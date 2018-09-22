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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Монпелье - Ницца
Монпелье - Ницца: обзор матча 22 сентября 2018
Монпелье
22.09.2018, суббота, 21:00
Франция. Лига 1, 6 тур
1 : 0
Завершен
Ницца
35'
Г. Лаборд
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Монпелье - Ницца
90'
+4
Желтая карточка
А. Сен-Максимен
Желтая карточка
Р. Агилар
90'
+1
53'
Желтая карточка
М. Балотелли
Желтая карточка
Ж. Самбья
50'
Желтая карточка
В. Хилтон
47'
ГОЛ! 1:0!
Г. Лаборд
35'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Монпелье
23
Бенжамин Леком
ВР
8
Амбруаз Ойонго
ЛЗ
3
Педру Мендеш
ЦЗ
4
Виторино Хилтон
ЦЗ
3
Даниэль Конгре
ЦЗ
2
Рубен Агилар
ПЗ
10
Жуниор Самбья
ПЗ
6
Эйе Скири
ОП
6
Дамьен Ле Таллек
ОП
9
Анди Делор
ЦФ
9
Гаэтан Лаборд
ЦФ
Ницца
44
Вальтер Бенитес
ВР
20
Юсеф Аталь
ЛЗ
21
Оливье Боскальи
ЦЗ
29
Кристоф Эрейе
ЦЗ
4
Данте
ЦЗ
5
Маланг Сарр
ЦЗ
33
Пьер Лис-Мелу
ЦП
61
Адриен Тамез
ЦП
25
Вилан Сиприен
ЦП
45
Марио Балотелли
ЦФ
10
Аллен Сен-Максимен
ЦФ
Главный тренер
Оливье Панталони
Монпелье
16
Димитри Берто
ВР
31
Николя Коцца
ЦЗ
6
Поль Ласн
ОП
22
Факундо Пирис
ЦП
17
Жереми Порсан-Клеман
ЦФ
19
Сулейман Камара
ЦФ
32
Петар Шкулетич
ЦФ
Ницца
13
Расин Коли
ЦЗ
13
Кристоф Жалле
ПЗ
9
Мизьян Маолида
ЛВ
17
Жан-Виктор Макенго
ЦП
6
Реми Вальтер
ЦП
19
Бассем Срарфи
ПВ
3-4-2
23
Леком
3
Мендеш
4
Хилтон
3
Конгре
8
Ойонго
6
Скири
6
Ле Таллек
10
Самбья
9
Лаборд
9
Делор
3-2-3-2
44
Бенитес
29
Эрейе
4
Данте
5
Сарр
21
Боскальи
20
Аталь
33
Лис-Мелу
61
Тамез
25
Сиприен
10
Сен-Максимен
45
Балотелли
Остались в запасе
Монпелье
Ницца
6
Поль Ласн
ОП
17
Жереми Порсан-Клеман
ЦФ
16
Димитри Берто
ВР
31
Николя Коцца
ЦЗ
22
Факундо Пирис
ЦП
19
Сулейман Камара
ЦФ
32
Петар Шкулетич
ЦФ
9
Мизьян Маолида
ЛВ
19
Бассем Срарфи
ПВ
13
Расин Коли
ЦЗ
13
Кристоф Жалле
ПЗ
17
Жан-Виктор Макенго
ЦП
6
Реми Вальтер
ЦП
Главный тренер
Оливье Панталони
Остались в запасе
6
Поль Ласн
ОП
17
Жереми Порсан-Клеман
ЦФ
16
Димитри Берто
ВР
31
Николя Коцца
ЦЗ
22
Факундо Пирис
ЦП
19
Сулейман Камара
ЦФ
32
Петар Шкулетич
ЦФ
Остались в запасе
9
Мизьян Маолида
ЛВ
19
Бассем Срарфи
ПВ
13
Расин Коли
ЦЗ
13
Кристоф Жалле
ПЗ
17
Жан-Виктор Макенго
ЦП
6
Реми Вальтер
ЦП
Главный тренер
Оливье Панталони
Статистика матча Монпелье - Ницца
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Монпелье
Франция. Лига 2, 13 тур
Лаваль
- : -
21.11.2026
Монпелье
Франция. Лига 2, 12 тур
Монпелье
2 : 3
06.11.2026
Метц
Франция. Лига 2, 11 тур
Анси
0 : 3
31.10.2026
Монпелье
Франция. Лига 2, 10 тур
Монпелье
2 : 1
26.10.2026
Ред Стар
Франция. Лига 2, 9 тур
Родез
0 : 3
19.10.2026
Монпелье
Франция. Лига 2, 8 тур
Монпелье
2 : 0
09.10.2026
Гренобль
Ницца
Франция. Лига 1, 11 тур
Ницца
- : -
21.11.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 10 тур
Анжер
0 : 2
08.11.2026
Ницца
Франция. Лига 1, 9 тур
Ницца
5 : 2
30.10.2026
Ренн
Франция. Лига 1, 8 тур
Брест
1 : 2
23.10.2026
Ницца
Франция. Лига 1, 7 тур
Лион
2 : 1
18.10.2026
Ницца
Франция. Лига 1, 6 тур
Ницца
2 : 1
11.10.2026
Страсбур
Информация о матче
Стадион:
Стад де ля Моссон
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