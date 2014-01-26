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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Гамбург - Шальке-04
Гамбург - Шальке-04: обзор матча 26 января 2014
Гамбург
26.01.2014, воскресенье, 20:30
Германия. Бундеслига, 18 тур
0 : 3
Завершен
Шальке-04
34'
К. Хунтелаар
54'
Д. Фарфан
56'
М. Майер
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Гамбург - Шальке-04
81'
Замена
Т. Хогланд
️️️️
А. Учида
76'
Замена
Л. Горецка
️️️️
К. Фукс
73'
Замена
А. Салаи
️️️️
К. Хунтелаар
Замена
Ж. Зуа
️️️️
И. Иличевич
66'
56'
ГОЛ! 0:3!
М. Майер
Пас отдал
Д. Фарфан
54'
ГОЛ! 0:2!
Д. Фарфан
Пас отдал
Ф. Сантана
38'
Желтая карточка
К. Хунтелаар
37'
Желтая карточка
А. Учида
34'
ГОЛ! 0:1!
К. Хунтелаар
Пас отдал
Д. Фарфан
Замена
Д. Дикмайер
️️️️
Ж. Гин Лам
32'
Замена
О. Джон
️️️️
П. Ласогга
24'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Гамбург
33
Ярослав Дробны
ВР
16
Хайко Вестерманн
ЦЗ
4
Джонатан Та
ЦЗ
7
Марсель Янсен
ЛП
10
Хакан Чалханоглу
ЦП
30
Толгай-Али Арслан
ЦП
47
Милан Бадель
ЦП
16
Иво Иличевич
ЦП
8
Рафаэль ван дер Ваарт
АП
26
Жи Гин Лам
ПП
10
Пьерр-Мишель Ласогга
ЦФ
Главный тренер
Берт ван Марвейк
Шальке-04
1
Ральф Ферманн
ВР
5
Сеад Колашинац
ЛЗ
28
Кристиан Фукс
ЛЗ
32
Жоэль Матип
ЦЗ
28
Фелипе Сантана
ЦЗ
2
Ацуто Учида
ПЗ
33
Роман Нойштедтер
ОП
27
Кевин-Принс Боатенг
АП
7
Макс Майер
АП
21
Клаас-Ян Хунтелаар
ЦФ
8
Джефферсон Фарфан
ЦФ
Главный тренер
Йенс Келлер
Гамбург
30
Свен Нойхаус
ВР
2
Деннис Дикмайер
ЦЗ
3
Лассе Собич
ЦЗ
24
Уасим Боуи
ЦП
8
Петр Ирачек
ЦП
19
Жак Зуа
ЦФ
15
Ола Джон
ЦФ
Шальке-04
26
Тимо Хильдебранд
ВР
14
Кирякос Пападопулос
ЦЗ
2
Тим Хогланд
ПЗ
27
Леон Горецка
ЦП
31
Марсель Соботтка
ЦП
7
Чинеду Обаси Огбуке
ЦФ
11
Адам Салаи
ЦФ
2-5-2-1
33
Дробны
16
Вестерманн
4
Та
7
Янсен
30
Арслан
47
Бадель
16
Иличевич
26
Лам
10
Чалханоглу
8
ван дер Ваарт
10
Ласогга
3-3-2-2
1
Ферманн
5
Колашинац
32
Матип
28
Сантана
2
Учида
33
Нойштедтер
28
Фукс
27
Боатенг
7
Майер
8
Фарфан
21
Хунтелаар
26
Лам
2
Дикмайер
2
Дикмайер
26
Лам
16
Иличевич
19
Зуа
19
Зуа
16
Иличевич
10
Ласогга
15
Джон
15
Джон
10
Ласогга
2
Учида
2
Хогланд
2
Хогланд
2
Учида
28
Фукс
27
Горецка
27
Горецка
28
Фукс
21
Хунтелаар
11
Салаи
11
Салаи
21
Хунтелаар
Остались в запасе
Гамбург
Шальке-04
30
Свен Нойхаус
ВР
3
Лассе Собич
ЦЗ
24
Уасим Боуи
ЦП
8
Петр Ирачек
ЦП
Главный тренер
Берт ван Марвейк
26
Тимо Хильдебранд
ВР
14
Кирякос Пападопулос
ЦЗ
31
Марсель Соботтка
ЦП
7
Чинеду Обаси Огбуке
ЦФ
Главный тренер
Йенс Келлер
Остались в запасе
30
Свен Нойхаус
ВР
3
Лассе Собич
ЦЗ
24
Уасим Боуи
ЦП
8
Петр Ирачек
ЦП
Остались в запасе
26
Тимо Хильдебранд
ВР
14
Кирякос Пападопулос
ЦЗ
31
Марсель Соботтка
ЦП
7
Чинеду Обаси Огбуке
ЦФ
Главный тренер
Берт ван Марвейк
Главный тренер
Йенс Келлер
Статистика матча Гамбург - Шальке-04
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Гамбург
Германия. Бундеслига, 10 тур
Вердер
- : -
22.11.2026
Гамбург
Германия. Бундеслига, 9 тур
Гамбург
3 : 1
06.11.2026
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 8 тур
Айнтрахт
3 : 1
01.11.2026
Гамбург
Германия. Кубок, 1/16 финала
Гамбург
1 : 3
27.10.2026
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 7 тур
Падерборн
1 : 0
24.10.2026
Гамбург
Германия. Бундеслига, 6 тур
Гамбург
1 : 0
17.10.2026
Штутгарт
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 10 тур
Шальке-04
- : -
21.11.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 9 тур
Хоффенхайм
2 : 1
08.11.2026
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 8 тур
Шальке-04
0 : 2
31.10.2026
РБ Лейпциг
Германия. Кубок, 1/16 финала
Динамо Дрезден
2 : 0
28.10.2026
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 7 тур
Кельн
0 : 0
24.10.2026
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 6 тур
Шальке-04
0 : 1
17.10.2026
Майнц
Информация о матче
Главный судья:
Петер Зиппель
(Мюнхен)
Стадион:
Фолькспаркштадион
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