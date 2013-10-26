Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига наций
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Шальке-04 - Боруссия Д
Шальке-04 - Боруссия Д: обзор матча 26 октября 2013
Шальке-04
26.10.2013, суббота, 17:30
Германия. Бундеслига, 10 тур
1 : 3
Завершен
Боруссия Д
62'
М. Майер
14'
П. Обамеянг
51'
Н. Шахин
74'
Я. Блащиковски
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Шальке-04 - Боруссия Д
Желтая карточка
Д. Джонс
90'
89'
Замена
Й. Хофманн
️️️️
М. Ройс
Замена
К. Клеменс
️️️️
К. Боатенг
82'
Замена
Д. Джонс
️️️️
С. Колашинац
76'
74'
ГОЛ! 1:3!
Я. Блащиковски
Пас отдал
Г. Мхитарян
71'
Замена
Я. Блащиковски
️️️️
П. Обамеянг
ГОЛ! 1:2!
М. Майер
62'
Замена
М. Майер
️️️️
К. Фукс
61'
Желтая карточка
А. Салаи
59'
51'
ГОЛ! 0:2!
Н. Шахин
Пас отдал
Г. Мхитарян
46'
Замена
Э. Дурм
️️️️
М. Шмельцер
43'
Желтая карточка
М. Шмельцер
Желтая карточка
Д. Аого
35'
Пенальти не реализован!
К. Боатенг
30'
14'
ГОЛ! 0:1!
П. Обамеянг
Пас отдал
М. Ройс
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Шальке-04
26
Тимо Хильдебранд
ВР
28
Кристиан Фукс
ЛЗ
5
Сеад Колашинац
ЛЗ
32
Жоэль Матип
ЦЗ
5
Бенедикт Хеведес
ЦЗ
3
Деннис Аого
ЦЗ
2
Ацуто Учида
ПЗ
7
Юлиан Дракслер
ЛВ
33
Роман Нойштедтер
ОП
27
Кевин-Принс Боатенг
АП
11
Адам Салаи
ЦФ
Главный тренер
Йенс Келлер
Боруссия Д
1
Роман Вайденфеллер
ВР
29
Марсель Шмельцер
ЛЗ
15
Матс Хуммельс
ЦЗ
3
Невен Суботич
ЦЗ
5
Свен Бендер
ЦЗ
6
Кевин Гросскройц
ЛП
22
Генрих Мхитарян
ЦП
8
Нури Шахин
ЦП
18
Марко Ройс
АП
9
Роберт Левандовски
ЦФ
7
Пьер-Эмерик Обамеянг
ЦФ
Главный тренер
Юрген Клопп
Шальке-04
1
Ральф Ферманн
ВР
28
Фелипе Сантана
ЦЗ
2
Тим Хогланд
ПЗ
13
Джермейн Джонс
ЦП
27
Леон Горецка
ЦП
17
Кристиан Клеменс
ЦП
7
Макс Майер
АП
Боруссия Д
22
Митчелл Лангерак
ВР
19
Сократис Папастатопулос
ЦЗ
37
Эрик Дурм
ПЗ
21
Оливер Кирх
ПП
16
Якуб Блащиковски
ПП
7
Йонас Хофманн
ПВ
20
Юлиан Шибер
ЦФ
3-3-2-1
26
Хильдебранд
32
Матип
5
Хеведес
3
Аого
5
Колашинац
33
Нойштедтер
2
Учида
7
Дракслер
27
Боатенг
11
Салаи
4-3-1-2
1
Вайденфеллер
15
Хуммельс
3
Суботич
5
Бендер
29
Шмельцер
22
Мхитарян
8
Шахин
6
Гросскройц
18
Ройс
7
Обамеянг
9
Левандовски
5
Колашинац
13
Джонс
13
Джонс
5
Колашинац
27
Боатенг
17
Клеменс
17
Клеменс
27
Боатенг
28
Фукс
7
Майер
7
Майер
28
Фукс
18
Ройс
7
Хофманн
7
Хофманн
18
Ройс
29
Шмельцер
37
Дурм
37
Дурм
29
Шмельцер
7
Обамеянг
16
Блащиковски
16
Блащиковски
7
Обамеянг
Остались в запасе
Шальке-04
Боруссия Д
1
Ральф Ферманн
ВР
28
Фелипе Сантана
ЦЗ
2
Тим Хогланд
ПЗ
27
Леон Горецка
ЦП
Главный тренер
Йенс Келлер
22
Митчелл Лангерак
ВР
19
Сократис Папастатопулос
ЦЗ
21
Оливер Кирх
ПП
20
Юлиан Шибер
ЦФ
Главный тренер
Юрген Клопп
Остались в запасе
1
Ральф Ферманн
ВР
28
Фелипе Сантана
ЦЗ
2
Тим Хогланд
ПЗ
27
Леон Горецка
ЦП
Остались в запасе
22
Митчелл Лангерак
ВР
19
Сократис Папастатопулос
ЦЗ
21
Оливер Кирх
ПП
20
Юлиан Шибер
ЦФ
Главный тренер
Йенс Келлер
Главный тренер
Юрген Клопп
Статистика матча Шальке-04 - Боруссия Д
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 10 тур
Шальке-04
- : -
21.11.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 9 тур
Хоффенхайм
2 : 1
08.11.2026
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 8 тур
Шальке-04
0 : 2
31.10.2026
РБ Лейпциг
Германия. Кубок, 1/16 финала
Динамо Дрезден
2 : 0
28.10.2026
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 7 тур
Кельн
0 : 0
24.10.2026
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 6 тур
Шальке-04
0 : 1
17.10.2026
Майнц
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 10 тур
Боруссия М
- : -
21.11.2026
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 9 тур
Боруссия Д
2 : 1
07.11.2026
Эльверсберг
Лига чемпионов, Общий этап
Боруссия Д
2 : 1
04.11.2026
Бетис
Германия. Бундеслига, 8 тур
Бавария
2 : 2
31.10.2026
Боруссия Д
Германия. Кубок, 1/16 финала
Боруссия Д
3 : 2
27.10.2026
Вердер
Германия. Бундеслига, 7 тур
Боруссия Д
1 : 0
24.10.2026
Айнтрахт
Информация о матче
Главный судья:
Кнут Кирхер
(Роттенбург)
Стадион:
Фелтинс-Арена
Новости команд
Все
Шальке-04
Боруссия Д
«ПСЖ» хочет купить сменщика для Сафонова
13 ноября
10
«Хоффенхайм» – «Шальке-04»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
«Боруссия Д» – «Эльверсберг»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Бундеслига Германия: шансы «Хоффенхайма» и «Шальке» на победу в матче 9 тура
7 ноября
Рейтинг главных фаворитов Лиги чемпионов от Goal после 4-го тура общего этапа
6 ноября
1
«Хоффенхайм» – «Шальке-04»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Бундеслига Германия: шансы «Хоффенхайма» и «Шальке» на победу в матче 9 тура
7 ноября
«Шальке-04» – «РБ Лейпциг»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 31 октября 2026
31 октября
Бундеслига Германии: шансы «Шальке» и «РБ Лейпцига» на победу в матче 8-го тура
30 октября
«Динамо Дрезден» – «Шальке-04»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 28 октября 2026
28 октября
«ПСЖ» хочет купить сменщика для Сафонова
13 ноября
10
«Боруссия Д» – «Эльверсберг»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Рейтинг главных фаворитов Лиги чемпионов от Goal после 4-го тура общего этапа
6 ноября
1
Бундеслига Германия: шансы «Боруссии Д» и «Эльверсберга» на победу в матче 9 тура
6 ноября
Игрока «Боруссии» Д потеряли во время матча – он ушел в туалет
5 ноября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+