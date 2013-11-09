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Шальке-04 - Вердер
Шальке-04 - Вердер: обзор матча 09 ноября 2013
Шальке-04
09.11.2013, суббота, 18:30
Германия. Бундеслига, 12 тур
3 : 1
Завершен
Вердер
64'
К. Боатенг
85'
К. Боатенг
90+1'
Д. Фарфан
22'
Ф. Кроос
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Шальке-04 - Вердер
ГОЛ! 3:1!
Д. Фарфан
Пас отдал
Ю. Дракслер
90'
+1
Замена
Ф. Сантана
️️️️
М. Майер
87'
ГОЛ! 2:1!
К. Боатенг
Пас отдал
К. Фукс
85'
74'
Замена
А. Игньевски
️️️️
К. Фритц
Замена
Д. Фарфан
️️️️
А. Салаи
74'
71'
Замена
Д. Зелке
️️️️
Э. Элиа
Желтая карточка
Ю. Дракслер
69'
ГОЛ! 1:1!
К. Боатенг
Пас отдал
Ю. Дракслер
64'
60'
Желтая карточка
Л. Калдирола
59'
Желтая карточка
Л. Шмитц
Замена
К. Фукс
️️️️
Р. Нойштедтер
46'
41'
Замена
Л. Шмитц
️️️️
С. Гарсия
36'
Желтая карточка
С. Гарсия
35'
Желтая карточка
Т. Гебре Селасси
22'
ГОЛ! 0:1!
Ф. Кроос
Желтая карточка
Д. Джонс
17'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Шальке-04
26
Тимо Хильдебранд
ВР
32
Жоэль Матип
ЦЗ
3
Деннис Аого
ЦЗ
5
Бенедикт Хеведес
ЦЗ
2
Ацуто Учида
ПЗ
7
Юлиан Дракслер
ЛВ
33
Роман Нойштедтер
ОП
13
Джермейн Джонс
ЦП
7
Макс Майер
АП
27
Кевин-Принс Боатенг
АП
11
Адам Салаи
ЦФ
Главный тренер
Йенс Келлер
Вердер
1
Себастьян Милиц
ВР
21
Ассани Лукимия-Мулонготи
ЦЗ
5
Лука Калдирола
ЦЗ
8
Клеменс Фритц
ПЗ
23
Теодор Гебре Селасси
ПЗ
3
Сантьяго Гарсия
ЛП
23
Феликс Кроос
ЦП
14
Аарон Хант
ЦП
11
Эльеро Элиа
ЦП
16
Седрик Макиади
ЦП
16
Златко Юнузович
ЦП
Главный тренер
Робин Дутт
Шальке-04
1
Ларс Уннершталь
ВР
5
Сеад Колашинац
ЛЗ
28
Кристиан Фукс
ЛЗ
23
Каан Айхан
ЦЗ
28
Фелипе Сантана
ЦЗ
2
Тим Хогланд
ПЗ
8
Джефферсон Фарфан
ЦФ
Вердер
30
Рафаэль Вольф
ВР
26
Лукас Шмитц
ЛЗ
22
Александар Игньевски
ЦЗ
9
Озкан Йилдырим
ЛП
28
Том Трибулл
ОП
11
Мехмет Экичи
ЦП
9
Дави Зелке
ЦФ
4-1-1-3-1
26
Хильдебранд
32
Матип
3
Аого
5
Хеведес
2
Учида
33
Нойштедтер
13
Джонс
7
Дракслер
27
Боатенг
7
Майер
11
Салаи
4-5-1
1
Милиц
23
Гебре Селасси
21
Лукимия-Мулонготи
5
Калдирола
8
Фритц
14
Хант
11
Элиа
16
Макиади
16
Юнузович
3
Гарсия
23
Кроос
33
Нойштедтер
28
Фукс
28
Фукс
33
Нойштедтер
7
Майер
28
Сантана
28
Сантана
7
Майер
11
Салаи
8
Фарфан
8
Фарфан
11
Салаи
3
Гарсия
26
Шмитц
26
Шмитц
3
Гарсия
8
Фритц
22
Игньевски
22
Игньевски
8
Фритц
11
Элиа
9
Зелке
9
Зелке
11
Элиа
Остались в запасе
Шальке-04
Вердер
1
Ларс Уннершталь
ВР
5
Сеад Колашинац
ЛЗ
23
Каан Айхан
ЦЗ
2
Тим Хогланд
ПЗ
Главный тренер
Йенс Келлер
30
Рафаэль Вольф
ВР
9
Озкан Йилдырим
ЛП
28
Том Трибулл
ОП
11
Мехмет Экичи
ЦП
Главный тренер
Робин Дутт
Остались в запасе
1
Ларс Уннершталь
ВР
5
Сеад Колашинац
ЛЗ
23
Каан Айхан
ЦЗ
2
Тим Хогланд
ПЗ
Остались в запасе
30
Рафаэль Вольф
ВР
9
Озкан Йилдырим
ЛП
28
Том Трибулл
ОП
11
Мехмет Экичи
ЦП
Главный тренер
Йенс Келлер
Главный тренер
Робин Дутт
Статистика матча Шальке-04 - Вердер
2
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
4
Матчи команд
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 10 тур
Шальке-04
- : -
21.11.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 9 тур
Хоффенхайм
2 : 1
08.11.2026
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 8 тур
Шальке-04
0 : 2
31.10.2026
РБ Лейпциг
Германия. Кубок, 1/16 финала
Динамо Дрезден
2 : 0
28.10.2026
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 7 тур
Кельн
0 : 0
24.10.2026
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 6 тур
Шальке-04
0 : 1
17.10.2026
Майнц
Вердер
Германия. Бундеслига, 10 тур
Вердер
- : -
22.11.2026
Гамбург
Германия. Бундеслига, 9 тур
Штутгарт
1 : 0
07.11.2026
Вердер
Германия. Бундеслига, 8 тур
Вердер
2 : 0
31.10.2026
Хоффенхайм
Германия. Кубок, 1/16 финала
Боруссия Д
3 : 2
27.10.2026
Вердер
Германия. Бундеслига, 7 тур
Майнц
2 : 3
24.10.2026
Вердер
Германия. Бундеслига, 6 тур
Вердер
2 : 2
17.10.2026
Падерборн
Информация о матче
Главный судья:
Феликc Брих
(Мюнхен)
Стадион:
Фелтинс-Арена
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