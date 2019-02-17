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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Лилль - Монпелье
Лилль - Монпелье: обзор матча 17 февраля 2019
Лилль
17.02.2019, воскресенье, 17:00
Франция. Лига 1, 25 тур
0 : 0
Завершен
Монпелье
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Лилль - Монпелье
Желтая карточка
Ж. Фонте
78'
56'
Желтая карточка
Д. Конгре
44'
Желтая карточка
Д. Ле Таллек
Желтая карточка
Ю. Коне
44'
Желтая карточка
Шека
37'
29'
Желтая карточка
В. Хилтон
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лилль
16
Майк Меньян
ВР
99
Юссуф Коне
ЦЗ
6
Жозе Фонте
ЦЗ
6
Габриэль
ЦЗ
26
Жереми Пье
ПЗ
19
Жонатан Бамба
ЛВ
27
Рафаэль Леау
ЛВ
23
Тиаго Мендес
ОП
8
Шека
ЦП
93
Нанитамо Иконе
ПВ
19
Николя Пепе
ЦФ
Главный тренер
Давиде Анчелотти
Монпелье
23
Бенжамин Леком
ВР
23
Михайло Ристич
ЛЗ
8
Амбруаз Ойонго
ЛЗ
3
Даниэль Конгре
ЦЗ
4
Виторино Хилтон
ЦЗ
3
Педру Мендеш
ЦЗ
6
Дамьен Ле Таллек
ОП
6
Эйе Скири
ОП
91
Флоран Мойе
АП
9
Гаэтан Лаборд
ЦФ
32
Петар Шкулетич
ЦФ
Лилль
16
Адам Якубек
ВР
13
Куадио Ив Дабила
ЦЗ
34
Бубакари Сумаре
ОП
29
Тиаго Майя
ЦП
17
Руи Фонте
ЦФ
14
Лоик Реми
ЦФ
7
Луис Араухо
ЦФ
Монпелье
30
Джонатан Лигали
ВР
10
Жуниор Самбья
ПЗ
6
Поль Ласн
ОП
37
Бриан Пасси
ЦП
22
Факундо Пирис
ЦП
19
Сулейман Камара
ЦФ
4-1-1-3-1
16
Меньян
99
Коне
6
Фонте
6
Габриэль
26
Пье
23
Мендес
8
Шека
27
Леау
19
Бамба
93
Иконе
19
Пепе
3-4-1-2
23
Леком
3
Конгре
4
Хилтон
3
Мендеш
23
Ристич
6
Ле Таллек
6
Скири
8
Ойонго
91
Мойе
32
Шкулетич
9
Лаборд
Остались в запасе
Лилль
Монпелье
34
Бубакари Сумаре
ОП
16
Адам Якубек
ВР
13
Куадио Ив Дабила
ЦЗ
29
Тиаго Майя
ЦП
17
Руи Фонте
ЦФ
14
Лоик Реми
ЦФ
7
Луис Араухо
ЦФ
Главный тренер
Давиде Анчелотти
10
Жуниор Самбья
ПЗ
6
Поль Ласн
ОП
30
Джонатан Лигали
ВР
37
Бриан Пасси
ЦП
22
Факундо Пирис
ЦП
19
Сулейман Камара
ЦФ
Остались в запасе
34
Бубакари Сумаре
ОП
16
Адам Якубек
ВР
13
Куадио Ив Дабила
ЦЗ
29
Тиаго Майя
ЦП
17
Руи Фонте
ЦФ
14
Лоик Реми
ЦФ
7
Луис Араухо
ЦФ
Остались в запасе
10
Жуниор Самбья
ПЗ
6
Поль Ласн
ОП
30
Джонатан Лигали
ВР
37
Бриан Пасси
ЦП
22
Факундо Пирис
ЦП
19
Сулейман Камара
ЦФ
Главный тренер
Давиде Анчелотти
Статистика матча Лилль - Монпелье
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Лилль
Франция. Лига 1, 11 тур
Лилль
- : -
21.11.2026
Лион
Франция. Лига 1, 10 тур
Ренн
1 : 2
08.11.2026
Лилль
Лига чемпионов, Общий этап
Буде-Глимт
0 : 0
03.11.2026
Лилль
Франция. Лига 1, 9 тур
Лилль
1 : 0
30.10.2026
Ланс
Франция. Лига 1, 8 тур
Монако
1 : 1
25.10.2026
Лилль
Лига чемпионов, Общий этап
Лилль
2 : 4
21.10.2026
Галатасарай
Монпелье
Франция. Лига 2, 13 тур
Лаваль
- : -
21.11.2026
Монпелье
Франция. Лига 2, 12 тур
Монпелье
2 : 3
06.11.2026
Метц
Франция. Лига 2, 11 тур
Анси
0 : 3
31.10.2026
Монпелье
Франция. Лига 2, 10 тур
Монпелье
2 : 1
26.10.2026
Ред Стар
Франция. Лига 2, 9 тур
Родез
0 : 3
19.10.2026
Монпелье
Франция. Лига 2, 8 тур
Монпелье
2 : 0
09.10.2026
Гренобль
Информация о матче
Стадион:
Пьер Моруа
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