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Шальке-04 - Фрайбург
Шальке-04 - Фрайбург: обзор матча 15 декабря 2013
Шальке-04
15.12.2013, воскресенье, 18:30
Германия. Бундеслига, 16 тур
2 : 0
Завершен
Фрайбург
44'
Н. Хефлер (АГ)
67'
Д. Фарфан (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Шальке-04 - Фрайбург
Замена
К. Пападопулос
️️️️
Д. Фарфан
88'
Замена
Л. Горецка
️️️️
М. Майер
82'
72'
Замена
М. Ханке
️️️️
А. Мехмеди
ГОЛ с пенальти! 2:0!
Д. Фарфан
67'
63'
Замена
Т. Альбутат
️️️️
Н. Хефлер
62'
Замена
Ф. Клаус
️️️️
Ж. Фернандес
61'
Желтая карточка
Н. Хефлер
Замена
Д. Джонс
️️️️
К. Фукс
58'
45'
+1
Желтая карточка
П. Крмас
ГОЛ в свои ворота! 1:0!
Н. Хефлер
44'
32'
Желтая карточка
Ж. Фернандес
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Шальке-04
1
Ральф Ферманн
ВР
5
Сеад Колашинац
ЛЗ
28
Кристиан Фукс
ЛЗ
28
Фелипе Сантана
ЦЗ
32
Жоэль Матип
ЦЗ
2
Тим Хогланд
ПЗ
33
Роман Нойштедтер
ОП
7
Макс Майер
АП
27
Кевин-Принс Боатенг
АП
11
Адам Салаи
ЦФ
8
Джефферсон Фарфан
ЦФ
Главный тренер
Йенс Келлер
Фрайбург
1
Оливер Бауманн
ВР
30
Кристиан Гюнтер
ЛЗ
21
Иммануэль Хен
ЦЗ
28
Маттиас Гинтер
ЦЗ
25
Оливер Сорг
ЦЗ
11
Павел Крмас
ЦЗ
27
Николас Хефлер
ОП
16
Владимир Дарида
ЦП
6
Желсон Фернандес
ЦП
31
Карим Геде
ЦП
14
Адмир Мехмеди
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Штрайх
Шальке-04
26
Тимо Хильдебранд
ВР
14
Кирякос Пападопулос
ЦЗ
23
Каан Айхан
ЦЗ
27
Леон Горецка
ЦП
13
Джермейн Джонс
ЦП
7
Чинеду Обаси Огбуке
ЦФ
Фрайбург
33
Даниэль Бац
ВР
0
Тим Шрамль
ЦЗ
11
Вацлав Пиларж
ЛВ
14
Тим Альбутат
ЦП
0
Николай Лоренцони
ЦП
30
Феликс Клаус
ЦП
9
Майк Ханке
ЦФ
3-3-2-2
1
Ферманн
5
Колашинац
28
Сантана
32
Матип
28
Фукс
33
Нойштедтер
2
Хогланд
27
Боатенг
7
Майер
8
Фарфан
11
Салаи
3-3-3-1
1
Бауманн
28
Гинтер
25
Сорг
11
Крмас
21
Хен
27
Хефлер
30
Гюнтер
16
Дарида
6
Фернандес
31
Геде
14
Мехмеди
8
Фарфан
14
Пападопулос
14
Пападопулос
8
Фарфан
7
Майер
27
Горецка
27
Горецка
7
Майер
28
Фукс
13
Джонс
13
Джонс
28
Фукс
27
Хефлер
14
Альбутат
14
Альбутат
27
Хефлер
6
Фернандес
30
Клаус
30
Клаус
6
Фернандес
14
Мехмеди
9
Ханке
9
Ханке
14
Мехмеди
Остались в запасе
Шальке-04
Фрайбург
26
Тимо Хильдебранд
ВР
23
Каан Айхан
ЦЗ
7
Чинеду Обаси Огбуке
ЦФ
Главный тренер
Йенс Келлер
0
Тим Шрамль
ЦЗ
11
Вацлав Пиларж
ЛВ
0
Николай Лоренцони
ЦП
33
Даниэль Бац
ВР
Главный тренер
Кристиан Штрайх
Остались в запасе
26
Тимо Хильдебранд
ВР
23
Каан Айхан
ЦЗ
7
Чинеду Обаси Огбуке
ЦФ
Остались в запасе
0
Тим Шрамль
ЦЗ
11
Вацлав Пиларж
ЛВ
0
Николай Лоренцони
ЦП
33
Даниэль Бац
ВР
Главный тренер
Йенс Келлер
Главный тренер
Кристиан Штрайх
Статистика матча Шальке-04 - Фрайбург
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
3
Матчи команд
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 10 тур
Шальке-04
- : -
21.11.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 9 тур
Хоффенхайм
2 : 1
08.11.2026
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 8 тур
Шальке-04
0 : 2
31.10.2026
РБ Лейпциг
Германия. Кубок, 1/16 финала
Динамо Дрезден
2 : 0
28.10.2026
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 7 тур
Кельн
0 : 0
24.10.2026
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 6 тур
Шальке-04
0 : 1
17.10.2026
Майнц
Фрайбург
Германия. Бундеслига, 10 тур
Эльверсберг
- : -
21.11.2026
Фрайбург
Германия. Бундеслига, 9 тур
Фрайбург
2 : 0
08.11.2026
Унион
Лига конференций, 3 тур
Трабзонспор
0 : 1
05.11.2026
Фрайбург
Германия. Бундеслига, 8 тур
Аугсбург
1 : 2
31.10.2026
Фрайбург
Германия. Кубок, 1/16 финала
Фрайбург
3 : 2
28.10.2026
Вольфсбург
Германия. Бундеслига, 7 тур
Фрайбург
1 : 3
25.10.2026
Бавария
Информация о матче
Стадион:
Фелтинс-Арена
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