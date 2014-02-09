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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Шальке-04 - Ганновер-96
Шальке-04 - Ганновер-96: обзор матча 09 февраля 2014
Шальке-04
09.02.2014, воскресенье, 20:30
Германия. Бундеслига, 20 тур
2 : 0
Завершен
Ганновер-96
39'
Д. Фарфан
44'
М. Майер
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Шальке-04 - Ганновер-96
Замена
Л. Горецка
️️️️
Ч. Обаси Огбуке
84'
Замена
А. Салаи
️️️️
К. Хунтелаар
80'
76'
Желтая карточка
А. Руднев
73'
Замена
Я. Шлаудрафф
️️️️
С. Хусти
65'
Замена
Э. Приб
️️️️
Р. Цилер
ГОЛ! 2:0!
М. Майер
Пас отдал
А. Учида
44'
ГОЛ! 1:0!
Д. Фарфан
Пас отдал
С. Колашинац
39'
Замена
К. Айхан
️️️️
Р. Нойштедтер
32'
27'
Желтая карточка
С. Хусти
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Шальке-04
1
Ральф Ферманн
ВР
5
Сеад Колашинац
ЛЗ
32
Жоэль Матип
ЦЗ
28
Фелипе Сантана
ЦЗ
2
Ацуто Учида
ПЗ
33
Роман Нойштедтер
ОП
27
Кевин-Принс Боатенг
АП
7
Макс Майер
АП
7
Чинеду Обаси Огбуке
ЦФ
8
Джефферсон Фарфан
ЦФ
21
Клаас-Ян Хунтелаар
ЦФ
Главный тренер
Йенс Келлер
Ганновер-96
20
Рон-Роберт Цилер
ВР
6
Марсело
ЦЗ
4
Андре Хоффманн
ЦЗ
19
Кристиан Шульц
ЦЗ
27
Франтишек Райторал
ПЗ
9
Саболч Хусти
ЛП
24
Мануэль Шмидебах
ЦП
32
Леонардо Биттенкурт
АП
13
Ларс Штиндль
АП
92
Маме-Бирам Диуф
ЦФ
9
Артем Руднев
ЦФ
Главный тренер
Тайфун Коркут
Шальке-04
26
Тимо Хильдебранд
ВР
14
Кирякос Пападопулос
ЦЗ
23
Каан Айхан
ЦЗ
2
Тим Хогланд
ПЗ
27
Леон Горецка
ЦП
6
Энтони Аннан
ЦП
11
Адам Салаи
ЦФ
Ганновер-96
14
Маркус Миллер
ВР
6
Кристофер Авевор
ЦЗ
2
Хироки Сакаи
ПЗ
38
Вальмир Сулеймани
ЦП
7
Эдгар Приб
ЦП
2
Леон Андреасен
ПП
13
Ян Шлаудрафф
ЦФ
4-1-2-3
1
Ферманн
5
Колашинац
32
Матип
28
Сантана
2
Учида
33
Нойштедтер
7
Майер
27
Боатенг
21
Хунтелаар
8
Фарфан
7
Обаси Огбуке
4-2-2-2
20
Цилер
27
Райторал
4
Хоффманн
19
Шульц
6
Марсело
24
Шмидебах
9
Хусти
32
Биттенкурт
13
Штиндль
9
Руднев
92
Диуф
33
Нойштедтер
23
Айхан
23
Айхан
33
Нойштедтер
7
Обаси Огбуке
27
Горецка
27
Горецка
7
Обаси Огбуке
21
Хунтелаар
11
Салаи
11
Салаи
21
Хунтелаар
20
Цилер
7
Приб
7
Приб
20
Цилер
9
Хусти
13
Шлаудрафф
13
Шлаудрафф
9
Хусти
Остались в запасе
Шальке-04
Ганновер-96
26
Тимо Хильдебранд
ВР
14
Кирякос Пападопулос
ЦЗ
2
Тим Хогланд
ПЗ
6
Энтони Аннан
ЦП
Главный тренер
Йенс Келлер
38
Вальмир Сулеймани
ЦП
14
Маркус Миллер
ВР
6
Кристофер Авевор
ЦЗ
2
Хироки Сакаи
ПЗ
2
Леон Андреасен
ПП
Главный тренер
Тайфун Коркут
Остались в запасе
26
Тимо Хильдебранд
ВР
14
Кирякос Пападопулос
ЦЗ
2
Тим Хогланд
ПЗ
6
Энтони Аннан
ЦП
Остались в запасе
38
Вальмир Сулеймани
ЦП
14
Маркус Миллер
ВР
6
Кристофер Авевор
ЦЗ
2
Хироки Сакаи
ПЗ
2
Леон Андреасен
ПП
Главный тренер
Йенс Келлер
Главный тренер
Тайфун Коркут
Статистика матча Шальке-04 - Ганновер-96
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 10 тур
Шальке-04
- : -
21.11.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 9 тур
Хоффенхайм
2 : 1
08.11.2026
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 8 тур
Шальке-04
0 : 2
31.10.2026
РБ Лейпциг
Германия. Кубок, 1/16 финала
Динамо Дрезден
2 : 0
28.10.2026
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 7 тур
Кельн
0 : 0
24.10.2026
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 6 тур
Шальке-04
0 : 1
17.10.2026
Майнц
Ганновер-96
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Ганновер-96
- : -
21.11.2026
Гройтер Фюрт
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Хайденхайм
2 : 2
08.11.2026
Ганновер-96
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Ганновер-96
2 : 1
01.11.2026
Динамо Дрезден
Германия. Кубок, 1/16 финала
Ганновер-96
0 : 2
28.10.2026
Кайзерслаутерн
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Айнтрахт
2 : 0
25.10.2026
Ганновер-96
Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
Ганновер-96
1 : 1
17.10.2026
Санкт-Паули
Информация о матче
Главный судья:
Кристиан Дингерт
(Таллихтенберг)
Стадион:
Фелтинс-Арена
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