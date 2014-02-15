Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига наций
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Байер - Шальке-04
Байер - Шальке-04: обзор матча 15 февраля 2014
Байер
15.02.2014, суббота, 21:30
Германия. Бундеслига, 21 тур
1 : 2
Завершен
Шальке-04
67'
Ф. Сантана (АГ)
28'
Л. Горецка
74'
К. Хунтелаар
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Байер - Шальке-04
74'
ГОЛ! 1:2!
К. Хунтелаар
Пас отдал
Д. Фарфан
ГОЛ в свои ворота! 1:1!
Ф. Сантана
67'
Желтая карточка
С. Бениш
50'
Желтая карточка
Л. Бендер
41'
33'
Желтая карточка
Л. Горецка
Желтая карточка
Э. Спахич
30'
28'
ГОЛ! 0:1!
Л. Горецка
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Байер
1
Бернд Лено
ВР
17
Себастьян Бениш
ЛЗ
4
Эмир Спахич
ЦЗ
2
Филипп Вольшайд
ЦЗ
8
Ларс Бендер
ПЗ
7
Хын-Мин Сон
ЛВ
23
Эмре Джан
ОП
8
Гонсало Кастро
ЦП
6
Симон Рольфес
ЦП
19
Роберто Хильберт
ПП
11
Штефан Кисслинг
ЦФ
Главный тренер
Сами Хююпя
Шальке-04
1
Ральф Ферманн
ВР
5
Сеад Колашинац
ЛЗ
32
Жоэль Матип
ЦЗ
28
Фелипе Сантана
ЦЗ
2
Тим Хогланд
ПЗ
33
Роман Нойштедтер
ОП
27
Леон Горецка
ЦП
7
Макс Майер
АП
27
Кевин-Принс Боатенг
АП
21
Клаас-Ян Хунтелаар
ЦФ
8
Джефферсон Фарфан
ЦФ
Главный тренер
Йенс Келлер
Байер
1
Давид Йеллделл
ВР
3
Константинос Стафилидис
ЛЗ
2
Джулио Донати
ПЗ
11
Рю Сын-Ву
ЦП
13
Йенс Хегелер
ЦП
18
Андрес Гуардадо
ЦП
21
Левин Озтюнали
ПП
Шальке-04
26
Тимо Хильдебранд
ВР
28
Кристиан Фукс
ЛЗ
14
Кирякос Пападопулос
ЦЗ
23
Каан Айхан
ЦЗ
6
Энтони Аннан
ЦП
11
Адам Салаи
ЦФ
4-1-3-1-1
1
Лено
17
Бениш
4
Спахич
2
Вольшайд
8
Бендер
23
Джан
8
Кастро
6
Рольфес
19
Хильберт
7
Сон
11
Кисслинг
4-1-1-2-2
1
Ферманн
2
Хогланд
32
Матип
28
Сантана
5
Колашинац
33
Нойштедтер
27
Горецка
7
Майер
27
Боатенг
8
Фарфан
21
Хунтелаар
Остались в запасе
Байер
Шальке-04
1
Давид Йеллделл
ВР
11
Рю Сын-Ву
ЦП
3
Константинос Стафилидис
ЛЗ
2
Джулио Донати
ПЗ
13
Йенс Хегелер
ЦП
18
Андрес Гуардадо
ЦП
21
Левин Озтюнали
ПП
Главный тренер
Сами Хююпя
26
Тимо Хильдебранд
ВР
28
Кристиан Фукс
ЛЗ
14
Кирякос Пападопулос
ЦЗ
23
Каан Айхан
ЦЗ
6
Энтони Аннан
ЦП
11
Адам Салаи
ЦФ
Главный тренер
Йенс Келлер
Остались в запасе
1
Давид Йеллделл
ВР
11
Рю Сын-Ву
ЦП
3
Константинос Стафилидис
ЛЗ
2
Джулио Донати
ПЗ
13
Йенс Хегелер
ЦП
18
Андрес Гуардадо
ЦП
21
Левин Озтюнали
ПП
Остались в запасе
26
Тимо Хильдебранд
ВР
28
Кристиан Фукс
ЛЗ
14
Кирякос Пападопулос
ЦЗ
23
Каан Айхан
ЦЗ
6
Энтони Аннан
ЦП
11
Адам Салаи
ЦФ
Главный тренер
Сами Хююпя
Главный тренер
Йенс Келлер
Статистика матча Байер - Шальке-04
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Байер
Германия. Бундеслига, 10 тур
Байер
- : -
21.11.2026
Падерборн
Германия. Бундеслига, 9 тур
Кельн
1 : 2
08.11.2026
Байер
Лига Европы, 4 тур
Байер
0 : 1
05.11.2026
Марсель
Германия. Бундеслига, 8 тур
Байер
2 : 4
31.10.2026
Штутгарт
Германия. Кубок, 1/16 финала
Байер
5 : 2
28.10.2026
Нюрнберг
Германия. Бундеслига, 7 тур
Хоффенхайм
3 : 0
25.10.2026
Байер
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 10 тур
Шальке-04
- : -
21.11.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 9 тур
Хоффенхайм
2 : 1
08.11.2026
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 8 тур
Шальке-04
0 : 2
31.10.2026
РБ Лейпциг
Германия. Кубок, 1/16 финала
Динамо Дрезден
2 : 0
28.10.2026
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 7 тур
Кельн
0 : 0
24.10.2026
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 6 тур
Шальке-04
0 : 1
17.10.2026
Майнц
Информация о матче
Главный судья:
Михаэль Вайнер
(Гюйсен)
Стадион:
Бай-Арена
Новости команд
Все
Байер
Шальке-04
«Хоффенхайм» – «Шальке-04»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
«Кельн» – «Байер»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Бундеслига Германия: шансы «Хоффенхайма» и «Шальке» на победу в матче 9 тура
7 ноября
Бундеслига Германия: шансы «Кельна» и «Байера» на победу в матче 9 тура
7 ноября
«Байер» – «Марсель»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 5 ноября 2026
5 ноября
«Кельн» – «Байер»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Бундеслига Германия: шансы «Кельна» и «Байера» на победу в матче 9 тура
7 ноября
«Байер» – «Марсель»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 5 ноября 2026
5 ноября
Лига Европы: шансы «Байера» и «Марселя» на победу в матче 4 тура
4 ноября
«Байер» – «Штутгарт»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 31 октября 2026
31 октября
«Хоффенхайм» – «Шальке-04»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Бундеслига Германия: шансы «Хоффенхайма» и «Шальке» на победу в матче 9 тура
7 ноября
«Шальке-04» – «РБ Лейпциг»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 31 октября 2026
31 октября
Бундеслига Германии: шансы «Шальке» и «РБ Лейпцига» на победу в матче 8-го тура
30 октября
«Динамо Дрезден» – «Шальке-04»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 28 октября 2026
28 октября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+