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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Монпелье - Лион
Монпелье - Лион: обзор матча 22 декабря 2018
Монпелье
22.12.2018, суббота, 23:00
Франция. Лига 1, 19 тур
1 : 1
Завершен
Лион
81'
Р. Агилар
67'
Н. Фекир
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Монпелье - Лион
ГОЛ! 1:1!
Р. Агилар
81'
72'
Желтая карточка
Н. Фекир
67'
ГОЛ! 0:1!
Н. Фекир
Пас отдал
К. Тете
Желтая карточка
Р. Агилар
60'
Желтая карточка
П. Мендеш
55'
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Монпелье
23
Бенжамин Леком
ВР
8
Амбруаз Ойонго
ЛЗ
4
Виторино Хилтон
ЦЗ
3
Педру Мендеш
ЦЗ
3
Даниэль Конгре
ЦЗ
2
Рубен Агилар
ПЗ
6
Эйе Скири
ОП
6
Дамьен Ле Таллек
ОП
91
Флоран Мойе
АП
9
Гаэтан Лаборд
ЦФ
9
Анди Делор
ЦФ
Лион
1
Антони Лопеш
ВР
23
Ферлан Менди
ЛЗ
21
Маршал
ЛЗ
64
Джейсон Денайе
ЦЗ
6
Марсело
ЦЗ
2
Кенни Тете
ПЗ
29
Люка Тусар
ОП
10
Уссем Ауа
ЦП
10
Набиль Фекир
АП
11
Бертран Траоре
ПВ
10
Мемфис Депай
ЦФ
Главный тренер
Карлос Висенс
Монпелье
16
Димитри Берто
ВР
31
Николя Коцца
ЦЗ
10
Жуниор Самбья
ПЗ
6
Поль Ласн
ОП
22
Факундо Пирис
ЦП
32
Петар Шкулетич
ЦФ
19
Сулейман Камара
ЦФ
Лион
16
Матье Горжелен
ВР
28
Умар Соле
ЦЗ
15
Лео Дюбуа
ПЗ
11
Мартен Терье
ЛВ
8
Максанс Какере
ЦП
24
Папе Шейх
ЦП
9
Мусса Дембеле
ЦФ
3-4-1-2
23
Леком
4
Хилтон
3
Мендеш
3
Конгре
8
Ойонго
6
Скири
6
Ле Таллек
2
Агилар
91
Мойе
9
Делор
9
Лаборд
3-3-1-2-1
1
Лопеш
23
Менди
64
Денайе
6
Марсело
2
Тете
29
Тусар
21
Маршал
10
Ауа
11
Траоре
10
Фекир
10
Депай
Остались в запасе
Монпелье
Лион
6
Поль Ласн
ОП
10
Жуниор Самбья
ПЗ
16
Димитри Берто
ВР
31
Николя Коцца
ЦЗ
22
Факундо Пирис
ЦП
32
Петар Шкулетич
ЦФ
19
Сулейман Камара
ЦФ
8
Максанс Какере
ЦП
11
Мартен Терье
ЛВ
16
Матье Горжелен
ВР
28
Умар Соле
ЦЗ
15
Лео Дюбуа
ПЗ
24
Папе Шейх
ЦП
9
Мусса Дембеле
ЦФ
Главный тренер
Карлос Висенс
Остались в запасе
6
Поль Ласн
ОП
10
Жуниор Самбья
ПЗ
16
Димитри Берто
ВР
31
Николя Коцца
ЦЗ
22
Факундо Пирис
ЦП
32
Петар Шкулетич
ЦФ
19
Сулейман Камара
ЦФ
Остались в запасе
8
Максанс Какере
ЦП
11
Мартен Терье
ЛВ
16
Матье Горжелен
ВР
28
Умар Соле
ЦЗ
15
Лео Дюбуа
ПЗ
24
Папе Шейх
ЦП
9
Мусса Дембеле
ЦФ
Главный тренер
Карлос Висенс
Статистика матча Монпелье - Лион
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Монпелье
Франция. Лига 2, 13 тур
Лаваль
- : -
21.11.2026
Монпелье
Франция. Лига 2, 12 тур
Монпелье
2 : 3
06.11.2026
Метц
Франция. Лига 2, 11 тур
Анси
0 : 3
31.10.2026
Монпелье
Франция. Лига 2, 10 тур
Монпелье
2 : 1
26.10.2026
Ред Стар
Франция. Лига 2, 9 тур
Родез
0 : 3
19.10.2026
Монпелье
Франция. Лига 2, 8 тур
Монпелье
2 : 0
09.10.2026
Гренобль
Лион
Франция. Лига 1, 11 тур
Лилль
- : -
21.11.2026
Лион
Франция. Лига 1, 10 тур
Брест
2 : 0
08.11.2026
Лион
Лига Европы, 4 тур
Реал Сосьедад
1 : 1
05.11.2026
Лион
Франция. Лига 1, 9 тур
Лион
2 : 0
01.11.2026
Анжер
Франция. Лига 1, 8 тур
ПСЖ
2 : 0
26.10.2026
Лион
Лига Европы, 3 тур
Хоффенхайм
3 : 0
22.10.2026
Лион
Информация о матче
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