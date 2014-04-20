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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Штутгарт - Шальке-04
Штутгарт - Шальке-04: обзор матча 20 апреля 2014
Штутгарт
20.04.2014, воскресенье, 19:30
Германия. Бундеслига, 31 тур
3 : 1
Завершен
Шальке-04
23'
М. Харник
54'
Какау
59'
М. Харник
69'
А. Салаи
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Штутгарт - Шальке-04
89'
Замена
Ф. Сантана
️️️️
С. Колашинац
Замена
К. Хагги
️️️️
Какау
89'
77'
Замена
Л. Сане
️️️️
М. Майер
Замена
А. Максим
️️️️
Д. Дидави
77'
76'
Желтая карточка
Ж. Матип
Замена
К. Рауш
️️️️
К. Груэсо
73'
69'
ГОЛ! 3:1!
А. Салаи
Пас отдал
Л. Горецка
ГОЛ! 3:0!
М. Харник
Пас отдал
Г. Сакаи
59'
56'
Замена
А. Салаи
️️️️
Ч. Обаси Огбуке
ГОЛ! 2:0!
Какау
Пас отдал
И. Траоре
54'
Желтая карточка
К. Груэсо
51'
40'
Желтая карточка
К. Боатенг
34'
Желтая карточка
С. Колашинац
Желтая карточка
Какау
28'
ГОЛ! 1:0!
М. Харник
Пас отдал
Д. Дидави
23'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Штутгарт
26
Свен Ульрайх
ВР
2
Готоку Сакаи
ЦЗ
22
Антонио Рюдигер
ЦЗ
5
Даниэль Швааб
ЦЗ
5
Георг Нидермайер
ЦЗ
4
Кристиан Гентнер
ЦП
11
Карлос Груэсо
ЦП
10
Даниэль Дидави
АП
16
Ибрахима Траоре
ПВ
22
Мартин Харник
ЦФ
18
Какау
ЦФ
Главный тренер
Хуб Стевенс
Шальке-04
1
Ральф Ферманн
ВР
5
Сеад Колашинац
ЛЗ
32
Жоэль Матип
ЦЗ
23
Каан Айхан
ЦЗ
2
Тим Хогланд
ПЗ
33
Роман Нойштедтер
ОП
27
Леон Горецка
ЦП
27
Кевин-Принс Боатенг
АП
7
Макс Майер
АП
21
Клаас-Ян Хунтелаар
ЦФ
7
Чинеду Обаси Огбуке
ЦФ
Главный тренер
Йенс Келлер
Штутгарт
1
Торстен Киршбаум
ВР
5
Карим Хагги
ЦЗ
34
Константин Рауш
ЛП
44
Александру Максим
ЦП
25
Мохаммед Абделлауе
ЦФ
11
Тимо Вернер
ЦФ
11
Ведад Ибишевич
ЦФ
Шальке-04
26
Тимо Хильдебранд
ВР
30
Филипп Макс
ЛЗ
28
Фелипе Сантана
ЦЗ
6
Энтони Аннан
ЦП
31
Марсель Соботтка
ЦП
10
Лерой Сане
ПВ
11
Адам Салаи
ЦФ
4-2-2-2
26
Ульрайх
2
Сакаи
5
Швааб
5
Нидермайер
22
Рюдигер
4
Гентнер
11
Груэсо
10
Дидави
16
Траоре
18
Какау
22
Харник
4-1-1-2-2
1
Ферманн
2
Хогланд
32
Матип
23
Айхан
5
Колашинац
33
Нойштедтер
27
Горецка
27
Боатенг
7
Майер
7
Обаси Огбуке
21
Хунтелаар
18
Какау
5
Хагги
5
Хагги
18
Какау
11
Груэсо
34
Рауш
34
Рауш
11
Груэсо
10
Дидави
44
Максим
44
Максим
10
Дидави
5
Колашинац
28
Сантана
28
Сантана
5
Колашинац
7
Майер
10
Сане
10
Сане
7
Майер
7
Обаси Огбуке
11
Салаи
11
Салаи
7
Обаси Огбуке
Остались в запасе
Штутгарт
Шальке-04
1
Торстен Киршбаум
ВР
25
Мохаммед Абделлауе
ЦФ
11
Тимо Вернер
ЦФ
11
Ведад Ибишевич
ЦФ
Главный тренер
Хуб Стевенс
30
Филипп Макс
ЛЗ
26
Тимо Хильдебранд
ВР
6
Энтони Аннан
ЦП
31
Марсель Соботтка
ЦП
Главный тренер
Йенс Келлер
Остались в запасе
1
Торстен Киршбаум
ВР
25
Мохаммед Абделлауе
ЦФ
11
Тимо Вернер
ЦФ
11
Ведад Ибишевич
ЦФ
Остались в запасе
30
Филипп Макс
ЛЗ
26
Тимо Хильдебранд
ВР
6
Энтони Аннан
ЦП
31
Марсель Соботтка
ЦП
Главный тренер
Хуб Стевенс
Главный тренер
Йенс Келлер
Статистика матча Штутгарт - Шальке-04
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 10 тур
Шальке-04
- : -
21.11.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 9 тур
Штутгарт
1 : 0
07.11.2026
Вердер
Лига чемпионов, Общий этап
Галатасарай
2 : 0
03.11.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 8 тур
Байер
2 : 4
31.10.2026
Штутгарт
Германия. Кубок, 1/16 финала
Падерборн
0 : 1
28.10.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 7 тур
Штутгарт
2 : 3
23.10.2026
Боруссия М
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 10 тур
Шальке-04
- : -
21.11.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 9 тур
Хоффенхайм
2 : 1
08.11.2026
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 8 тур
Шальке-04
0 : 2
31.10.2026
РБ Лейпциг
Германия. Кубок, 1/16 финала
Динамо Дрезден
2 : 0
28.10.2026
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 7 тур
Кельн
0 : 0
24.10.2026
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 6 тур
Шальке-04
0 : 1
17.10.2026
Майнц
Информация о матче
Главный судья:
Гюнтер Перль
(Мюнхен)
Стадион:
МХПАрена
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