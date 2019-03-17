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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Лион - Монпелье
Лион - Монпелье: обзор матча 17 марта 2019
Лион
17.03.2019, воскресенье, 16:30
Франция. Лига 1, 29 тур
3 : 2
Завершен
Монпелье
12'
М. Терье
58'
М. Дембеле
86'
У. Ауа
36'
Ф. Мойе
90+1'
С. Камара
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Лион - Монпелье
90'
+1
ГОЛ! 3:2!
С. Камара
Пас отдал
А. Делор
ГОЛ! 3:1!
У. Ауа
Пас отдал
Л. Дюбуа
86'
81'
Желтая карточка
П. Ласн
Желтая карточка
Рафаэл
62'
ГОЛ! 2:1!
М. Дембеле
Пас отдал
Т. Н'Домбеле
58'
36'
ГОЛ! 1:1!
Ф. Мойе
24'
Желтая карточка
А. Делор
ГОЛ! 1:0!
М. Терье
12'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лион
16
Матье Горжелен
ВР
21
Маршал
ЛЗ
2
Рафаэл
ЦЗ
64
Джейсон Денайе
ЦЗ
2
Кенни Тете
ПЗ
11
Мартен Терье
ЛВ
22
Танги Н'Домбеле
ЦП
10
Уссем Ауа
ЦП
10
Набиль Фекир
АП
11
Бертран Траоре
ПВ
9
Мусса Дембеле
ЦФ
Главный тренер
Карлос Висенс
Монпелье
23
Бенжамин Леком
ВР
8
Амбруаз Ойонго
ЛЗ
4
Виторино Хилтон
ЦЗ
31
Николя Коцца
ЦЗ
3
Даниэль Конгре
ЦЗ
2
Рубен Агилар
ПЗ
6
Поль Ласн
ОП
6
Эйе Скири
ОП
91
Флоран Мойе
АП
9
Анди Делор
ЦФ
9
Гаэтан Лаборд
ЦФ
Лион
21
Жереми Морель
ЦЗ
15
Лео Дюбуа
ПЗ
70
Максвел Корне
ЛВ
29
Люка Тусар
ОП
24
Папе Шейх
ЦП
10
Мемфис Депай
ЦФ
Монпелье
16
Димитри Берто
ВР
23
Михайло Ристич
ЛЗ
43
Матиас Суарес
ЦЗ
22
Факундо Пирис
ЦП
19
Сулейман Камара
ЦФ
32
Петар Шкулетич
ЦФ
4-2-3-1
16
Горжелен
21
Маршал
2
Рафаэл
64
Денайе
2
Тете
22
Н'Домбеле
10
Ауа
11
Терье
10
Фекир
11
Траоре
9
Дембеле
3-4-1-2
23
Леком
4
Хилтон
31
Коцца
3
Конгре
2
Агилар
6
Ласн
6
Скири
8
Ойонго
91
Мойе
9
Лаборд
9
Делор
Остались в запасе
Лион
Монпелье
70
Максвел Корне
ЛВ
21
Жереми Морель
ЦЗ
15
Лео Дюбуа
ПЗ
29
Люка Тусар
ОП
24
Папе Шейх
ЦП
10
Мемфис Депай
ЦФ
Главный тренер
Карлос Висенс
23
Михайло Ристич
ЛЗ
43
Матиас Суарес
ЦЗ
16
Димитри Берто
ВР
22
Факундо Пирис
ЦП
19
Сулейман Камара
ЦФ
32
Петар Шкулетич
ЦФ
Остались в запасе
70
Максвел Корне
ЛВ
21
Жереми Морель
ЦЗ
15
Лео Дюбуа
ПЗ
29
Люка Тусар
ОП
24
Папе Шейх
ЦП
10
Мемфис Депай
ЦФ
Остались в запасе
23
Михайло Ристич
ЛЗ
43
Матиас Суарес
ЦЗ
16
Димитри Берто
ВР
22
Факундо Пирис
ЦП
19
Сулейман Камара
ЦФ
32
Петар Шкулетич
ЦФ
Главный тренер
Карлос Висенс
Статистика матча Лион - Монпелье
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Лион
Франция. Лига 1, 11 тур
Лилль
- : -
21.11.2026
Лион
Франция. Лига 1, 10 тур
Брест
2 : 0
08.11.2026
Лион
Лига Европы, 4 тур
Реал Сосьедад
1 : 1
05.11.2026
Лион
Франция. Лига 1, 9 тур
Лион
2 : 0
01.11.2026
Анжер
Франция. Лига 1, 8 тур
ПСЖ
2 : 0
26.10.2026
Лион
Лига Европы, 3 тур
Хоффенхайм
3 : 0
22.10.2026
Лион
Монпелье
Франция. Лига 2, 13 тур
Лаваль
- : -
21.11.2026
Монпелье
Франция. Лига 2, 12 тур
Монпелье
2 : 3
06.11.2026
Метц
Франция. Лига 2, 11 тур
Анси
0 : 3
31.10.2026
Монпелье
Франция. Лига 2, 10 тур
Монпелье
2 : 1
26.10.2026
Ред Стар
Франция. Лига 2, 9 тур
Родез
0 : 3
19.10.2026
Монпелье
Франция. Лига 2, 8 тур
Монпелье
2 : 0
09.10.2026
Гренобль
Информация о матче
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