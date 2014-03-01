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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Бавария - Шальке-04
Бавария - Шальке-04: обзор матча 01 марта 2014
Бавария
01.03.2014, суббота, 21:30
Германия. Бундеслига, 23 тур
5 : 1
Завершен
Шальке-04
4'
Д. Алаба
14'
А. Роббен
22'
М. Манджукич
25'
А. Роббен
76'
А. Роббен (П)
64'
Рафинья (АГ)
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Бавария - Шальке-04
Замена
Д. Контенто
️️️️
А. Роббен
82'
77'
Замена
Т. Хогланд
️️️️
Ю. Дракслер
ГОЛ с пенальти! 5:1!
А. Роббен
76'
Замена
К. Писарро
️️️️
Б. Швайнштайгер
75'
74'
Красная карточка
К. Пападопулос
Замена
К. Писарро
️️️️
М. Гетце
69'
64'
ГОЛ в свои ворота! 4:1!
Рафинья
Желтая карточка
Т. Алькантара
40'
26'
Замена
К. Фукс
️️️️
Л. Горецка
ГОЛ! 4:0!
А. Роббен
Пас отдал
Рафинья
25'
ГОЛ! 3:0!
М. Манджукич
Пас отдал
Д. Алаба
22'
ГОЛ! 2:0!
А. Роббен
Пас отдал
М. Манджукич
14'
ГОЛ! 1:0!
Д. Алаба
4'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бавария
1
Мануэль Нойер
ВР
5
Давид Алаба
ЛЗ
4
Данте
ЦЗ
13
Рафинья
ПЗ
31
Бастиан Швайнштайгер
(К)
ОП
88
Хави Мартинес
ОП
6
Тиаго Алькантара
ОП
8
Тони Кроос
ЦП
27
Марио Гетце
АП
10
Арьен Роббен
ПВ
9
Марио Манджукич
ЦФ
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Шальке-04
1
Ральф Ферманн
ВР
5
Сеад Колашинац
ЛЗ
32
Жоэль Матип
ЦЗ
14
Кирякос Пападопулос
ЦЗ
5
Бенедикт Хеведес
(К)
ПЗ
7
Юлиан Дракслер
ЛВ
33
Роман Нойштедтер
ОП
27
Леон Горецка
ЦП
27
Кевин-Принс Боатенг
АП
8
Джефферсон Фарфан
ПП
21
Клаас-Ян Хунтелаар
ЦФ
Главный тренер
Йенс Келлер
Бавария
22
Том Штарке
ВР
26
Диего Контенто
ЛЗ
5
Даниэль ван Бюйтен
ЦЗ
17
Джером Боатенг
ЦЗ
21
Филипп Лам
ПЗ
23
Пьер-Эмиль Хейбьерг
ЦП
14
Клаудио Писарро
ЦФ
Шальке-04
26
Тимо Хильдебранд
ВР
28
Кристиан Фукс
ЛЗ
23
Каан Айхан
ЦЗ
2
Тим Хогланд
ПЗ
7
Макс Майер
АП
7
Чинеду Обаси Огбуке
ЦФ
11
Адам Салаи
ЦФ
3-3-1-2-1
1
Нойер
5
Алаба
4
Данте
13
Рафинья
31
Швайнштайгер
88
Мартинес
6
Алькантара
8
Кроос
27
Гетце
10
Роббен
9
Манджукич
4-1-2-2-1
1
Ферманн
5
Хеведес
32
Матип
14
Пападопулос
5
Колашинац
33
Нойштедтер
8
Фарфан
27
Горецка
27
Боатенг
7
Дракслер
21
Хунтелаар
10
Роббен
26
Контенто
26
Контенто
10
Роббен
27
Гетце
14
Писарро
14
Писарро
27
Гетце
27
Горецка
28
Фукс
28
Фукс
27
Горецка
7
Дракслер
2
Хогланд
2
Хогланд
7
Дракслер
Остались в запасе
Бавария
Шальке-04
22
Том Штарке
ВР
5
Даниэль ван Бюйтен
ЦЗ
17
Джером Боатенг
ЦЗ
21
Филипп Лам
ПЗ
23
Пьер-Эмиль Хейбьерг
ЦП
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
26
Тимо Хильдебранд
ВР
23
Каан Айхан
ЦЗ
7
Макс Майер
АП
7
Чинеду Обаси Огбуке
ЦФ
11
Адам Салаи
ЦФ
Главный тренер
Йенс Келлер
Остались в запасе
22
Том Штарке
ВР
5
Даниэль ван Бюйтен
ЦЗ
17
Джером Боатенг
ЦЗ
21
Филипп Лам
ПЗ
23
Пьер-Эмиль Хейбьерг
ЦП
Остались в запасе
26
Тимо Хильдебранд
ВР
23
Каан Айхан
ЦЗ
7
Макс Майер
АП
7
Чинеду Обаси Огбуке
ЦФ
11
Адам Салаи
ЦФ
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Главный тренер
Йенс Келлер
Статистика матча Бавария - Шальке-04
1
1
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Бавария
Германия. Бундеслига, 10 тур
Бавария
- : -
20.11.2026
Кельн
Германия. Бундеслига, 9 тур
Майнц
1 : 2
07.11.2026
Бавария
Лига чемпионов, Общий этап
Атлетико
0 : 2
03.11.2026
Бавария
Германия. Бундеслига, 8 тур
Бавария
2 : 2
31.10.2026
Боруссия Д
Германия. Кубок, 1/16 финала
Бавария
6 : 1
28.10.2026
Магдебург
Германия. Бундеслига, 7 тур
Фрайбург
1 : 3
25.10.2026
Бавария
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 10 тур
Шальке-04
- : -
21.11.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 9 тур
Хоффенхайм
2 : 1
08.11.2026
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 8 тур
Шальке-04
0 : 2
31.10.2026
РБ Лейпциг
Германия. Кубок, 1/16 финала
Динамо Дрезден
2 : 0
28.10.2026
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 7 тур
Кельн
0 : 0
24.10.2026
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 6 тур
Шальке-04
0 : 1
17.10.2026
Майнц
Информация о матче
Главный судья:
Йохен Дреес
(Майнц)
Стадион:
Альянц Арена
Где смотреть матч:
"Спорт Хит" 21:25 (прямая)
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