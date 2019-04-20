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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Страсбур - Монпелье
Страсбур - Монпелье: обзор матча 20 апреля 2019
Страсбур
20.04.2019, суббота, 21:00
Франция. Лига 1, 33 тур
1 : 3
Завершен
Монпелье
34'
П. Мартинес
22'
А. Делор
28'
Ф. Мойе
86'
А. Делор
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Страсбур - Монпелье
86'
ГОЛ! 1:3!
А. Делор
Желтая карточка
Ж. Мартен
83'
52'
Желтая карточка
А. Ойонго
46'
Желтая карточка
П. Мендеш
ГОЛ! 1:2!
П. Мартинес
Пас отдал
С. Прсич
34'
Желтая карточка
А. Гонсалвеш
30'
28'
ГОЛ! 0:2!
Ф. Мойе
Пас отдал
Г. Лаборд
22'
ГОЛ! 0:1!
А. Делор
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Страсбур
26
Матс Селс
ВР
23
Лионель Кароль
ЛЗ
23
Стефан Митрович
ЦЗ
18
Пабло Мартинес
ЦЗ
28
Ибраима Сиссоко
ОП
14
Санин Прсич
ЦП
17
Антони Гонсалвеш
ЦП
8
Жонас Мартен
ЦП
7
Самуэль Грандсир
ПВ
35
Лебо Мотиба
ЦФ
10
Нуну Да Кошта
ЦФ
Главный тренер
Уго Оливейра
Монпелье
23
Бенжамин Леком
ВР
8
Амбруаз Ойонго
ЛЗ
3
Даниэль Конгре
ЦЗ
4
Виторино Хилтон
ЦЗ
3
Педру Мендеш
ЦЗ
2
Рубен Агилар
ПЗ
6
Эйе Скири
ОП
6
Дамьен Ле Таллек
ОП
91
Флоран Мойе
АП
9
Анди Делор
ЦФ
9
Гаэтан Лаборд
ЦФ
Страсбур
21
Бингуру Камара
ВР
19
Антони Каси
ЛЗ
12
Абдалла Н'Дур
ЦЗ
10
Бенжамин Корнье
ЦП
14
Димитри Ленар
ЦП
28
Адриен Томассон
АП
19
Людовик Ажорк
ЦФ
Монпелье
16
Димитри Берто
ВР
23
Михайло Ристич
ЛЗ
43
Матиас Суарес
ЦЗ
10
Жуниор Самбья
ПЗ
6
Поль Ласн
ОП
32
Петар Шкулетич
ЦФ
19
Сулейман Камара
ЦФ
3-1-3-1-2
26
Селс
23
Кароль
18
Мартинес
23
Митрович
28
Сиссоко
14
Прсич
17
Гонсалвеш
8
Мартен
7
Грандсир
10
Да Кошта
35
Мотиба
3-4-1-2
23
Леком
3
Конгре
4
Хилтон
3
Мендеш
2
Агилар
6
Скири
6
Ле Таллек
8
Ойонго
91
Мойе
9
Лаборд
9
Делор
Остались в запасе
Страсбур
Монпелье
19
Антони Каси
ЛЗ
21
Бингуру Камара
ВР
12
Абдалла Н'Дур
ЦЗ
10
Бенжамин Корнье
ЦП
14
Димитри Ленар
ЦП
28
Адриен Томассон
АП
19
Людовик Ажорк
ЦФ
Главный тренер
Уго Оливейра
23
Михайло Ристич
ЛЗ
10
Жуниор Самбья
ПЗ
6
Поль Ласн
ОП
43
Матиас Суарес
ЦЗ
16
Димитри Берто
ВР
32
Петар Шкулетич
ЦФ
19
Сулейман Камара
ЦФ
Остались в запасе
19
Антони Каси
ЛЗ
21
Бингуру Камара
ВР
12
Абдалла Н'Дур
ЦЗ
10
Бенжамин Корнье
ЦП
14
Димитри Ленар
ЦП
28
Адриен Томассон
АП
19
Людовик Ажорк
ЦФ
Остались в запасе
23
Михайло Ристич
ЛЗ
10
Жуниор Самбья
ПЗ
6
Поль Ласн
ОП
43
Матиас Суарес
ЦЗ
16
Димитри Берто
ВР
32
Петар Шкулетич
ЦФ
19
Сулейман Камара
ЦФ
Главный тренер
Уго Оливейра
Статистика матча Страсбур - Монпелье
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Страсбур
Франция. Лига 1, 11 тур
Страсбур
- : -
21.11.2026
Брест
Франция. Лига 1, 10 тур
Тулуза
3 : 1
06.11.2026
Страсбур
Франция. Лига 1, 9 тур
Страсбур
5 : 1
01.11.2026
Осер
Франция. Лига 1, 8 тур
Ренн
3 : 0
25.10.2026
Страсбур
Франция. Лига 1, 7 тур
Страсбур
1 : 3
17.10.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 6 тур
Ницца
2 : 1
11.10.2026
Страсбур
Монпелье
Франция. Лига 2, 13 тур
Лаваль
1 : 0
21.11.2026
Монпелье
Франция. Лига 2, 12 тур
Монпелье
2 : 3
06.11.2026
Метц
Франция. Лига 2, 11 тур
Анси
0 : 3
31.10.2026
Монпелье
Франция. Лига 2, 10 тур
Монпелье
2 : 1
26.10.2026
Ред Стар
Франция. Лига 2, 9 тур
Родез
0 : 3
19.10.2026
Монпелье
Франция. Лига 2, 8 тур
Монпелье
2 : 0
09.10.2026
Гренобль
Информация о матче
Стадион:
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