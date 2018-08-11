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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Монпелье - Дижон
Монпелье - Дижон: обзор матча 11 августа 2018
Монпелье
11.08.2018, суббота, 21:00
Франция. Лига 1, 1 тур
1 : 2
Завершен
Дижон
5'
П. Мендеш
51'
Ж. Таварес
90+1'
С. Кулибали
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Монпелье - Дижон
90'
+1
ГОЛ! 1:2!
С. Кулибали
Пас отдал
Н. Слити
87'
Замена
Й. Гуркюфф
️️️️
У. Саид
82'
Пенальти не реализован!
У. Саид
Желтая карточка
Р. Агилар
81'
80'
Желтая карточка
С. Ямбере
79'
Замена
Ж. Кейта
️️️️
Ж. Таварес
Замена
Ж. Самбья
️️️️
К. Долли
79'
69'
Замена
М. Абид
️️️️
Р. Амалфитано
Замена
С. Камара
️️️️
Д. Сио
64'
51'
ГОЛ! 1:1!
Ж. Таварес
Замена
Д. Ле Таллек
️️️️
П. Мендеш
40'
34'
Желтая карточка
С. Кулибали
Желтая карточка
П. Мендеш
33'
ГОЛ! 1:0!
П. Мендеш
Пас отдал
А. Делор
5'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Монпелье
23
Бенжамин Леком
ВР
18
Морган Поти
ЛЗ
3
Даниэль Конгре
ЦЗ
4
Виторино Хилтон
ЦЗ
3
Педру Мендеш
ЦЗ
2
Рубен Агилар
ПЗ
20
Киган Долли
ЛВ
6
Поль Ласн
ОП
6
Эйе Скири
ОП
9
Анди Делор
ЦФ
13
Джованни Сио
ЦФ
Дижон
31
Рунар Рунарссон
ВР
5
Сену Кулибали
ЦЗ
4
Седрик Ямбере
ЦЗ
4
Уссама Хаддади
ЦЗ
6
Весли Лаутоа
ЦЗ
19
Валентен Розье
ПЗ
12
Энцо Лойодиче
ЦП
23
Наим Слити
ЦП
20
Ромен Амалфитано
ЦП
22
Уэсли Саид
ЦФ
11
Жулио Таварес
ЦФ
Главный тренер
Оливье Далл'Оглио
Монпелье
16
Димитри Берто
ВР
8
Амбруаз Ойонго
ЛЗ
10
Жуниор Самбья
ПЗ
6
Дамьен Ле Таллек
ОП
17
Жереми Порсан-Клеман
ЦФ
32
Петар Шкулетич
ЦФ
19
Сулейман Камара
ЦФ
Дижон
16
Бобби Аллен
ВР
26
Фуад Чафик
ПЗ
14
Жордан Мари
ЦП
8
Йоанн Гуркюфф
ЦП
17
Мехди Абид
ЦП
14
Жюль Кейта
ПВ
9
Бенжамин Жанно
ЦФ
3-4-1-2
23
Леком
3
Конгре
4
Хилтон
3
Мендеш
18
Поти
6
Ласн
6
Скири
2
Агилар
20
Долли
13
Сио
9
Делор
3-2-3-2
31
Рунарссон
4
Ямбере
4
Хаддади
6
Лаутоа
19
Розье
5
Кулибали
12
Лойодиче
23
Слити
20
Амалфитано
11
Таварес
22
Саид
20
Долли
10
Самбья
10
Самбья
20
Долли
3
Мендеш
6
Ле Таллек
6
Ле Таллек
3
Мендеш
13
Сио
19
Камара
19
Камара
13
Сио
11
Таварес
14
Кейта
14
Кейта
11
Таварес
22
Саид
8
Гуркюфф
8
Гуркюфф
22
Саид
20
Амалфитано
17
Абид
17
Абид
20
Амалфитано
Остались в запасе
Монпелье
Дижон
17
Жереми Порсан-Клеман
ЦФ
16
Димитри Берто
ВР
8
Амбруаз Ойонго
ЛЗ
32
Петар Шкулетич
ЦФ
26
Фуад Чафик
ПЗ
16
Бобби Аллен
ВР
14
Жордан Мари
ЦП
9
Бенжамин Жанно
ЦФ
Главный тренер
Оливье Далл'Оглио
Остались в запасе
17
Жереми Порсан-Клеман
ЦФ
16
Димитри Берто
ВР
8
Амбруаз Ойонго
ЛЗ
32
Петар Шкулетич
ЦФ
Остались в запасе
26
Фуад Чафик
ПЗ
16
Бобби Аллен
ВР
14
Жордан Мари
ЦП
9
Бенжамин Жанно
ЦФ
Главный тренер
Оливье Далл'Оглио
Статистика матча Монпелье - Дижон
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Монпелье
Франция. Лига 2, 13 тур
Лаваль
- : -
21.11.2026
Монпелье
Франция. Лига 2, 12 тур
Монпелье
2 : 3
06.11.2026
Метц
Франция. Лига 2, 11 тур
Анси
0 : 3
31.10.2026
Монпелье
Франция. Лига 2, 10 тур
Монпелье
2 : 1
26.10.2026
Ред Стар
Франция. Лига 2, 9 тур
Родез
0 : 3
19.10.2026
Монпелье
Франция. Лига 2, 8 тур
Монпелье
2 : 0
09.10.2026
Гренобль
Дижон
Франция. Лига 2, 14 тур
Дижон
- : -
04.12.2026
Сошо
Франция. Лига 2, 13 тур
Нанси
1 : 0
20.11.2026
Дижон
Франция. Лига 2, 12 тур
Дижон
1 : 0
06.11.2026
Ред Стар
Франция. Лига 2, 11 тур
Гренобль
1 : 3
30.10.2026
Дижон
Франция. Лига 2, 10 тур
Дижон
1 : 2
24.10.2026
Родез
Франция. Лига 2, 9 тур
Реймс
4 : 2
16.10.2026
Дижон
Информация о матче
Главный судья:
Флоран Батта
Стадион:
Стад де ля Моссон
Новости команд
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