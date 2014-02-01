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Шальке-04 - Вольфсбург
Шальке-04 - Вольфсбург: обзор матча 01 февраля 2014
Шальке-04
01.02.2014, суббота, 18:30
Германия. Бундеслига, 19 тур
2 : 1
Завершен
Вольфсбург
9'
Ф. Сантана
81'
К. Боатенг
65'
М. Арнольд
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Шальке-04 - Вольфсбург
89'
Замена
К. Треш
️️️️
М. Арнольд
87'
Замена
В. Евсеев
️️️️
Р. Кнохе
Замена
К. Айхан
️️️️
К. Боатенг
86'
Замена
Т. Хогланд
️️️️
С. Колашинац
84'
ГОЛ! 2:1!
К. Боатенг
Пас отдал
Р. Нойштедтер
81'
Желтая карточка
С. Колашинац
72'
65'
ГОЛ! 1:1!
М. Арнольд
Замена
Л. Горецка
️️️️
Ч. Обаси Огбуке
60'
Желтая карточка
Ч. Обаси Огбуке
58'
57'
Замена
Б. Дост
️️️️
И. Олич
50'
Красная карточка
Д. Калиджиури
43'
Желтая карточка
П. Окс
30'
Желтая карточка
К. Де Брюйне
ГОЛ! 1:0!
Ф. Сантана
Пас отдал
К. Боатенг
9'
7'
Желтая карточка
Налдо
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Шальке-04
1
Ральф Ферманн
ВР
5
Сеад Колашинац
ЛЗ
32
Жоэль Матип
ЦЗ
5
Бенедикт Хеведес
ЦЗ
28
Фелипе Сантана
ЦЗ
33
Роман Нойштедтер
ОП
7
Макс Майер
АП
27
Кевин-Принс Боатенг
АП
21
Клаас-Ян Хунтелаар
ЦФ
7
Чинеду Обаси Огбуке
ЦФ
8
Джефферсон Фарфан
ЦФ
Главный тренер
Йенс Келлер
Вольфсбург
16
Диего Бенальо
ВР
13
Рикардо Родригес
ЛЗ
31
Робин Кнохе
ЦЗ
27
Налдо
ЦЗ
14
Иван Перишич
ЛВ
14
Луис Густаво
ОП
27
Максимилиан Арнольд
ЦП
7
Кевин Де Брюйне
АП
2
Патрик Окс
ПП
20
Даниэл Калиджиури
ПВ
40
Ивица Олич
ЦФ
Главный тренер
Дитер Хекинг
Шальке-04
26
Тимо Хильдебранд
ВР
14
Кирякос Пападопулос
ЦЗ
23
Каан Айхан
ЦЗ
2
Тим Хогланд
ПЗ
27
Леон Горецка
ЦП
11
Адам Салаи
ЦФ
Вольфсбург
31
Макс Грюн
ВР
4
Марсель Шефер
ЛЗ
5
Тимм Клозе
ЦЗ
19
Жуниор Маланда
ОП
8
Вилли Евсеев
ЦП
28
Кристиан Треш
ЦП
12
Бас Дост
ЦФ
4-1-2-3
1
Ферманн
5
Колашинац
5
Хеведес
28
Сантана
32
Матип
33
Нойштедтер
27
Боатенг
7
Майер
8
Фарфан
7
Обаси Огбуке
21
Хунтелаар
3-1-2-3-1
16
Бенальо
31
Кнохе
27
Налдо
13
Родригес
14
Густаво
2
Окс
27
Арнольд
20
Калиджиури
7
Де Брюйне
14
Перишич
40
Олич
27
Боатенг
23
Айхан
23
Айхан
27
Боатенг
5
Колашинац
2
Хогланд
2
Хогланд
5
Колашинац
7
Обаси Огбуке
27
Горецка
27
Горецка
7
Обаси Огбуке
31
Кнохе
8
Евсеев
8
Евсеев
31
Кнохе
27
Арнольд
28
Треш
28
Треш
27
Арнольд
40
Олич
12
Дост
12
Дост
40
Олич
Остались в запасе
Шальке-04
Вольфсбург
26
Тимо Хильдебранд
ВР
14
Кирякос Пападопулос
ЦЗ
11
Адам Салаи
ЦФ
Главный тренер
Йенс Келлер
31
Макс Грюн
ВР
4
Марсель Шефер
ЛЗ
5
Тимм Клозе
ЦЗ
19
Жуниор Маланда
ОП
Главный тренер
Дитер Хекинг
Остались в запасе
26
Тимо Хильдебранд
ВР
14
Кирякос Пападопулос
ЦЗ
11
Адам Салаи
ЦФ
Остались в запасе
31
Макс Грюн
ВР
4
Марсель Шефер
ЛЗ
5
Тимм Клозе
ЦЗ
19
Жуниор Маланда
ОП
Главный тренер
Йенс Келлер
Главный тренер
Дитер Хекинг
Статистика матча Шальке-04 - Вольфсбург
2
1
3
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 10 тур
Шальке-04
- : -
21.11.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 9 тур
Хоффенхайм
2 : 1
08.11.2026
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 8 тур
Шальке-04
0 : 2
31.10.2026
РБ Лейпциг
Германия. Кубок, 1/16 финала
Динамо Дрезден
2 : 0
28.10.2026
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 7 тур
Кельн
0 : 0
24.10.2026
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 6 тур
Шальке-04
0 : 1
17.10.2026
Майнц
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Вольфсбург
- : -
21.11.2026
Хольштайн
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Герта
2 : 1
07.11.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Вольфсбург
2 : 0
31.10.2026
Оснабрюк
Германия. Кубок, 1/16 финала
Фрайбург
3 : 2
28.10.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Бохум
1 : 1
23.10.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
Вольфсбург
3 : 1
17.10.2026
Хайденхайм
Информация о матче
Главный судья:
Вольфганг Штарк
(Эрголдинг)
Стадион:
Фелтинс-Арена
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