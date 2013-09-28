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Хоффенхайм - Шальке-04
Хоффенхайм - Шальке-04: обзор матча 28 сентября 2013
Хоффенхайм
28.09.2013, суббота, 17:30
Германия. Бундеслига, 7 тур
3 : 3
Завершен
Шальке-04
16'
А. Модест
48'
Р. Фирмино (П)
61'
Д. Абрахам
3'
К. Боатенг
13'
Ж. Матип
41'
М. Хегер
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Хоффенхайм - Шальке-04
Замена
С. Шипплок
️️️️
А. Модест
88'
86'
Замена
Р. Нойштедтер
️️️️
Д. Джонс
79'
Желтая карточка
К. Боатенг
78'
Замена
А. Салаи
️️️️
М. Майер
Желтая карточка
Ш. Тескер
74'
Желтая карточка
Т. Эльюнусси
70'
Замена
Ш. Тескер
️️️️
Ф. Джонсон
70'
62'
Замена
Л. Горецка
️️️️
К. Клеменс
ГОЛ! 3:3!
Д. Абрахам
61'
Желтая карточка
Ю. Полански
59'
57'
Желтая карточка
М. Майер
ГОЛ с пенальти! 2:3!
Р. Фирмино
48'
Замена
Т. Штробль
️️️️
С. Салихович
46'
41'
ГОЛ! 1:3!
М. Хегер
Пас отдал
Д. Аого
ГОЛ! 1:2!
А. Модест
Пас отдал
А. Бек
16'
13'
ГОЛ! 0:2!
Ж. Матип
Пас отдал
Д. Фарфан
3'
ГОЛ! 0:1!
К. Боатенг
Пас отдал
М. Майер
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Хоффенхайм
1
Коэн Кастелс
ВР
23
Янник Вестергор
ЦЗ
19
Давид Абрахам
ЦЗ
32
Андреас Бек
ЦЗ
23
Сеяд Салихович
ЦП
8
Юджен Полански
ЦП
18
Тарик Эльюнусси
ЦП
19
Фабиан Джонсон
ЦП
9
Роберто Фирмино
ЦФ
31
Кевин Фолланд
ЦФ
27
Антони Модест
ЦФ
Главный тренер
Маркус Гисдоль
Шальке-04
26
Тимо Хильдебранд
ВР
5
Бенедикт Хеведес
ЦЗ
3
Деннис Аого
ЦЗ
32
Жоэль Матип
ЦЗ
2
Ацуто Учида
ПЗ
6
Марко Хегер
ОП
17
Кристиан Клеменс
ЦП
13
Джермейн Джонс
ЦП
7
Макс Майер
АП
27
Кевин-Принс Боатенг
АП
8
Джефферсон Фарфан
ЦФ
Главный тренер
Йенс Келлер
Хоффенхайм
1
Йенс Граль
ВР
2
Штефан Тескер
ЦЗ
25
Никлас Зюле
ЦЗ
5
Тобиас Штробль
ОП
38
Кай Хердлинг
ЦП
13
Себастьян Руди
ЦП
22
Свен Шипплок
ЦФ
Шальке-04
1
Ларс Уннершталь
ВР
5
Сеад Колашинац
ЛЗ
28
Фелипе Сантана
ЦЗ
2
Тим Хогланд
ПЗ
33
Роман Нойштедтер
ОП
27
Леон Горецка
ЦП
11
Адам Салаи
ЦФ
3-4-3
1
Кастелс
23
Вестергор
19
Абрахам
32
Бек
23
Салихович
18
Эльюнусси
19
Джонсон
8
Полански
27
Модест
31
Фолланд
9
Фирмино
4-1-2-2-1
26
Хильдебранд
2
Учида
3
Аого
32
Матип
5
Хеведес
6
Хегер
17
Клеменс
13
Джонс
7
Майер
27
Боатенг
8
Фарфан
19
Джонсон
2
Тескер
2
Тескер
19
Джонсон
23
Салихович
5
Штробль
5
Штробль
23
Салихович
27
Модест
22
Шипплок
22
Шипплок
27
Модест
13
Джонс
33
Нойштедтер
33
Нойштедтер
13
Джонс
17
Клеменс
27
Горецка
27
Горецка
17
Клеменс
7
Майер
11
Салаи
11
Салаи
7
Майер
Остались в запасе
Хоффенхайм
Шальке-04
38
Кай Хердлинг
ЦП
1
Йенс Граль
ВР
25
Никлас Зюле
ЦЗ
13
Себастьян Руди
ЦП
Главный тренер
Маркус Гисдоль
1
Ларс Уннершталь
ВР
5
Сеад Колашинац
ЛЗ
28
Фелипе Сантана
ЦЗ
2
Тим Хогланд
ПЗ
Главный тренер
Йенс Келлер
Остались в запасе
38
Кай Хердлинг
ЦП
1
Йенс Граль
ВР
25
Никлас Зюле
ЦЗ
13
Себастьян Руди
ЦП
Остались в запасе
1
Ларс Уннершталь
ВР
5
Сеад Колашинац
ЛЗ
28
Фелипе Сантана
ЦЗ
2
Тим Хогланд
ПЗ
Главный тренер
Маркус Гисдоль
Главный тренер
Йенс Келлер
Статистика матча Хоффенхайм - Шальке-04
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 10 тур
Айнтрахт
- : -
21.11.2026
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 9 тур
Хоффенхайм
2 : 1
08.11.2026
Шальке-04
Лига Европы, 4 тур
Кристал Пэлас
1 : 1
05.11.2026
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 8 тур
Вердер
2 : 0
31.10.2026
Хоффенхайм
Германия. Кубок, 1/16 финала
Хольштайн
1 : 1
28.10.2026
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 7 тур
Хоффенхайм
3 : 0
25.10.2026
Байер
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 10 тур
Шальке-04
- : -
21.11.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 9 тур
Хоффенхайм
2 : 1
08.11.2026
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 8 тур
Шальке-04
0 : 2
31.10.2026
РБ Лейпциг
Германия. Кубок, 1/16 финала
Динамо Дрезден
2 : 0
28.10.2026
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 7 тур
Кельн
0 : 0
24.10.2026
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 6 тур
Шальке-04
0 : 1
17.10.2026
Майнц
Информация о матче
Главный судья:
Даниэль Зиберт
(Берлин)
Стадион:
Рейн-Некар Арена
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