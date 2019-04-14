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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Монпелье - Тулуза
Монпелье - Тулуза: обзор матча 14 апреля 2019
Монпелье
14.04.2019, воскресенье, 16:00
Франция. Лига 1, 32 тур
2 : 1
Завершен
Тулуза
54'
Э. Скири
77'
С. Камара
67'
К. Сидибе
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Монпелье - Тулуза
86'
Желтая карточка
К. Жульен
ГОЛ! 2:1!
С. Камара
Пас отдал
Р. Агилар
77'
67'
ГОЛ! 1:1!
К. Сидибе
Желтая карточка
Ф. Мойе
63'
ГОЛ! 1:0!
Э. Скири
Пас отдал
Р. Агилар
54'
Желтая карточка
П. Мендеш
51'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Монпелье
23
Бенжамин Леком
ВР
8
Амбруаз Ойонго
ЛЗ
4
Виторино Хилтон
ЦЗ
3
Педру Мендеш
ЦЗ
3
Даниэль Конгре
ЦЗ
2
Рубен Агилар
ПЗ
6
Дамьен Ле Таллек
ОП
6
Эйе Скири
ОП
91
Флоран Мойе
АП
9
Гаэтан Лаборд
ЦФ
9
Анди Делор
ЦФ
Тулуза
30
Баптист Рейне
ВР
4
Иссиага Силла
ЛЗ
6
Кристофер Жульен
ЦЗ
3
Гэн Седзи
ЦЗ
98
Кельвен Амьен-Аду
ПЗ
6
Ибраим Сангаре
ОП
6
Калиду Сидибе
ОП
18
Янник Каюзак
ОП
10
Джимми Дурмаз
ЦП
10
Макс Градель
ЦП
9
Яя Саного
ЦФ
Главный тренер
Йенс Бертель Аску
Монпелье
16
Димитри Берто
ВР
23
Михайло Ристич
ЛЗ
43
Матиас Суарес
ЦЗ
10
Жуниор Самбья
ПЗ
6
Поль Ласн
ОП
32
Петар Шкулетич
ЦФ
19
Сулейман Камара
ЦФ
Тулуза
29
Франсуа Мубандже
ЦЗ
18
Бафоде Диаките
ЦЗ
15
Джон Босток
ЦП
14
Матье Доссеви
ЦП
5
Ману Гарсия
АП
9
Аарон Исека
ЦФ
3-4-1-2
23
Леком
4
Хилтон
3
Мендеш
3
Конгре
8
Ойонго
6
Ле Таллек
6
Скири
2
Агилар
91
Мойе
9
Делор
9
Лаборд
4-3-2-1
30
Рейне
98
Амьен-Аду
6
Жульен
3
Седзи
4
Силла
6
Сангаре
6
Сидибе
18
Каюзак
10
Дурмаз
10
Градель
9
Саного
Остались в запасе
Монпелье
Тулуза
23
Михайло Ристич
ЛЗ
10
Жуниор Самбья
ПЗ
6
Поль Ласн
ОП
43
Матиас Суарес
ЦЗ
16
Димитри Берто
ВР
32
Петар Шкулетич
ЦФ
19
Сулейман Камара
ЦФ
5
Ману Гарсия
АП
29
Франсуа Мубандже
ЦЗ
18
Бафоде Диаките
ЦЗ
15
Джон Босток
ЦП
14
Матье Доссеви
ЦП
9
Аарон Исека
ЦФ
Главный тренер
Йенс Бертель Аску
Остались в запасе
23
Михайло Ристич
ЛЗ
10
Жуниор Самбья
ПЗ
6
Поль Ласн
ОП
43
Матиас Суарес
ЦЗ
16
Димитри Берто
ВР
32
Петар Шкулетич
ЦФ
19
Сулейман Камара
ЦФ
Остались в запасе
5
Ману Гарсия
АП
29
Франсуа Мубандже
ЦЗ
18
Бафоде Диаките
ЦЗ
15
Джон Босток
ЦП
14
Матье Доссеви
ЦП
9
Аарон Исека
ЦФ
Главный тренер
Йенс Бертель Аску
Статистика матча Монпелье - Тулуза
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Монпелье
Франция. Лига 2, 13 тур
Лаваль
1 : 0
21.11.2026
Монпелье
Франция. Лига 2, 12 тур
Монпелье
2 : 3
06.11.2026
Метц
Франция. Лига 2, 11 тур
Анси
0 : 3
31.10.2026
Монпелье
Франция. Лига 2, 10 тур
Монпелье
2 : 1
26.10.2026
Ред Стар
Франция. Лига 2, 9 тур
Родез
0 : 3
19.10.2026
Монпелье
Франция. Лига 2, 8 тур
Монпелье
2 : 0
09.10.2026
Гренобль
Тулуза
Франция. Лига 1, 11 тур
Ланс
- : -
21.11.2026
Тулуза
Франция. Лига 1, 10 тур
Тулуза
3 : 1
06.11.2026
Страсбур
Франция. Лига 1, 9 тур
Марсель
2 : 0
01.11.2026
Тулуза
Франция. Лига 1, 8 тур
Тулуза
0 : 0
25.10.2026
Труа
Франция. Лига 1, 7 тур
Ле-Ман
0 : 3
16.10.2026
Тулуза
Франция. Лига 1, 6 тур
Монако
2 : 2
10.10.2026
Тулуза
Информация о матче
Стадион:
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