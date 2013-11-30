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Бундеслига 2026/2027
Шальке-04 - Штутгарт
Шальке-04 - Штутгарт: обзор матча 30 ноября 2013
Шальке-04
30.11.2013, суббота, 21:30
Германия. Бундеслига, 14 тур
3 : 0
Завершен
Штутгарт
34'
Д. Фарфан
47'
Д. Фарфан (П)
79'
Д. Джонс
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Шальке-04 - Штутгарт
Замена
С. Колашинац
️️️️
К. Фукс
85'
Замена
Т. Хогланд
️️️️
Д. Фарфан
83'
ГОЛ! 3:0!
Д. Джонс
Пас отдал
Р. Нойштедтер
79'
77'
Замена
М. Харник
️️️️
И. Траоре
Замена
М. Майер
️️️️
А. Салаи
76'
Желтая карточка
К. Боатенг
70'
63'
Замена
С. Сарарер
️️️️
А. Максим
63'
Замена
М. Ляйтнер
️️️️
В. Квист
ГОЛ с пенальти! 2:0!
Д. Фарфан
47'
ГОЛ! 1:0!
Д. Фарфан
Пас отдал
Ю. Дракслер
34'
Желтая карточка
Ж. Матип
2'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Шальке-04
1
Ральф Ферманн
ВР
28
Кристиан Фукс
ЛЗ
5
Бенедикт Хеведес
ЦЗ
32
Жоэль Матип
ЦЗ
2
Ацуто Учида
ПЗ
7
Юлиан Дракслер
ЛВ
33
Роман Нойштедтер
ОП
13
Джермейн Джонс
ЦП
27
Кевин-Принс Боатенг
АП
8
Джефферсон Фарфан
ЦФ
11
Адам Салаи
ЦФ
Главный тренер
Йенс Келлер
Штутгарт
26
Свен Ульрайх
ВР
22
Антонио Рюдигер
ЦЗ
5
Георг Нидермайер
ЦЗ
5
Даниэль Швааб
ЦЗ
34
Константин Рауш
ЛП
44
Александру Максим
ЦП
6
Вилльям Квист
ЦП
4
Кристиан Гентнер
ЦП
16
Ибрахима Траоре
ПВ
11
Ведад Ибишевич
ЦФ
11
Тимо Вернер
ЦФ
Главный тренер
Томас Шнайдер
Шальке-04
1
Ларс Уннершталь
ВР
5
Сеад Колашинац
ЛЗ
23
Каан Айхан
ЦЗ
28
Фелипе Сантана
ЦЗ
2
Тим Хогланд
ПЗ
7
Макс Майер
АП
7
Чинеду Обаси Огбуке
ЦФ
Штутгарт
1
Торстен Киршбаум
ВР
2
Готоку Сакаи
ЦЗ
5
Карим Хагги
ЦЗ
23
Серкан Сарарер
ЛВ
78
Мориц Ляйтнер
ЦП
25
Мохаммед Абделлауе
ЦФ
22
Мартин Харник
ЦФ
4-1-1-2-2
1
Ферманн
28
Фукс
5
Хеведес
32
Матип
2
Учида
33
Нойштедтер
13
Джонс
7
Дракслер
27
Боатенг
11
Салаи
8
Фарфан
3-4-1-2
26
Ульрайх
22
Рюдигер
5
Нидермайер
5
Швааб
44
Максим
6
Квист
4
Гентнер
34
Рауш
16
Траоре
11
Вернер
11
Ибишевич
28
Фукс
5
Колашинац
5
Колашинац
28
Фукс
8
Фарфан
2
Хогланд
2
Хогланд
8
Фарфан
11
Салаи
7
Майер
7
Майер
11
Салаи
6
Квист
78
Ляйтнер
78
Ляйтнер
6
Квист
44
Максим
23
Сарарер
23
Сарарер
44
Максим
16
Траоре
22
Харник
22
Харник
16
Траоре
Остались в запасе
Шальке-04
Штутгарт
1
Ларс Уннершталь
ВР
23
Каан Айхан
ЦЗ
28
Фелипе Сантана
ЦЗ
7
Чинеду Обаси Огбуке
ЦФ
Главный тренер
Йенс Келлер
1
Торстен Киршбаум
ВР
2
Готоку Сакаи
ЦЗ
5
Карим Хагги
ЦЗ
25
Мохаммед Абделлауе
ЦФ
Главный тренер
Томас Шнайдер
Остались в запасе
1
Ларс Уннершталь
ВР
23
Каан Айхан
ЦЗ
28
Фелипе Сантана
ЦЗ
7
Чинеду Обаси Огбуке
ЦФ
Остались в запасе
1
Торстен Киршбаум
ВР
2
Готоку Сакаи
ЦЗ
5
Карим Хагги
ЦЗ
25
Мохаммед Абделлауе
ЦФ
Главный тренер
Йенс Келлер
Главный тренер
Томас Шнайдер
Статистика матча Шальке-04 - Штутгарт
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Матчи команд
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 10 тур
Шальке-04
- : -
21.11.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 9 тур
Хоффенхайм
2 : 1
08.11.2026
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 8 тур
Шальке-04
0 : 2
31.10.2026
РБ Лейпциг
Германия. Кубок, 1/16 финала
Динамо Дрезден
2 : 0
28.10.2026
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 7 тур
Кельн
0 : 0
24.10.2026
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 6 тур
Шальке-04
0 : 1
17.10.2026
Майнц
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 10 тур
Шальке-04
- : -
21.11.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 9 тур
Штутгарт
1 : 0
07.11.2026
Вердер
Лига чемпионов, Общий этап
Галатасарай
2 : 0
03.11.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 8 тур
Байер
2 : 4
31.10.2026
Штутгарт
Германия. Кубок, 1/16 финала
Падерборн
0 : 1
28.10.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 7 тур
Штутгарт
2 : 3
23.10.2026
Боруссия М
Информация о матче
Главный судья:
Михаэль Вайнер
(Гюйсен)
Стадион:
Фелтинс-Арена
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