Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига наций
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Шальке-04 - Хоффенхайм
Шальке-04 - Хоффенхайм: обзор матча 08 марта 2014
Шальке-04
08.03.2014, суббота, 18:30
Германия. Бундеслига, 24 тур
4 : 0
Завершен
Хоффенхайм
6'
К. Хунтелаар
28'
К. Хунтелаар
55'
Ч. Обаси Огбуке
79'
К. Хунтелаар
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Шальке-04 - Хоффенхайм
Желтая карточка
С. Колашинац
88'
86'
Желтая карточка
С. Шипплок
Замена
М. Майер
️️️️
Ю. Дракслер
84'
Замена
А. Салаи
️️️️
К. Хунтелаар
80'
ГОЛ! 4:0!
К. Хунтелаар
Пас отдал
Ю. Дракслер
79'
Замена
К. Фукс
️️️️
Ч. Обаси Огбуке
71'
64'
Замена
С. Шипплок
️️️️
А. Модест
60'
Желтая карточка
А. Бек
ГОЛ! 3:0!
Ч. Обаси Огбуке
Пас отдал
К. Боатенг
55'
46'
Замена
С. Салихович
️️️️
К. Хердлинг
46'
Замена
Я. Вестергор
️️️️
Т. Штробль
31'
Желтая карточка
С. Руди
Пенальти не реализован!
К. Хунтелаар
31'
ГОЛ! 2:0!
К. Хунтелаар
Пас отдал
Ю. Дракслер
28'
Желтая карточка
Ю. Дракслер
26'
Желтая карточка
Т. Хогланд
15'
ГОЛ! 1:0!
К. Хунтелаар
Пас отдал
Ж. Матип
6'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Шальке-04
1
Ральф Ферманн
ВР
5
Сеад Колашинац
ЛЗ
5
Бенедикт Хеведес
ЦЗ
32
Жоэль Матип
ЦЗ
2
Тим Хогланд
ПЗ
7
Юлиан Дракслер
ЛВ
33
Роман Нойштедтер
ОП
27
Леон Горецка
ЦП
27
Кевин-Принс Боатенг
АП
7
Чинеду Обаси Огбуке
ЦФ
21
Клаас-Ян Хунтелаар
ЦФ
Главный тренер
Йенс Келлер
Хоффенхайм
1
Коэн Кастелс
ВР
25
Никлас Зюле
ЦЗ
32
Андреас Бек
ЦЗ
5
Тобиас Штробль
ОП
38
Кай Хердлинг
ЦП
13
Себастьян Руди
ЦП
8
Юджен Полански
ЦП
19
Фабиан Джонсон
ЦП
27
Антони Модест
ЦФ
31
Кевин Фолланд
ЦФ
9
Роберто Фирмино
ЦФ
Главный тренер
Маркус Гисдоль
Шальке-04
26
Тимо Хильдебранд
ВР
28
Кристиан Фукс
ЛЗ
23
Каан Айхан
ЦЗ
26
Дэннис Эрдманн
ЦЗ
6
Энтони Аннан
ЦП
7
Макс Майер
АП
11
Адам Салаи
ЦФ
Хоффенхайм
23
Янник Вестергор
ЦЗ
22
Джереми Тольян
ПЗ
6
Джилоан Хамад
ЦП
18
Тарик Эльюнусси
ЦП
23
Сеяд Салихович
ЦП
22
Свен Шипплок
ЦФ
4-1-1-2-2
1
Ферманн
5
Колашинац
5
Хеведес
32
Матип
2
Хогланд
33
Нойштедтер
27
Горецка
7
Дракслер
27
Боатенг
21
Хунтелаар
7
Обаси Огбуке
2-1-4-3
1
Кастелс
25
Зюле
32
Бек
5
Штробль
13
Руди
8
Полански
19
Джонсон
38
Хердлинг
9
Фирмино
31
Фолланд
27
Модест
7
Обаси Огбуке
28
Фукс
28
Фукс
7
Обаси Огбуке
7
Дракслер
7
Майер
7
Майер
7
Дракслер
21
Хунтелаар
11
Салаи
11
Салаи
21
Хунтелаар
5
Штробль
23
Вестергор
23
Вестергор
5
Штробль
38
Хердлинг
23
Салихович
23
Салихович
38
Хердлинг
27
Модест
22
Шипплок
22
Шипплок
27
Модест
Остались в запасе
Шальке-04
Хоффенхайм
26
Тимо Хильдебранд
ВР
23
Каан Айхан
ЦЗ
26
Дэннис Эрдманн
ЦЗ
6
Энтони Аннан
ЦП
Главный тренер
Йенс Келлер
22
Джереми Тольян
ПЗ
6
Джилоан Хамад
ЦП
18
Тарик Эльюнусси
ЦП
Главный тренер
Маркус Гисдоль
Остались в запасе
26
Тимо Хильдебранд
ВР
23
Каан Айхан
ЦЗ
26
Дэннис Эрдманн
ЦЗ
6
Энтони Аннан
ЦП
Остались в запасе
22
Джереми Тольян
ПЗ
6
Джилоан Хамад
ЦП
18
Тарик Эльюнусси
ЦП
Главный тренер
Йенс Келлер
Главный тренер
Маркус Гисдоль
Статистика матча Шальке-04 - Хоффенхайм
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 10 тур
Шальке-04
- : -
21.11.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 9 тур
Хоффенхайм
2 : 1
08.11.2026
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 8 тур
Шальке-04
0 : 2
31.10.2026
РБ Лейпциг
Германия. Кубок, 1/16 финала
Динамо Дрезден
2 : 0
28.10.2026
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 7 тур
Кельн
0 : 0
24.10.2026
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 6 тур
Шальке-04
0 : 1
17.10.2026
Майнц
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 10 тур
Айнтрахт
- : -
21.11.2026
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 9 тур
Хоффенхайм
2 : 1
08.11.2026
Шальке-04
Лига Европы, 4 тур
Кристал Пэлас
1 : 1
05.11.2026
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 8 тур
Вердер
2 : 0
31.10.2026
Хоффенхайм
Германия. Кубок, 1/16 финала
Хольштайн
1 : 1
28.10.2026
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 7 тур
Хоффенхайм
3 : 0
25.10.2026
Байер
Информация о матче
Главный судья:
Роберт Хартманн
(Крюгцелль)
Стадион:
Фелтинс-Арена
Новости команд
Все
Шальке-04
Хоффенхайм
«Хоффенхайм» – «Шальке-04»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Бундеслига Германия: шансы «Хоффенхайма» и «Шальке» на победу в матче 9 тура
7 ноября
«Кристал Пэлас» – «Хоффенхайм»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 5 ноября 2026
5 ноября
Лига Европы: шансы «Кристал Пэлас» и «Хоффенхайма» на победу в матче 4 тура
4 ноября
«Вердер» – «Хоффенхайм»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 31 октября 2026
31 октября
«Хоффенхайм» – «Шальке-04»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Бундеслига Германия: шансы «Хоффенхайма» и «Шальке» на победу в матче 9 тура
7 ноября
«Шальке-04» – «РБ Лейпциг»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 31 октября 2026
31 октября
Бундеслига Германии: шансы «Шальке» и «РБ Лейпцига» на победу в матче 8-го тура
30 октября
«Динамо Дрезден» – «Шальке-04»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 28 октября 2026
28 октября
«Хоффенхайм» – «Шальке-04»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Бундеслига Германия: шансы «Хоффенхайма» и «Шальке» на победу в матче 9 тура
7 ноября
«Кристал Пэлас» – «Хоффенхайм»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 5 ноября 2026
5 ноября
Лига Европы: шансы «Кристал Пэлас» и «Хоффенхайма» на победу в матче 4 тура
4 ноября
«Вердер» – «Хоффенхайм»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 31 октября 2026
31 октября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+