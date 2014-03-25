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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Боруссия Д - Шальке-04
Боруссия Д - Шальке-04: обзор матча 25 марта 2014
Боруссия Д
25.03.2014, вторник, 23:00
Германия. Бундеслига, 27 тур
0 : 0
Завершен
Шальке-04
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Боруссия Д - Шальке-04
90'
+2
Замена
Ф. Макс
️️️️
Ю. Дракслер
Замена
Ю. Шибер
️️️️
К. Гросскройц
87'
85'
Замена
Ч. Обаси Огбуке
️️️️
Л. Горецка
Замена
П. Обамеянг
️️️️
Г. Мхитарян
79'
77'
Замена
Э. Аннан
️️️️
М. Майер
74'
Желтая карточка
К. Айхан
73'
Желтая карточка
К. Боатенг
Желтая карточка
М. Хуммельс
58'
29'
Желтая карточка
Ю. Дракслер
Желтая карточка
М. Ройс
24'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Боруссия Д
1
Роман Вайденфеллер
ВР
15
Матс Хуммельс
ЦЗ
19
Сократис Папастатопулос
ЦЗ
37
Эрик Дурм
ПЗ
26
Лукаш Пищек
ПЗ
6
Кевин Гросскройц
ЛВ
8
Нури Шахин
ОП
5
Себастьян Кель
(К)
ОП
22
Генрих Мхитарян
ЦП
18
Марко Ройс
АП
9
Роберт Левандовски
ЦФ
Главный тренер
Юрген Клопп
Шальке-04
1
Ральф Ферманн
ВР
5
Сеад Колашинац
ЛЗ
32
Жоэль Матип
ЦЗ
23
Каан Айхан
ЦЗ
2
Тим Хогланд
ПЗ
7
Юлиан Дракслер
ЛВ
33
Роман Нойштедтер
ОП
7
Макс Майер
АП
27
Кевин-Принс Боатенг
АП
27
Леон Горецка
ПВ
21
Клаас-Ян Хунтелаар
(К)
ЦФ
Главный тренер
Йенс Келлер
Боруссия Д
22
Митчелл Лангерак
ВР
2
Мануэль Фридрих
ЦЗ
18
Милош Йойич
ЦП
21
Оливер Кирх
ПП
7
Йонас Хофманн
ПВ
7
Пьер-Эмерик Обамеянг
ЦФ
20
Юлиан Шибер
ЦФ
Шальке-04
26
Тимо Хильдебранд
ВР
30
Филипп Макс
ЛЗ
26
Дэннис Эрдманн
ЦЗ
6
Энтони Аннан
ЦП
31
Марсель Соботтка
ЦП
7
Чинеду Обаси Огбуке
ЦФ
11
Адам Салаи
ЦФ
4-2-1-2-1
1
Вайденфеллер
37
Дурм
15
Хуммельс
19
Папастатопулос
26
Пищек
8
Шахин
5
Кель
22
Мхитарян
6
Гросскройц
18
Ройс
9
Левандовски
4-1-3-2
1
Ферманн
2
Хогланд
32
Матип
23
Айхан
5
Колашинац
33
Нойштедтер
27
Горецка
27
Боатенг
7
Дракслер
21
Хунтелаар
7
Майер
22
Мхитарян
7
Обамеянг
7
Обамеянг
22
Мхитарян
6
Гросскройц
20
Шибер
20
Шибер
6
Гросскройц
7
Дракслер
30
Макс
30
Макс
7
Дракслер
7
Майер
6
Аннан
6
Аннан
7
Майер
27
Горецка
7
Обаси Огбуке
7
Обаси Огбуке
27
Горецка
Остались в запасе
Боруссия Д
Шальке-04
7
Йонас Хофманн
ПВ
22
Митчелл Лангерак
ВР
2
Мануэль Фридрих
ЦЗ
18
Милош Йойич
ЦП
21
Оливер Кирх
ПП
Главный тренер
Юрген Клопп
26
Тимо Хильдебранд
ВР
26
Дэннис Эрдманн
ЦЗ
31
Марсель Соботтка
ЦП
11
Адам Салаи
ЦФ
Главный тренер
Йенс Келлер
Остались в запасе
7
Йонас Хофманн
ПВ
22
Митчелл Лангерак
ВР
2
Мануэль Фридрих
ЦЗ
18
Милош Йойич
ЦП
21
Оливер Кирх
ПП
Остались в запасе
26
Тимо Хильдебранд
ВР
26
Дэннис Эрдманн
ЦЗ
31
Марсель Соботтка
ЦП
11
Адам Салаи
ЦФ
Главный тренер
Юрген Клопп
Главный тренер
Йенс Келлер
Статистика матча Боруссия Д - Шальке-04
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 10 тур
Боруссия М
- : -
21.11.2026
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 9 тур
Боруссия Д
2 : 1
07.11.2026
Эльверсберг
Лига чемпионов, Общий этап
Боруссия Д
2 : 1
04.11.2026
Бетис
Германия. Бундеслига, 8 тур
Бавария
2 : 2
31.10.2026
Боруссия Д
Германия. Кубок, 1/16 финала
Боруссия Д
3 : 2
27.10.2026
Вердер
Германия. Бундеслига, 7 тур
Боруссия Д
1 : 0
24.10.2026
Айнтрахт
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 10 тур
Шальке-04
- : -
21.11.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 9 тур
Хоффенхайм
2 : 1
08.11.2026
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 8 тур
Шальке-04
0 : 2
31.10.2026
РБ Лейпциг
Германия. Кубок, 1/16 финала
Динамо Дрезден
2 : 0
28.10.2026
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 7 тур
Кельн
0 : 0
24.10.2026
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 6 тур
Шальке-04
0 : 1
17.10.2026
Майнц
Информация о матче
Главный судья:
Флориан Майер
(Бургдорф)
Стадион:
Сигнал Идуна Парк
Где смотреть матч:
"СПОРТ ПЛЮС" 22:55 (прямая)
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