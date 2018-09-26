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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Кан - Монпелье
Кан - Монпелье: обзор матча 26 сентября 2018
Кан
26.09.2018, среда, 20:00
Франция. Лига 1, 7 тур
2 : 2
Завершен
Монпелье
10'
С. Хауи
63'
Я. Бамму
37'
А. Делор
51'
Д. Ле Таллек
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Кан - Монпелье
90'
+2
Желтая карточка
Ж. Самбья
Желтая карточка
Ф. Файр
89'
83'
Красная карточка
В. Хилтон
83'
Замена
Э. Скири
️️️️
А. Делор
Желтая карточка
К. Нинга
79'
64'
Замена
Г. Лаборд
️️️️
Ф. Мойе
64'
Замена
Ж. Самбья
️️️️
П. Шкулетич
ГОЛ! 2:2!
Я. Бамму
63'
62'
Желтая карточка
Ф. Мойе
Замена
К. Нинга
️️️️
Ж. Деменге
60'
Замена
Я. Бамму
️️️️
С. Хауи
60'
51'
ГОЛ! 1:2!
Д. Ле Таллек
Пас отдал
Ф. Мойе
37'
ГОЛ! 1:1!
А. Делор
Пас отдал
П. Шкулетич
ГОЛ! 1:0!
С. Хауи
10'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кан
30
Брис Самба
ВР
31
Йоэль Армугом
ЛЗ
44
Поль Байссе
ЦЗ
15
Эммануэль Имороу
ЦЗ
24
Фредерик Жилберт
ПЗ
8
Принс Оньянге
ЦП
76
Файкал Файр
ЦП
8
Жесси Деменге
ЦП
10
Сайф-Эддин Хауи
АП
12
Клаудио Бове
ЦФ
19
Малик Тшокунте
ЦФ
Главный тренер
Фабьен Меркадаль
Монпелье
23
Бенжамин Леком
ВР
4
Виторино Хилтон
ЦЗ
31
Николя Коцца
ЦЗ
3
Даниэль Конгре
ЦЗ
3
Педру Мендеш
ЦЗ
2
Рубен Агилар
ПЗ
6
Поль Ласн
ОП
6
Дамьен Ле Таллек
ОП
91
Флоран Мойе
АП
9
Анди Делор
ЦФ
32
Петар Шкулетич
ЦФ
Кан
1
Эрвин Желязны
ВР
8
Стеф Питерс
ЦЗ
35
Мухамаду Дабо
ПЗ
20
Ян Репас
ЦП
29
Касимир Нинга
ЦФ
11
Аблае Мбенг
ЦФ
18
Ясин Бамму
ЦФ
Монпелье
16
Димитри Берто
ВР
10
Жуниор Самбья
ПЗ
6
Эйе Скири
ОП
22
Факундо Пирис
ЦП
17
Жереми Порсан-Клеман
ЦФ
9
Гаэтан Лаборд
ЦФ
19
Сулейман Камара
ЦФ
4-3-1-2
30
Самба
31
Армугом
44
Байссе
15
Имороу
24
Жилберт
8
Оньянге
76
Файр
8
Деменге
10
Хауи
19
Тшокунте
12
Бове
3-4-1-2
23
Леком
31
Коцца
3
Конгре
3
Мендеш
2
Агилар
6
Ласн
6
Ле Таллек
4
Хилтон
91
Мойе
32
Шкулетич
9
Делор
8
Деменге
29
Нинга
29
Нинга
8
Деменге
10
Хауи
18
Бамму
18
Бамму
10
Хауи
32
Шкулетич
10
Самбья
10
Самбья
32
Шкулетич
9
Делор
6
Скири
6
Скири
9
Делор
91
Мойе
9
Лаборд
9
Лаборд
91
Мойе
Остались в запасе
Кан
Монпелье
1
Эрвин Желязны
ВР
8
Стеф Питерс
ЦЗ
35
Мухамаду Дабо
ПЗ
20
Ян Репас
ЦП
11
Аблае Мбенг
ЦФ
Главный тренер
Фабьен Меркадаль
17
Жереми Порсан-Клеман
ЦФ
16
Димитри Берто
ВР
22
Факундо Пирис
ЦП
19
Сулейман Камара
ЦФ
Остались в запасе
1
Эрвин Желязны
ВР
8
Стеф Питерс
ЦЗ
35
Мухамаду Дабо
ПЗ
20
Ян Репас
ЦП
11
Аблае Мбенг
ЦФ
Остались в запасе
17
Жереми Порсан-Клеман
ЦФ
16
Димитри Берто
ВР
22
Факундо Пирис
ЦП
19
Сулейман Камара
ЦФ
Главный тренер
Фабьен Меркадаль
Статистика матча Кан - Монпелье
2
1
2
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Кан
Франция. Третья лига, 14 тур
Кан
- : -
03.12.2026
Канн
Франция. Третья лига, 13 тур
Амьен
2 : 1
19.11.2026
Кан
Франция. Третья лига, 12 тур
Кан
1 : 0
07.11.2026
Версаль
Франция. Третья лига, 11 тур
Ле-Пюи
2 : 2
31.10.2026
Кан
Франция. Третья лига, 10 тур
Кан
2 : 1
15.10.2026
Ля Рош-сюр-Йон
Франция. Третья лига, 9 тур
Флери
3 : 2
03.10.2026
Кан
Монпелье
Франция. Лига 2, 13 тур
Лаваль
- : -
21.11.2026
Монпелье
Франция. Лига 2, 12 тур
Монпелье
2 : 3
06.11.2026
Метц
Франция. Лига 2, 11 тур
Анси
0 : 3
31.10.2026
Монпелье
Франция. Лига 2, 10 тур
Монпелье
2 : 1
26.10.2026
Ред Стар
Франция. Лига 2, 9 тур
Родез
0 : 3
19.10.2026
Монпелье
Франция. Лига 2, 8 тур
Монпелье
2 : 0
09.10.2026
Гренобль
Информация о матче
Стадион:
Мишель д'Орнано
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