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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Анжер - Монпелье
Анжер - Монпелье: обзор матча 10 ноября 2018
Анжер
10.11.2018, суббота, 22:00
Франция. Лига 1, 13 тур
1 : 0
Завершен
Монпелье
69'
Р. Томас
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Анжер - Монпелье
Желтая карточка
Ш. Ндойе
90'
+1
ГОЛ! 1:0!
Р. Томас
Пас отдал
П. Капелле
69'
50'
Желтая карточка
А. Делор
12'
Желтая карточка
Г. Лаборд
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Анжер
16
Людовик Бутель
ВР
29
Ромен Томас
ЦЗ
4
Матео Павлович
ЦЗ
25
Абдулайе Бамба
ПЗ
15
Винсент Мансе
ПЗ
15
Пьеррик Капелле
ЛП
29
Флавьен Тайт
ЛВ
7
Батист Сантамария
ОП
17
Шейх Ндойе
ЦП
11
Жефф Рен-Аделед
ЦП
13
Стефан Баокен
ЦФ
Главный тренер
Александр Дюже
Монпелье
23
Бенжамин Леком
ВР
31
Николя Коцца
ЦЗ
3
Даниэль Конгре
ЦЗ
4
Виторино Хилтон
ЦЗ
2
Рубен Агилар
ПЗ
6
Поль Ласн
ОП
6
Эйе Скири
ОП
6
Дамьен Ле Таллек
ОП
91
Флоран Мойе
АП
9
Гаэтан Лаборд
ЦФ
9
Анди Делор
ЦФ
Анжер
1
Закари Буше
ВР
17
Венсан Пажо
ЦП
6
Томас Мангани
ЦП
9
Вилфрид Канга
ЦФ
9
Кристиан Лопес
ЦФ
Монпелье
16
Димитри Берто
ВР
10
Жуниор Самбья
ПЗ
22
Факундо Пирис
ЦП
17
Жереми Порсан-Клеман
ЦФ
19
Сулейман Камара
ЦФ
32
Петар Шкулетич
ЦФ
4-1-3-1-1
16
Бутель
25
Бамба
29
Томас
4
Павлович
15
Мансе
7
Сантамария
15
Капелле
11
Рен-Аделед
17
Ндойе
29
Тайт
13
Баокен
4-3-1-2
23
Леком
2
Агилар
3
Конгре
4
Хилтон
31
Коцца
6
Ласн
6
Скири
6
Ле Таллек
91
Мойе
9
Делор
9
Лаборд
Остались в запасе
Анжер
Монпелье
9
Вилфрид Канга
ЦФ
1
Закари Буше
ВР
17
Венсан Пажо
ЦП
6
Томас Мангани
ЦП
9
Кристиан Лопес
ЦФ
Главный тренер
Александр Дюже
10
Жуниор Самбья
ПЗ
17
Жереми Порсан-Клеман
ЦФ
16
Димитри Берто
ВР
22
Факундо Пирис
ЦП
19
Сулейман Камара
ЦФ
32
Петар Шкулетич
ЦФ
Остались в запасе
9
Вилфрид Канга
ЦФ
1
Закари Буше
ВР
17
Венсан Пажо
ЦП
6
Томас Мангани
ЦП
9
Кристиан Лопес
ЦФ
Остались в запасе
10
Жуниор Самбья
ПЗ
17
Жереми Порсан-Клеман
ЦФ
16
Димитри Берто
ВР
22
Факундо Пирис
ЦП
19
Сулейман Камара
ЦФ
32
Петар Шкулетич
ЦФ
Главный тренер
Александр Дюже
Статистика матча Анжер - Монпелье
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Анжер
Франция. Лига 1, 11 тур
Париж
- : -
22.11.2026
Анжер
Франция. Лига 1, 10 тур
Анжер
0 : 2
08.11.2026
Ницца
Франция. Лига 1, 9 тур
Лион
2 : 0
01.11.2026
Анжер
Франция. Лига 1, 8 тур
Анжер
0 : 0
25.10.2026
Лорьян
Франция. Лига 1, 7 тур
Анжер
2 : 5
18.10.2026
Марсель
Франция. Лига 1, 6 тур
Брест
5 : 1
10.10.2026
Анжер
Монпелье
Франция. Лига 2, 13 тур
Лаваль
- : -
21.11.2026
Монпелье
Франция. Лига 2, 12 тур
Монпелье
2 : 3
06.11.2026
Метц
Франция. Лига 2, 11 тур
Анси
0 : 3
31.10.2026
Монпелье
Франция. Лига 2, 10 тур
Монпелье
2 : 1
26.10.2026
Ред Стар
Франция. Лига 2, 9 тур
Родез
0 : 3
19.10.2026
Монпелье
Франция. Лига 2, 8 тур
Монпелье
2 : 0
09.10.2026
Гренобль
Информация о матче
Стадион:
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