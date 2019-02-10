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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Монпелье - Монако
Монпелье - Монако: обзор матча 10 февраля 2019
Монпелье
10.02.2019, воскресенье, 17:00
Франция. Лига 1, 24 тур
2 : 2
Завершен
Монако
66'
Г. Лаборд
90+1'
А. Делор (П)
14'
Ж. Мартинш
82'
Р. Фалькао
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Монпелье - Монако
90'
+4
Вторая желтая
Жемерсон
90'
+3
Желтая карточка
К. Винисиус
90'
+2
Замена
Д. Н'Куду
️️️️
Р. Лопеш
ГОЛ с пенальти! 2:2!
А. Делор
90'
+1
90'
Желтая карточка
К. Глик
87'
Замена
К. Винисиус
️️️️
Р. Фалькао
82'
ГОЛ! 1:2!
Р. Фалькао
70'
Желтая карточка
Жемерсон
68'
Желтая карточка
Р. Фалькао
68'
Замена
А. Силва
️️️️
А. Головин
ГОЛ! 1:1!
Г. Лаборд
66'
61'
Желтая карточка
А. Силва
Замена
М. Ристич
️️️️
Ж. Самбья
60'
Замена
П. Шкулетич
️️️️
П. Ласн
59'
Желтая карточка
Э. Скири
48'
14'
ГОЛ! 0:1!
Ж. Мартинш
Пас отдал
Ф. Балло-Туре
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Монпелье
23
Бенжамин Леком
ВР
3
Даниэль Конгре
ЦЗ
3
Педру Мендеш
ЦЗ
4
Виторино Хилтон
ЦЗ
2
Рубен Агилар
ПЗ
10
Жуниор Самбья
ПЗ
6
Поль Ласн
ОП
6
Дамьен Ле Таллек
ОП
6
Эйе Скири
ОП
9
Гаэтан Лаборд
ЦФ
9
Анди Делор
ЦФ
Монако
1
Даниэль Субашич
ВР
97
Фоде Балло-Туре
ЛЗ
15
Камиль Глик
ЦЗ
21
Жемерсон
ЦЗ
5
Бенуа Бадьяшиль
ЦЗ
19
Джибриль Сидибе
ПЗ
4
Сеск Фабрегас
ЦП
10
Александр Головин
АП
9
Рони Лопеш
ПВ
10
Желсон Мартинш
ПВ
9
Радамель Фалькао
ЦФ
Главный тренер
Филипе Луис
Монпелье
16
Димитри Берто
ВР
23
Михайло Ристич
ЛЗ
8
Амбруаз Ойонго
ЛЗ
31
Николя Коцца
ЦЗ
22
Факундо Пирис
ЦП
32
Петар Шкулетич
ЦФ
19
Сулейман Камара
ЦФ
Монако
16
Диего Бенальо
ВР
39
Бенджамин Хенрикс
ПЗ
19
Кефрен Тюрам
ОП
15
Адриен Силва
ЦП
14
Джордж-Кевин Н'Куду
ЦП
10
Софьян Диоп
АП
95
Карлос Винисиус
ЦФ
3-5-2
23
Леком
3
Конгре
3
Мендеш
4
Хилтон
2
Агилар
6
Ласн
6
Ле Таллек
6
Скири
10
Самбья
9
Делор
9
Лаборд
3-2-1-3-1
1
Субашич
15
Глик
21
Жемерсон
5
Бадьяшиль
19
Сидибе
97
Балло-Туре
4
Фабрегас
10
Мартинш
10
Головин
9
Лопеш
9
Фалькао
10
Самбья
23
Ристич
23
Ристич
10
Самбья
6
Ласн
32
Шкулетич
32
Шкулетич
6
Ласн
10
Головин
15
Силва
15
Силва
10
Головин
9
Лопеш
14
Н'Куду
14
Н'Куду
9
Лопеш
9
Фалькао
95
Винисиус
95
Винисиус
9
Фалькао
Остались в запасе
Монпелье
Монако
16
Димитри Берто
ВР
8
Амбруаз Ойонго
ЛЗ
31
Николя Коцца
ЦЗ
22
Факундо Пирис
ЦП
19
Сулейман Камара
ЦФ
19
Кефрен Тюрам
ОП
10
Софьян Диоп
АП
16
Диего Бенальо
ВР
39
Бенджамин Хенрикс
ПЗ
Главный тренер
Филипе Луис
Остались в запасе
16
Димитри Берто
ВР
8
Амбруаз Ойонго
ЛЗ
31
Николя Коцца
ЦЗ
22
Факундо Пирис
ЦП
19
Сулейман Камара
ЦФ
Остались в запасе
19
Кефрен Тюрам
ОП
10
Софьян Диоп
АП
16
Диего Бенальо
ВР
39
Бенджамин Хенрикс
ПЗ
Главный тренер
Филипе Луис
Статистика матча Монпелье - Монако
1
1
5
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
5
Матчи команд
Монпелье
Франция. Лига 2, 13 тур
Лаваль
- : -
21.11.2026
Монпелье
Франция. Лига 2, 12 тур
Монпелье
2 : 3
06.11.2026
Метц
Франция. Лига 2, 11 тур
Анси
0 : 3
31.10.2026
Монпелье
Франция. Лига 2, 10 тур
Монпелье
2 : 1
26.10.2026
Ред Стар
Франция. Лига 2, 9 тур
Родез
0 : 3
19.10.2026
Монпелье
Франция. Лига 2, 8 тур
Монпелье
2 : 0
09.10.2026
Гренобль
Монако
Франция. Лига 1, 11 тур
Монако
- : -
21.11.2026
Осер
Франция. Лига 1, 10 тур
Ле-Ман
1 : 1
08.11.2026
Монако
Лига конференций, 3 тур
Монако
2 : 0
05.11.2026
Нордшелланд
Франция. Лига 1, 9 тур
Париж
3 : 1
01.11.2026
Монако
Франция. Лига 1, 8 тур
Монако
1 : 1
25.10.2026
Лилль
Лига конференций, 2 тур
Монако
3 : 0
22.10.2026
Фрайбург
Информация о матче
Стадион:
Стад де ля Моссон
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 2
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