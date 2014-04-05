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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Вердер - Шальке-04
Вердер - Шальке-04: обзор матча 05 апреля 2014
Вердер
05.04.2014, суббота, 17:30
Германия. Бундеслига, 29 тур
1 : 1
Завершен
Шальке-04
15'
Ф. Ди Санто
33'
Л. Горецка
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Вердер - Шальке-04
89'
Замена
А. Салаи
️️️️
К. Хунтелаар
Замена
Л. Обраньяк
️️️️
К. Фритц
86'
Замена
Н. Петерсен
️️️️
Э. Элиа
82'
77'
Желтая карточка
Т. Хогланд
72'
Замена
М. Майер
️️️️
Ч. Обаси Огбуке
Замена
Т. Гебре Селасси
️️️️
Ф. Ди Санто
56'
43'
Желтая карточка
К. Айхан
33'
ГОЛ! 1:1!
Л. Горецка
Желтая карточка
Ф. Ди Санто
27'
ГОЛ! 1:0!
Ф. Ди Санто
Пас отдал
Э. Элиа
15'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вердер
30
Рафаэль Вольф
ВР
5
Лука Калдирола
ЦЗ
4
Себастьян Предль
ЦЗ
8
Клеменс Фритц
ПЗ
3
Сантьяго Гарсия
ЛП
16
Седрик Макиади
ЦП
44
Филипп Баргфреде
ЦП
11
Эльеро Элиа
ЦП
16
Златко Юнузович
ЦП
14
Аарон Хант
ЦП
9
Франко Ди Санто
ЦФ
Главный тренер
Робин Дутт
Шальке-04
1
Ральф Ферманн
ВР
5
Сеад Колашинац
ЛЗ
23
Каан Айхан
ЦЗ
32
Жоэль Матип
ЦЗ
2
Тим Хогланд
ПЗ
7
Юлиан Дракслер
ЛВ
33
Роман Нойштедтер
ОП
27
Леон Горецка
ЦП
27
Кевин-Принс Боатенг
АП
21
Клаас-Ян Хунтелаар
ЦФ
7
Чинеду Обаси Огбуке
ЦФ
Главный тренер
Йенс Келлер
Вердер
1
Себастьян Милиц
ВР
22
Александар Игньевски
ЦЗ
21
Ассани Лукимия-Мулонготи
ЦЗ
23
Теодор Гебре Селасси
ПЗ
7
Людовик Обраньяк
ЦП
11
Мехмет Экичи
ЦП
18
Нильс Петерсен
ЦФ
Шальке-04
26
Тимо Хильдебранд
ВР
30
Филипп Макс
ЛЗ
14
Кирякос Пападопулос
ЦЗ
5
Марвин Фридрих
ЦЗ
6
Энтони Аннан
ЦП
7
Макс Майер
АП
11
Адам Салаи
ЦФ
3-5-1-1
30
Вольф
5
Калдирола
4
Предль
8
Фритц
3
Гарсия
11
Элиа
16
Юнузович
14
Хант
44
Баргфреде
16
Макиади
9
Ди Санто
4-1-1-2-2
1
Ферманн
2
Хогланд
23
Айхан
32
Матип
5
Колашинац
33
Нойштедтер
27
Горецка
27
Боатенг
7
Дракслер
7
Обаси Огбуке
21
Хунтелаар
9
Ди Санто
23
Гебре Селасси
23
Гебре Селасси
9
Ди Санто
8
Фритц
7
Обраньяк
7
Обраньяк
8
Фритц
11
Элиа
18
Петерсен
18
Петерсен
11
Элиа
7
Обаси Огбуке
7
Майер
7
Майер
7
Обаси Огбуке
21
Хунтелаар
11
Салаи
11
Салаи
21
Хунтелаар
Остались в запасе
Вердер
Шальке-04
1
Себастьян Милиц
ВР
22
Александар Игньевски
ЦЗ
21
Ассани Лукимия-Мулонготи
ЦЗ
11
Мехмет Экичи
ЦП
Главный тренер
Робин Дутт
30
Филипп Макс
ЛЗ
26
Тимо Хильдебранд
ВР
14
Кирякос Пападопулос
ЦЗ
5
Марвин Фридрих
ЦЗ
6
Энтони Аннан
ЦП
Главный тренер
Йенс Келлер
Остались в запасе
1
Себастьян Милиц
ВР
22
Александар Игньевски
ЦЗ
21
Ассани Лукимия-Мулонготи
ЦЗ
11
Мехмет Экичи
ЦП
Остались в запасе
30
Филипп Макс
ЛЗ
26
Тимо Хильдебранд
ВР
14
Кирякос Пападопулос
ЦЗ
5
Марвин Фридрих
ЦЗ
6
Энтони Аннан
ЦП
Главный тренер
Робин Дутт
Главный тренер
Йенс Келлер
Статистика матча Вердер - Шальке-04
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Вердер
Германия. Бундеслига, 10 тур
Вердер
- : -
22.11.2026
Гамбург
Германия. Бундеслига, 9 тур
Штутгарт
1 : 0
07.11.2026
Вердер
Германия. Бундеслига, 8 тур
Вердер
2 : 0
31.10.2026
Хоффенхайм
Германия. Кубок, 1/16 финала
Боруссия Д
3 : 2
27.10.2026
Вердер
Германия. Бундеслига, 7 тур
Майнц
2 : 3
24.10.2026
Вердер
Германия. Бундеслига, 6 тур
Вердер
2 : 2
17.10.2026
Падерборн
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 10 тур
Шальке-04
- : -
21.11.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 9 тур
Хоффенхайм
2 : 1
08.11.2026
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 8 тур
Шальке-04
0 : 2
31.10.2026
РБ Лейпциг
Германия. Кубок, 1/16 финала
Динамо Дрезден
2 : 0
28.10.2026
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 7 тур
Кельн
0 : 0
24.10.2026
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 6 тур
Шальке-04
0 : 1
17.10.2026
Майнц
Информация о матче
Главный судья:
Петер Зиппель
(Мюнхен)
Стадион:
Везерстадион
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