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Бундеслига 2026/2027
Шальке-04 - Боруссия М
Шальке-04 - Боруссия М: обзор матча 27 апреля 2014
Шальке-04
27.04.2014, воскресенье, 19:30
Германия. Бундеслига, 32 тур
0 : 1
Завершен
Боруссия М
35'
П. Херрманн
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Шальке-04 - Боруссия М
90'
+3
Замена
Б. Хргота
️️️️
М. Крузе
Желтая карточка
К. Хунтелаар
90'
87'
Замена
Л. Рупп
️️️️
П. Херрманн
Замена
Ф. Сантана
️️️️
К. Айхан
86'
79'
Замена
Р. Брауверс
️️️️
Раффаэл
Желтая карточка
С. Колашинац
74'
Замена
К. Хунтелаар
️️️️
Т. Хогланд
72'
Замена
Ч. Обаси Огбуке
️️️️
М. Майер
64'
35'
ГОЛ! 0:1!
П. Херрманн
Пас отдал
Раффаэл
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Шальке-04
1
Ральф Ферманн
ВР
5
Сеад Колашинац
ЛЗ
32
Жоэль Матип
ЦЗ
23
Каан Айхан
ЦЗ
2
Тим Хогланд
ПЗ
7
Юлиан Дракслер
ЛВ
33
Роман Нойштедтер
ОП
27
Леон Горецка
ЦП
27
Кевин-Принс Боатенг
АП
7
Макс Майер
АП
11
Адам Салаи
ЦФ
Главный тренер
Йенс Келлер
Боруссия М
1
Марк-Андре тер Стеген
ВР
4
Юлиан Корб
ЦЗ
6
Хавард Нордтвейт
ЦЗ
24
Тони Янчке
ЦЗ
39
Мартин Штранцль
ЦЗ
18
Альваро Домингес
ЦЗ
18
Хуан Аранго
ЛП
23
Кристоф Крамер
ОП
7
Патрик Херрманн
ПВ
10
Макс Крузе
ЦФ
11
Раффаэл
ЦФ
Главный тренер
Люсьен Фавр
Шальке-04
26
Тимо Хильдебранд
ВР
30
Филипп Макс
ЛЗ
28
Фелипе Сантана
ЦЗ
6
Энтони Аннан
ЦП
10
Лерой Сане
ПВ
7
Чинеду Обаси Огбуке
ЦФ
21
Клаас-Ян Хунтелаар
ЦФ
Боруссия М
33
Кристофер Хаймерот
ВР
17
Оскар Вендт
ЛЗ
4
Роел Брауверс
ЦЗ
14
Торбен Маркс
ЦП
10
Лукас Рупп
ЦП
8
Амин Юнес
АП
10
Бранимир Хргота
ЦФ
4-1-1-3-1
1
Ферманн
5
Колашинац
32
Матип
23
Айхан
2
Хогланд
33
Нойштедтер
27
Горецка
7
Дракслер
7
Майер
27
Боатенг
11
Салаи
3-3-1-1-2
1
тер Стеген
24
Янчке
39
Штранцль
18
Домингес
4
Корб
23
Крамер
6
Нордтвейт
18
Аранго
7
Херрманн
11
Раффаэл
10
Крузе
23
Айхан
28
Сантана
28
Сантана
23
Айхан
7
Майер
7
Обаси Огбуке
7
Обаси Огбуке
7
Майер
2
Хогланд
21
Хунтелаар
21
Хунтелаар
2
Хогланд
11
Раффаэл
4
Брауверс
4
Брауверс
11
Раффаэл
7
Херрманн
10
Рупп
10
Рупп
7
Херрманн
10
Крузе
10
Хргота
10
Хргота
10
Крузе
Остались в запасе
Шальке-04
Боруссия М
30
Филипп Макс
ЛЗ
26
Тимо Хильдебранд
ВР
6
Энтони Аннан
ЦП
10
Лерой Сане
ПВ
Главный тренер
Йенс Келлер
33
Кристофер Хаймерот
ВР
17
Оскар Вендт
ЛЗ
14
Торбен Маркс
ЦП
8
Амин Юнес
АП
Главный тренер
Люсьен Фавр
Остались в запасе
30
Филипп Макс
ЛЗ
26
Тимо Хильдебранд
ВР
6
Энтони Аннан
ЦП
10
Лерой Сане
ПВ
Остались в запасе
33
Кристофер Хаймерот
ВР
17
Оскар Вендт
ЛЗ
14
Торбен Маркс
ЦП
8
Амин Юнес
АП
Главный тренер
Йенс Келлер
Главный тренер
Люсьен Фавр
Статистика матча Шальке-04 - Боруссия М
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Матчи команд
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 10 тур
Шальке-04
- : -
21.11.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 9 тур
Хоффенхайм
2 : 1
08.11.2026
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 8 тур
Шальке-04
0 : 2
31.10.2026
РБ Лейпциг
Германия. Кубок, 1/16 финала
Динамо Дрезден
2 : 0
28.10.2026
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 7 тур
Кельн
0 : 0
24.10.2026
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 6 тур
Шальке-04
0 : 1
17.10.2026
Майнц
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 10 тур
Боруссия М
- : -
21.11.2026
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 9 тур
Гамбург
3 : 1
06.11.2026
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 8 тур
Боруссия М
0 : 0
31.10.2026
Падерборн
Германия. Кубок, 1/16 финала
Боруссия М
2 : 0
27.10.2026
Карлсруэ
Германия. Бундеслига, 7 тур
Штутгарт
2 : 3
23.10.2026
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 6 тур
Боруссия М
1 : 2
18.10.2026
Хоффенхайм
Информация о матче
Главный судья:
Мануэль Грефе
(Берлин)
Стадион:
Фелтинс-Арена
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