Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Тим Хогланд - статистика

Завершил карьеру
11 июня 1985 (41)
#2 | Защитник
183 см | 77 кг
Германия
Статистика Трансферы
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Шальке-04
19
0
0
2
0
Матчи игрока в этом турнире
Германия. Бундеслига, 34 тур
Шальке-04
4 : 1
10.05.2014
Нюрнберг
1' - 78'
Германия. Бундеслига, 33 тур
Фрайбург
0 : 2
03.05.2014
Шальке-04
1' - 90'
Германия. Бундеслига, 32 тур
Шальке-04
0 : 1
27.04.2014
Боруссия М
1' - 72'
Германия. Бундеслига, 31 тур
Штутгарт
3 : 1
20.04.2014
Шальке-04
1' - 90'
Германия. Бундеслига, 30 тур
Шальке-04
2 : 0
11.04.2014
Айнтрахт
1' - 90'
Германия. Бундеслига, 29 тур
Вердер
1 : 1
05.04.2014
Шальке-04
1' - 90'
77'
Германия. Бундеслига, 28 тур
Шальке-04
2 : 0
28.03.2014
Герта
1' - 90'
Германия. Бундеслига, 27 тур
Боруссия Д
0 : 0
25.03.2014
Шальке-04
1' - 90'
Германия. Бундеслига, 26 тур
Шальке-04
3 : 1
22.03.2014
Айнтрахт
1' - 90'
Германия. Бундеслига, 25 тур
Аугсбург
1 : 2
14.03.2014
Шальке-04
1' - 90'
Германия. Бундеслига, 24 тур
Шальке-04
4 : 0
08.03.2014
Хоффенхайм
1' - 90'
15'
Германия. Бундеслига, 23 тур
Бавария
5 : 1
01.03.2014
Шальке-04
77' - 90'
Германия. Бундеслига, 22 тур
Шальке-04
0 : 0
21.02.2014
Майнц
1' - 90'
Германия. Бундеслига, 21 тур
Байер
1 : 2
15.02.2014
Шальке-04
1' - 90'
Германия. Бундеслига, 20 тур
Шальке-04
2 : 0
09.02.2014
Ганновер-96
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 19 тур
Шальке-04
2 : 1
01.02.2014
Вольфсбург
84' - 90'
Германия. Бундеслига, 18 тур
Гамбург
0 : 3
26.01.2014
Шальке-04
81' - 90'
Германия. Бундеслига, 17 тур
Нюрнберг
0 : 0
21.12.2013
Шальке-04
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 16 тур
Шальке-04
2 : 0
15.12.2013
Фрайбург
1' - 90'
Германия. Бундеслига, 15 тур
Боруссия М
2 : 1
07.12.2013
Шальке-04
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 14 тур
Шальке-04
3 : 0
30.11.2013
Штутгарт
83' - 90'
Германия. Бундеслига, 13 тур
Айнтрахт
3 : 3
23.11.2013
Шальке-04
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 12 тур
Шальке-04
3 : 1
09.11.2013
Вердер
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 11 тур
Герта
0 : 2
02.11.2013
Шальке-04
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 10 тур
Шальке-04
1 : 3
26.10.2013
Боруссия Д
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 9 тур
Айнтрахт
2 : 3
19.10.2013
Шальке-04
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 8 тур
Шальке-04
4 : 1
05.10.2013
Аугсбург
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 7 тур
Хоффенхайм
3 : 3
28.09.2013
Шальке-04
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 5 тур
Майнц
0 : 1
14.09.2013
Шальке-04
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 4 тур
Шальке-04
2 : 0
31.08.2013
Байер
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 3 тур
Ганновер-96
2 : 1
24.08.2013
Шальке-04
1' - 90'
Главные новости
Канчельскис призвал российских футболистов уезжать из России
10:31
«Болельщики сильно обидятся»: Генич сказал горькую правду о клубе РПЛ
09:24
1
Ловчев раскрыл свое отношение к алкоголю
09:14
1
Скорая отставка в РПЛ, странный намек Генича, пенсия Ловчева, угроза Роналду и другие новости
00:59
Генич предостерег клуб РПЛ от «очень большой ошибки»
00:30
АПЛ. «Челси» Алонсо крупно уступил в дерби (0:3)
00:11
1
Лещенко увидел «абсурдную ситуацию» в российском футболе
Вчера, 22:52
12
Ловчев сообщил, кто открыл ему глаза на российский футбол
Вчера, 22:23
6
Генич намекнул на нечестный характер топ-матча РПЛ
Вчера, 22:07
7
Хави удивил первым своим составом сборной Нидерландов
Вчера, 21:33
2
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+