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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Монако - Монпелье
Монако - Монпелье: обзор матча 01 декабря 2018
Монако
01.12.2018, суббота, 22:00
Франция. Лига 1, 15 тур
1 : 2
Завершен
Монпелье
42'
Ю. Тилеманс
81'
Г. Лаборд
86'
П. Шкулетич
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Монако - Монпелье
88'
Замена
Ф. Пирис
️️️️
А. Делор
86'
ГОЛ! 1:2!
П. Шкулетич
Пас отдал
А. Делор
Замена
С. Диоп
️️️️
Р. Пьерр-Габриэль
86'
81'
ГОЛ! 1:1!
Г. Лаборд
Пас отдал
А. Делор
Замена
М. Силла
️️️️
Р. Фалькао
75'
73'
Замена
П. Шкулетич
️️️️
Д. Ле Таллек
Замена
Пеле
️️️️
Н. Шадли
61'
57'
Замена
Ж. Самбья
️️️️
А. Ойонго
ГОЛ! 1:0!
Ю. Тилеманс
Пас отдал
Б. Хенрикс
42'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Монако
16
Диего Бенальо
ВР
5
Бенуа Бадьяшиль
ЦЗ
21
Жемерсон
ЦЗ
24
Андреа Раджи
ЦЗ
18
Ронаэль Пьерр-Габриэль
ПЗ
39
Бенджамин Хенрикс
ПЗ
15
Юссеф Айт Беннассер
ОП
18
Юри Тилеманс
ЦП
89
Насер Шадли
ЦП
10
Александр Головин
АП
9
Радамель Фалькао
ЦФ
Главный тренер
Филипе Луис
Монпелье
23
Бенжамин Леком
ВР
8
Амбруаз Ойонго
ЛЗ
3
Педру Мендеш
ЦЗ
3
Даниэль Конгре
ЦЗ
4
Виторино Хилтон
ЦЗ
2
Рубен Агилар
ПЗ
6
Эйе Скири
ОП
6
Дамьен Ле Таллек
ОП
91
Флоран Мойе
АП
9
Анди Делор
ЦФ
9
Гаэтан Лаборд
ЦФ
Монако
40
Лоик Бадьяшиль
ВР
4
Жулиан Бьянсон
ПЗ
4
Хан-Ноа Массенго
ЦП
25
Пеле
ЦП
10
Софьян Диоп
АП
9
Мусса Силла
ЦФ
Монпелье
30
Джонатан Лигали
ВР
31
Николя Коцца
ЦЗ
10
Жуниор Самбья
ПЗ
37
Бриан Пасси
ЦП
22
Факундо Пирис
ЦП
19
Сулейман Камара
ЦФ
32
Петар Шкулетич
ЦФ
3-3-2-1-1
16
Бенальо
5
Бадьяшиль
21
Жемерсон
24
Раджи
18
Пьерр-Габриэль
15
Айт Беннассер
39
Хенрикс
18
Тилеманс
89
Шадли
10
Головин
9
Фалькао
3-4-1-2
23
Леком
3
Мендеш
3
Конгре
4
Хилтон
2
Агилар
6
Скири
6
Ле Таллек
8
Ойонго
91
Мойе
9
Лаборд
9
Делор
18
Пьерр-Габриэль
10
Диоп
10
Диоп
18
Пьерр-Габриэль
89
Шадли
25
Пеле
25
Пеле
89
Шадли
9
Фалькао
9
Силла
9
Силла
9
Фалькао
8
Ойонго
10
Самбья
10
Самбья
8
Ойонго
9
Делор
22
Пирис
22
Пирис
9
Делор
6
Ле Таллек
32
Шкулетич
32
Шкулетич
6
Ле Таллек
Остались в запасе
Монако
Монпелье
4
Жулиан Бьянсон
ПЗ
40
Лоик Бадьяшиль
ВР
4
Хан-Ноа Массенго
ЦП
Главный тренер
Филипе Луис
30
Джонатан Лигали
ВР
31
Николя Коцца
ЦЗ
37
Бриан Пасси
ЦП
19
Сулейман Камара
ЦФ
Остались в запасе
4
Жулиан Бьянсон
ПЗ
40
Лоик Бадьяшиль
ВР
4
Хан-Ноа Массенго
ЦП
Остались в запасе
30
Джонатан Лигали
ВР
31
Николя Коцца
ЦЗ
37
Бриан Пасси
ЦП
19
Сулейман Камара
ЦФ
Главный тренер
Филипе Луис
Статистика матча Монако - Монпелье
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Монако
Франция. Лига 1, 11 тур
Монако
- : -
21.11.2026
Осер
Франция. Лига 1, 10 тур
Ле-Ман
1 : 1
08.11.2026
Монако
Лига конференций, 3 тур
Монако
2 : 0
05.11.2026
Нордшелланд
Франция. Лига 1, 9 тур
Париж
3 : 1
01.11.2026
Монако
Франция. Лига 1, 8 тур
Монако
1 : 1
25.10.2026
Лилль
Лига конференций, 2 тур
Монако
3 : 0
22.10.2026
Фрайбург
Монпелье
Франция. Лига 2, 13 тур
Лаваль
- : -
21.11.2026
Монпелье
Франция. Лига 2, 12 тур
Монпелье
2 : 3
06.11.2026
Метц
Франция. Лига 2, 11 тур
Анси
0 : 3
31.10.2026
Монпелье
Франция. Лига 2, 10 тур
Монпелье
2 : 1
26.10.2026
Ред Стар
Франция. Лига 2, 9 тур
Родез
0 : 3
19.10.2026
Монпелье
Франция. Лига 2, 8 тур
Монпелье
2 : 0
09.10.2026
Гренобль
Информация о матче
Стадион:
Луи II
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 2
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