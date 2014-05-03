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Расписание матчей
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Фрайбург - Шальке-04
Фрайбург - Шальке-04: обзор матча 03 мая 2014
Фрайбург
03.05.2014, суббота, 17:30
Германия. Бундеслига, 33 тур
0 : 2
Завершен
Шальке-04
13'
К. Айхан
65'
К. Хунтелаар
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Фрайбург - Шальке-04
88'
Замена
Ч. Обаси Огбуке
️️️️
Л. Горецка
78'
Замена
Я. Кирхгофф
️️️️
М. Майер
73'
Вторая желтая
Ф. Сантана
Желтая карточка
Ю. Шустер
70'
68'
Желтая карточка
Ф. Сантана
Замена
М. Терраццино
️️️️
К. Геде
67'
66'
Желтая карточка
К. Хунтелаар
65'
ГОЛ! 0:2!
К. Хунтелаар
46'
Замена
М. Хегер
️️️️
К. Айхан
Замена
С. Керк
️️️️
Д. Шмид
46'
23'
Желтая карточка
К. Айхан
Желтая карточка
К. Геде
17'
13'
ГОЛ! 0:1!
К. Айхан
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Фрайбург
1
Оливер Бауманн
ВР
30
Кристиан Гюнтер
ЛЗ
28
Маттиас Гинтер
ЦЗ
25
Оливер Сорг
ЦЗ
11
Павел Крмас
ЦЗ
7
Джонатан Шмид
ПЗ
16
Владимир Дарида
ЦП
31
Карим Геде
ЦП
23
Юлиан Шустер
ЦП
30
Феликс Клаус
ЦП
14
Адмир Мехмеди
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Штрайх
Шальке-04
1
Ральф Ферманн
ВР
32
Жоэль Матип
ЦЗ
23
Каан Айхан
ЦЗ
28
Фелипе Сантана
ЦЗ
2
Тим Хогланд
ПЗ
7
Юлиан Дракслер
ЛВ
33
Роман Нойштедтер
ОП
27
Леон Горецка
ЦП
7
Макс Майер
АП
27
Кевин-Принс Боатенг
АП
21
Клаас-Ян Хунтелаар
ЦФ
Главный тренер
Йенс Келлер
Фрайбург
1
Александер Шволов
ВР
21
Иммануэль Хен
ЦЗ
27
Николас Хефлер
ОП
6
Желсон Фернандес
ЦП
37
Себастьян Керк
ЦП
9
Себастьян Фрайс
ПП
33
Марко Терраццино
ЦФ
Шальке-04
26
Тимо Хильдебранд
ВР
30
Филипп Макс
ЛЗ
27
Ян Кирхгофф
ЦЗ
6
Марко Хегер
ОП
10
Лерой Сане
ПВ
11
Адам Салаи
ЦФ
7
Чинеду Обаси Огбуке
ЦФ
3-2-4-1
1
Бауманн
28
Гинтер
25
Сорг
11
Крмас
30
Гюнтер
7
Шмид
16
Дарида
23
Шустер
30
Клаус
31
Геде
14
Мехмеди
4-1-1-3-1
1
Ферманн
2
Хогланд
23
Айхан
28
Сантана
32
Матип
33
Нойштедтер
27
Горецка
7
Майер
27
Боатенг
7
Дракслер
21
Хунтелаар
7
Шмид
37
Керк
37
Керк
7
Шмид
31
Геде
33
Терраццино
33
Терраццино
31
Геде
7
Майер
27
Кирхгофф
27
Кирхгофф
7
Майер
23
Айхан
6
Хегер
6
Хегер
23
Айхан
27
Горецка
7
Обаси Огбуке
7
Обаси Огбуке
27
Горецка
Остались в запасе
Фрайбург
Шальке-04
27
Николас Хефлер
ОП
1
Александер Шволов
ВР
21
Иммануэль Хен
ЦЗ
6
Желсон Фернандес
ЦП
9
Себастьян Фрайс
ПП
Главный тренер
Кристиан Штрайх
30
Филипп Макс
ЛЗ
26
Тимо Хильдебранд
ВР
10
Лерой Сане
ПВ
11
Адам Салаи
ЦФ
Главный тренер
Йенс Келлер
Остались в запасе
27
Николас Хефлер
ОП
1
Александер Шволов
ВР
21
Иммануэль Хен
ЦЗ
6
Желсон Фернандес
ЦП
9
Себастьян Фрайс
ПП
Остались в запасе
30
Филипп Макс
ЛЗ
26
Тимо Хильдебранд
ВР
10
Лерой Сане
ПВ
11
Адам Салаи
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Штрайх
Главный тренер
Йенс Келлер
Статистика матча Фрайбург - Шальке-04
2
1
3
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Фрайбург
Германия. Бундеслига, 10 тур
Эльверсберг
- : -
21.11.2026
Фрайбург
Германия. Бундеслига, 9 тур
Фрайбург
2 : 0
08.11.2026
Унион
Лига конференций, 3 тур
Трабзонспор
0 : 1
05.11.2026
Фрайбург
Германия. Бундеслига, 8 тур
Аугсбург
1 : 2
31.10.2026
Фрайбург
Германия. Кубок, 1/16 финала
Фрайбург
3 : 2
28.10.2026
Вольфсбург
Германия. Бундеслига, 7 тур
Фрайбург
1 : 3
25.10.2026
Бавария
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 10 тур
Шальке-04
- : -
21.11.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 9 тур
Хоффенхайм
2 : 1
08.11.2026
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 8 тур
Шальке-04
0 : 2
31.10.2026
РБ Лейпциг
Германия. Кубок, 1/16 финала
Динамо Дрезден
2 : 0
28.10.2026
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 7 тур
Кельн
0 : 0
24.10.2026
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 6 тур
Шальке-04
0 : 1
17.10.2026
Майнц
Информация о матче
Главный судья:
Флориан Майер
(Бургдорф)
Стадион:
Шварцвальд-Штадион
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