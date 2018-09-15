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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Монпелье - Страсбур
Монпелье - Страсбур: обзор матча 15 сентября 2018
Монпелье
15.09.2018, суббота, 21:00
Франция. Лига 1, 5 тур
1 : 1
Завершен
Страсбур
50'
Д. Ле Таллек
90+3'
Л. Мотиба
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Монпелье - Страсбур
90'
+3
ГОЛ! 1:1!
Л. Мотиба
Замена
Ф. Пирис
️️️️
Г. Лаборд
90'
+3
88'
Желтая карточка
П. Мартинес
Замена
С. Камара
️️️️
А. Делор
86'
85'
Замена
К. Зохи
️️️️
А. Каси
71'
Замена
Б. Корнье
️️️️
Ж. Гримм
Желтая карточка
А. Ойонго
60'
54'
Замена
Л. Мотиба
️️️️
Л. Ажорк
ГОЛ! 1:0!
Д. Ле Таллек
Пас отдал
Ж. Самбья
50'
28'
Желтая карточка
Ж. Мартен
Замена
Д. Ле Таллек
️️️️
К. Долли
6'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Монпелье
23
Бенжамин Леком
ВР
8
Амбруаз Ойонго
ЛЗ
4
Виторино Хилтон
ЦЗ
3
Педру Мендеш
ЦЗ
3
Даниэль Конгре
ЦЗ
10
Жуниор Самбья
ПЗ
20
Киган Долли
ЛВ
6
Поль Ласн
ОП
6
Эйе Скири
ОП
9
Анди Делор
ЦФ
9
Гаэтан Лаборд
ЦФ
Страсбур
26
Матс Селс
ВР
19
Антони Каси
ЛЗ
23
Лионель Кароль
ЛЗ
23
Стефан Митрович
ЦЗ
18
Пабло Мартинес
ЦЗ
70
Кенни Лала
ПЗ
28
Ибраима Сиссоко
ОП
6
Жереми Гримм
ЦП
8
Жонас Мартен
ЦП
10
Нуну Да Кошта
ЦФ
19
Людовик Ажорк
ЦФ
Главный тренер
Уго Оливейра
Монпелье
16
Димитри Берто
ВР
31
Николя Коцца
ЦЗ
6
Дамьен Ле Таллек
ОП
22
Факундо Пирис
ЦП
32
Петар Шкулетич
ЦФ
19
Сулейман Камара
ЦФ
Страсбур
21
Бингуру Камара
ВР
12
Абдалла Н'Дур
ЦЗ
14
Димитри Ленар
ЦП
10
Бенжамин Корнье
ЦП
28
Адриен Томассон
АП
9
Кевин Зохи
ЦФ
35
Лебо Мотиба
ЦФ
3-4-1-2
23
Леком
4
Хилтон
3
Мендеш
3
Конгре
8
Ойонго
6
Ласн
6
Скири
10
Самбья
20
Долли
9
Лаборд
9
Делор
3-3-2-2
26
Селс
19
Каси
23
Митрович
18
Мартинес
70
Лала
28
Сиссоко
23
Кароль
6
Гримм
8
Мартен
19
Ажорк
10
Да Кошта
20
Долли
6
Ле Таллек
6
Ле Таллек
20
Долли
9
Лаборд
22
Пирис
22
Пирис
9
Лаборд
9
Делор
19
Камара
19
Камара
9
Делор
6
Гримм
10
Корнье
10
Корнье
6
Гримм
19
Каси
9
Зохи
9
Зохи
19
Каси
19
Ажорк
35
Мотиба
35
Мотиба
19
Ажорк
Остались в запасе
Монпелье
Страсбур
16
Димитри Берто
ВР
31
Николя Коцца
ЦЗ
32
Петар Шкулетич
ЦФ
21
Бингуру Камара
ВР
12
Абдалла Н'Дур
ЦЗ
14
Димитри Ленар
ЦП
28
Адриен Томассон
АП
Главный тренер
Уго Оливейра
Остались в запасе
16
Димитри Берто
ВР
31
Николя Коцца
ЦЗ
32
Петар Шкулетич
ЦФ
Остались в запасе
21
Бингуру Камара
ВР
12
Абдалла Н'Дур
ЦЗ
14
Димитри Ленар
ЦП
28
Адриен Томассон
АП
Главный тренер
Уго Оливейра
Статистика матча Монпелье - Страсбур
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Монпелье
Франция. Лига 2, 13 тур
Лаваль
- : -
21.11.2026
Монпелье
Франция. Лига 2, 12 тур
Монпелье
2 : 3
06.11.2026
Метц
Франция. Лига 2, 11 тур
Анси
0 : 3
31.10.2026
Монпелье
Франция. Лига 2, 10 тур
Монпелье
2 : 1
26.10.2026
Ред Стар
Франция. Лига 2, 9 тур
Родез
0 : 3
19.10.2026
Монпелье
Франция. Лига 2, 8 тур
Монпелье
2 : 0
09.10.2026
Гренобль
Страсбур
Франция. Лига 1, 11 тур
Страсбур
- : -
21.11.2026
Брест
Франция. Лига 1, 10 тур
Тулуза
3 : 1
06.11.2026
Страсбур
Франция. Лига 1, 9 тур
Страсбур
5 : 1
01.11.2026
Осер
Франция. Лига 1, 8 тур
Ренн
3 : 0
25.10.2026
Страсбур
Франция. Лига 1, 7 тур
Страсбур
1 : 3
17.10.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 6 тур
Ницца
2 : 1
11.10.2026
Страсбур
Информация о матче
Стадион:
Стад де ля Моссон
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