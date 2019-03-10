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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Монпелье - Анжер
Монпелье - Анжер: обзор матча 10 марта 2019
Монпелье
10.03.2019, воскресенье, 17:00
Франция. Лига 1, 28 тур
2 : 2
Завершен
Анжер
3'
А. Делор
16'
Э. Скири
80'
А. Фульини
90+2'
С. Баокен
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Монпелье - Анжер
90'
+2
ГОЛ! 2:2!
С. Баокен
Пас отдал
А. Фульини
Желтая карточка
П. Ласн
81'
80'
ГОЛ! 2:1!
А. Фульини
Пас отдал
Ж. Рен-Аделед
73'
Красная карточка
М. Павлович
Желтая карточка
Э. Скири
70'
Желтая карточка
Ф. Мойе
68'
ГОЛ! 2:0!
Э. Скири
16'
ГОЛ! 1:0!
А. Делор
Пас отдал
Г. Лаборд
3'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Монпелье
23
Бенжамин Леком
ВР
8
Амбруаз Ойонго
ЛЗ
43
Матиас Суарес
ЦЗ
31
Николя Коцца
ЦЗ
4
Виторино Хилтон
ЦЗ
3
Даниэль Конгре
ЦЗ
6
Поль Ласн
ОП
6
Эйе Скири
ОП
91
Флоран Мойе
АП
9
Гаэтан Лаборд
ЦФ
9
Анди Делор
ЦФ
Анжер
16
Людовик Бутель
ВР
4
Матео Павлович
ЦЗ
8
Исмаэль Траоре
ЦЗ
29
Ромен Томас
ЦЗ
15
Винсент Мансе
ПЗ
29
Флавьен Тайт
ЛВ
7
Батист Сантамария
ОП
6
Томас Мангани
ЦП
17
Шейх Ндойе
ЦП
13
Стефан Баокен
ЦФ
12
Тео Пелленар
ЦФ
Главный тренер
Александр Дюже
Монпелье
16
Димитри Берто
ВР
10
Жуниор Самбья
ПЗ
22
Факундо Пирис
ЦП
32
Петар Шкулетич
ЦФ
19
Сулейман Камара
ЦФ
Анжер
1
Закари Буше
ВР
15
Пьеррик Капелле
ЛП
10
Анжело Фульини
ЦП
17
Венсан Пажо
ЦП
11
Жефф Рен-Аделед
ЦП
9
Кристиан Лопес
ЦФ
3-4-1-2
23
Леком
31
Коцца
4
Хилтон
3
Конгре
8
Ойонго
6
Ласн
6
Скири
43
Суарес
91
Мойе
9
Делор
9
Лаборд
4-1-2-1-2
16
Бутель
15
Мансе
8
Траоре
29
Томас
4
Павлович
7
Сантамария
6
Мангани
17
Ндойе
29
Тайт
12
Пелленар
13
Баокен
Остались в запасе
Монпелье
Анжер
10
Жуниор Самбья
ПЗ
16
Димитри Берто
ВР
22
Факундо Пирис
ЦП
32
Петар Шкулетич
ЦФ
19
Сулейман Камара
ЦФ
1
Закари Буше
ВР
15
Пьеррик Капелле
ЛП
10
Анжело Фульини
ЦП
17
Венсан Пажо
ЦП
11
Жефф Рен-Аделед
ЦП
9
Кристиан Лопес
ЦФ
Главный тренер
Александр Дюже
Остались в запасе
10
Жуниор Самбья
ПЗ
16
Димитри Берто
ВР
22
Факундо Пирис
ЦП
32
Петар Шкулетич
ЦФ
19
Сулейман Камара
ЦФ
Остались в запасе
1
Закари Буше
ВР
15
Пьеррик Капелле
ЛП
10
Анжело Фульини
ЦП
17
Венсан Пажо
ЦП
11
Жефф Рен-Аделед
ЦП
9
Кристиан Лопес
ЦФ
Главный тренер
Александр Дюже
Статистика матча Монпелье - Анжер
3
1
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
3
0
Матчи команд
Монпелье
Франция. Лига 2, 13 тур
Лаваль
- : -
21.11.2026
Монпелье
Франция. Лига 2, 12 тур
Монпелье
2 : 3
06.11.2026
Метц
Франция. Лига 2, 11 тур
Анси
0 : 3
31.10.2026
Монпелье
Франция. Лига 2, 10 тур
Монпелье
2 : 1
26.10.2026
Ред Стар
Франция. Лига 2, 9 тур
Родез
0 : 3
19.10.2026
Монпелье
Франция. Лига 2, 8 тур
Монпелье
2 : 0
09.10.2026
Гренобль
Анжер
Франция. Лига 1, 11 тур
Париж
- : -
22.11.2026
Анжер
Франция. Лига 1, 10 тур
Анжер
0 : 2
08.11.2026
Ницца
Франция. Лига 1, 9 тур
Лион
2 : 0
01.11.2026
Анжер
Франция. Лига 1, 8 тур
Анжер
0 : 0
25.10.2026
Лорьян
Франция. Лига 1, 7 тур
Анжер
2 : 5
18.10.2026
Марсель
Франция. Лига 1, 6 тур
Брест
5 : 1
10.10.2026
Анжер
Информация о матче
Стадион:
Стад де ля Моссон
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