Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига наций
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Боруссия М - Шальке-04
Боруссия М - Шальке-04: обзор матча 07 декабря 2013
Боруссия М
07.12.2013, суббота, 18:30
Германия. Бундеслига, 15 тур
2 : 1
Завершен
Шальке-04
24'
Раффаэл
45+1'
М. Крузе (П)
17'
Д. Фарфан (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Боруссия М - Шальке-04
Замена
Х. Нордтвейт
️️️️
П. Херрманн
90'
89'
Замена
К. Клеменс
️️️️
Ю. Дракслер
Замена
Р. Брауверс
️️️️
Раффаэл
88'
84'
Замена
А. Салаи
️️️️
Р. Нойштедтер
Замена
Л. де Йонг
️️️️
М. Крузе
83'
81'
Замена
К. Фукс
️️️️
С. Колашинац
80'
Желтая карточка
Р. Нойштедтер
72'
Желтая карточка
М. Майер
67'
Желтая карточка
А. Учида
ГОЛ с пенальти! 2:1!
М. Крузе
45'
+1
44'
Вторая желтая
Б. Хеведес
34'
Желтая карточка
Б. Хеведес
ГОЛ! 1:1!
Раффаэл
24'
Желтая карточка
Ю. Корб
17'
17'
ГОЛ с пенальти! 0:1!
Д. Фарфан
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Боруссия М
1
Марк-Андре тер Стеген
ВР
17
Оскар Вендт
ЛЗ
4
Юлиан Корб
ЦЗ
39
Мартин Штранцль
ЦЗ
24
Тони Янчке
ЦЗ
18
Хуан Аранго
ЛП
34
Гранит Джака
ОП
23
Кристоф Крамер
ОП
7
Патрик Херрманн
ПВ
11
Раффаэл
ЦФ
10
Макс Крузе
ЦФ
Главный тренер
Люсьен Фавр
Шальке-04
1
Ральф Ферманн
ВР
5
Сеад Колашинац
ЛЗ
32
Жоэль Матип
ЦЗ
5
Бенедикт Хеведес
ЦЗ
28
Фелипе Сантана
ЦЗ
2
Ацуто Учида
ПЗ
7
Юлиан Дракслер
ЛВ
33
Роман Нойштедтер
ОП
27
Кевин-Принс Боатенг
АП
7
Макс Майер
АП
8
Джефферсон Фарфан
ЦФ
Главный тренер
Йенс Келлер
Боруссия М
33
Кристофер Хаймерот
ВР
3
Филип Дамс
ЛЗ
4
Роел Брауверс
ЦЗ
6
Хавард Нордтвейт
ЦЗ
10
Лукас Рупп
ЦП
10
Бранимир Хргота
ЦФ
26
Люк де Йонг
ЦФ
Шальке-04
26
Тимо Хильдебранд
ВР
28
Кристиан Фукс
ЛЗ
23
Каан Айхан
ЦЗ
2
Тим Хогланд
ПЗ
13
Джермейн Джонс
ЦП
17
Кристиан Клеменс
ЦП
11
Адам Салаи
ЦФ
4-2-1-1-2
1
тер Стеген
17
Вендт
39
Штранцль
24
Янчке
4
Корб
34
Джака
23
Крамер
18
Аранго
7
Херрманн
10
Крузе
11
Раффаэл
3-3-3-1
1
Ферманн
32
Матип
5
Хеведес
28
Сантана
2
Учида
33
Нойштедтер
5
Колашинац
27
Боатенг
7
Майер
7
Дракслер
8
Фарфан
11
Раффаэл
4
Брауверс
4
Брауверс
11
Раффаэл
7
Херрманн
6
Нордтвейт
6
Нордтвейт
7
Херрманн
10
Крузе
26
де Йонг
26
де Йонг
10
Крузе
5
Колашинац
28
Фукс
28
Фукс
5
Колашинац
7
Дракслер
17
Клеменс
17
Клеменс
7
Дракслер
33
Нойштедтер
11
Салаи
11
Салаи
33
Нойштедтер
Остались в запасе
Боруссия М
Шальке-04
33
Кристофер Хаймерот
ВР
3
Филип Дамс
ЛЗ
10
Лукас Рупп
ЦП
10
Бранимир Хргота
ЦФ
Главный тренер
Люсьен Фавр
26
Тимо Хильдебранд
ВР
23
Каан Айхан
ЦЗ
2
Тим Хогланд
ПЗ
13
Джермейн Джонс
ЦП
Главный тренер
Йенс Келлер
Остались в запасе
33
Кристофер Хаймерот
ВР
3
Филип Дамс
ЛЗ
10
Лукас Рупп
ЦП
10
Бранимир Хргота
ЦФ
Остались в запасе
26
Тимо Хильдебранд
ВР
23
Каан Айхан
ЦЗ
2
Тим Хогланд
ПЗ
13
Джермейн Джонс
ЦП
Главный тренер
Люсьен Фавр
Главный тренер
Йенс Келлер
Статистика матча Боруссия М - Шальке-04
1
1
4
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
4
Матчи команд
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 10 тур
Боруссия М
- : -
21.11.2026
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 9 тур
Гамбург
3 : 1
06.11.2026
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 8 тур
Боруссия М
0 : 0
31.10.2026
Падерборн
Германия. Кубок, 1/16 финала
Боруссия М
2 : 0
27.10.2026
Карлсруэ
Германия. Бундеслига, 7 тур
Штутгарт
2 : 3
23.10.2026
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 6 тур
Боруссия М
1 : 2
18.10.2026
Хоффенхайм
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 10 тур
Шальке-04
- : -
21.11.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 9 тур
Хоффенхайм
2 : 1
08.11.2026
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 8 тур
Шальке-04
0 : 2
31.10.2026
РБ Лейпциг
Германия. Кубок, 1/16 финала
Динамо Дрезден
2 : 0
28.10.2026
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 7 тур
Кельн
0 : 0
24.10.2026
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 6 тур
Шальке-04
0 : 1
17.10.2026
Майнц
Информация о матче
Стадион:
Боруссия-Парк
Новости команд
Все
Боруссия М
Шальке-04
«Хоффенхайм» – «Шальке-04»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Бундеслига Германия: шансы «Хоффенхайма» и «Шальке» на победу в матче 9 тура
7 ноября
«Гамбург» – «Боруссия М»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 6 ноября 2026
6 ноября
Бундеслига Германия: шансы «Гамбурга» и «Боруссии М» на победу в матче 9 тура
5 ноября
«Шальке-04» – «РБ Лейпциг»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 31 октября 2026
31 октября
«Гамбург» – «Боруссия М»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 6 ноября 2026
6 ноября
Бундеслига Германия: шансы «Гамбурга» и «Боруссии М» на победу в матче 9 тура
5 ноября
Бундеслига Германии: шансы «Боруссии М» и «Падерборна» на победу в матче 8-го тура
30 октября
Кубок Германии: шансы «Боруссии М» и «Карлсруэ» на победу в матче 2-го раунда
26 октября
«Штутгарт» – «Боруссия М»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 23 октября 2026
23 октября
«Хоффенхайм» – «Шальке-04»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Бундеслига Германия: шансы «Хоффенхайма» и «Шальке» на победу в матче 9 тура
7 ноября
«Шальке-04» – «РБ Лейпциг»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 31 октября 2026
31 октября
Бундеслига Германии: шансы «Шальке» и «РБ Лейпцига» на победу в матче 8-го тура
30 октября
«Динамо Дрезден» – «Шальке-04»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 28 октября 2026
28 октября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+