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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Ницца - Монпелье
Ницца - Монпелье: обзор матча 07 апреля 2019
Ницца
07.04.2019, воскресенье, 18:00
Франция. Лига 1, 31 тур
1 : 0
Завершен
Монпелье
20'
Данте
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ницца - Монпелье
Желтая карточка
Б. Срарфи
83'
34'
Желтая карточка
В. Хилтон
ГОЛ! 1:0!
Данте
Пас отдал
В. Сиприен
20'
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ницца
44
Вальтер Бенитес
ВР
29
Кристоф Эрейе
ЦЗ
5
Маланг Сарр
ЦЗ
4
Данте
ЦЗ
13
Патрик Бюрнер
ПЗ
15
Данило
ОП
33
Пьер Лис-Мелу
ЦП
25
Вилан Сиприен
ЦП
19
Бассем Срарфи
ПВ
10
Аллен Сен-Максимен
ЦФ
Главный тренер
Оливье Панталони
Монпелье
23
Бенжамин Леком
ВР
23
Михайло Ристич
ЛЗ
4
Виторино Хилтон
ЦЗ
3
Даниэль Конгре
ЦЗ
3
Педру Мендеш
ЦЗ
2
Рубен Агилар
ПЗ
6
Дамьен Ле Таллек
ОП
6
Эйе Скири
ОП
91
Флоран Мойе
АП
9
Гаэтан Лаборд
ЦФ
9
Анди Делор
ЦФ
Ницца
16
Яннис Клементия
ВР
21
Оливье Боскальи
ЦЗ
13
Расин Коли
ЦЗ
6
Реми Вальтер
ЦП
17
Жан-Виктор Макенго
ЦП
37
Игнатиус Ганаго
ЦФ
8
Микаэль Ле Биан
ЦФ
Монпелье
16
Димитри Берто
ВР
43
Матиас Суарес
ЦЗ
6
Поль Ласн
ОП
37
Бриан Пасси
ЦП
19
Сулейман Камара
ЦФ
32
Петар Шкулетич
ЦФ
4-1-2-1-1
44
Бенитес
29
Эрейе
5
Сарр
4
Данте
13
Бюрнер
15
Данило
33
Лис-Мелу
25
Сиприен
19
Срарфи
10
Сен-Максимен
3-4-1-2
23
Леком
4
Хилтон
3
Конгре
3
Мендеш
2
Агилар
6
Ле Таллек
6
Скири
23
Ристич
91
Мойе
9
Делор
9
Лаборд
Остались в запасе
Ницца
Монпелье
16
Яннис Клементия
ВР
21
Оливье Боскальи
ЦЗ
13
Расин Коли
ЦЗ
6
Реми Вальтер
ЦП
17
Жан-Виктор Макенго
ЦП
37
Игнатиус Ганаго
ЦФ
8
Микаэль Ле Биан
ЦФ
Главный тренер
Оливье Панталони
6
Поль Ласн
ОП
43
Матиас Суарес
ЦЗ
16
Димитри Берто
ВР
37
Бриан Пасси
ЦП
19
Сулейман Камара
ЦФ
32
Петар Шкулетич
ЦФ
Остались в запасе
16
Яннис Клементия
ВР
21
Оливье Боскальи
ЦЗ
13
Расин Коли
ЦЗ
6
Реми Вальтер
ЦП
17
Жан-Виктор Макенго
ЦП
37
Игнатиус Ганаго
ЦФ
8
Микаэль Ле Биан
ЦФ
Остались в запасе
6
Поль Ласн
ОП
43
Матиас Суарес
ЦЗ
16
Димитри Берто
ВР
37
Бриан Пасси
ЦП
19
Сулейман Камара
ЦФ
32
Петар Шкулетич
ЦФ
Главный тренер
Оливье Панталони
Статистика матча Ницца - Монпелье
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Ницца
Франция. Лига 1, 11 тур
Ницца
- : -
21.11.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 10 тур
Анжер
0 : 2
08.11.2026
Ницца
Франция. Лига 1, 9 тур
Ницца
5 : 2
30.10.2026
Ренн
Франция. Лига 1, 8 тур
Брест
1 : 2
23.10.2026
Ницца
Франция. Лига 1, 7 тур
Лион
2 : 1
18.10.2026
Ницца
Франция. Лига 1, 6 тур
Ницца
2 : 1
11.10.2026
Страсбур
Монпелье
Франция. Лига 2, 13 тур
Лаваль
1 : 0
21.11.2026
Монпелье
Франция. Лига 2, 12 тур
Монпелье
2 : 3
06.11.2026
Метц
Франция. Лига 2, 11 тур
Анси
0 : 3
31.10.2026
Монпелье
Франция. Лига 2, 10 тур
Монпелье
2 : 1
26.10.2026
Ред Стар
Франция. Лига 2, 9 тур
Родез
0 : 3
19.10.2026
Монпелье
Франция. Лига 2, 8 тур
Монпелье
2 : 0
09.10.2026
Гренобль
Информация о матче
Стадион:
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