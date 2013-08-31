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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Шальке-04 - Байер
Шальке-04 - Байер: обзор матча 31 августа 2013
Шальке-04
31.08.2013, суббота, 20:30
Германия. Бундеслига, 4 тур
2 : 0
Завершен
Байер
30'
М. Хегер
83'
Д. Фарфан (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Шальке-04 - Байер
Замена
Л. Горецка
️️️️
Д. Фарфан
88'
Замена
К. Клеменс
️️️️
К. Боатенг
84'
ГОЛ с пенальти! 2:0!
Д. Фарфан
83'
82'
Желтая карточка
Э. Спахич
80'
Замена
Э. Джан
️️️️
Ш. Райнарц
Замена
Д. Джонс
️️️️
М. Хегер
78'
70'
Замена
Р. Крузе
️️️️
С. Сэм
66'
Замена
Й. Хегелер
️️️️
Г. Кастро
33'
Желтая карточка
Ш. Райнарц
ГОЛ! 1:0!
М. Хегер
Пас отдал
Д. Фарфан
30'
29'
Желтая карточка
О. Топрак
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Шальке-04
26
Тимо Хильдебранд
ВР
3
Деннис Аого
ЦЗ
32
Жоэль Матип
ЦЗ
28
Фелипе Сантана
ЦЗ
2
Ацуто Учида
ПЗ
7
Юлиан Дракслер
ЛВ
6
Марко Хегер
ОП
33
Роман Нойштедтер
ОП
27
Кевин-Принс Боатенг
АП
11
Адам Салаи
ЦФ
8
Джефферсон Фарфан
ЦФ
Главный тренер
Йенс Келлер
Байер
1
Бернд Лено
ВР
17
Себастьян Бениш
ЛЗ
4
Эмир Спахич
ЦЗ
21
Омер Топрак
ЦЗ
7
Штефан Райнарц
ЦЗ
2
Джулио Донати
ПЗ
8
Ларс Бендер
ПЗ
7
Хын-Мин Сон
ЛВ
8
Гонсало Кастро
ЦП
33
Сидней Сэм
ПП
11
Штефан Кисслинг
ЦФ
Главный тренер
Сами Хююпя
Шальке-04
2
Тим Хогланд
ПЗ
13
Джермейн Джонс
ЦП
27
Леон Горецка
ЦП
17
Кристиан Клеменс
ЦП
10
Транкильо Барнетта
ЦП
7
Макс Майер
АП
Байер
25
Андрес Палоп
ВР
2
Филипп Вольшайд
ЦЗ
23
Эмре Джан
ОП
13
Йенс Хегелер
ЦП
6
Симон Рольфес
ЦП
19
Роберто Хильберт
ПП
10
Робби Крузе
ЦФ
4-2-2-2
26
Хильдебранд
3
Аого
32
Матип
28
Сантана
2
Учида
6
Хегер
33
Нойштедтер
7
Дракслер
27
Боатенг
8
Фарфан
11
Салаи
3-2-2-1-1
1
Лено
4
Спахич
21
Топрак
7
Райнарц
8
Бендер
17
Бениш
33
Сэм
8
Кастро
7
Сон
11
Кисслинг
6
Хегер
13
Джонс
13
Джонс
6
Хегер
8
Фарфан
27
Горецка
27
Горецка
8
Фарфан
27
Боатенг
17
Клеменс
17
Клеменс
27
Боатенг
7
Райнарц
23
Джан
23
Джан
7
Райнарц
8
Кастро
13
Хегелер
13
Хегелер
8
Кастро
33
Сэм
10
Крузе
10
Крузе
33
Сэм
Остались в запасе
Шальке-04
Байер
2
Тим Хогланд
ПЗ
10
Транкильо Барнетта
ЦП
7
Макс Майер
АП
Главный тренер
Йенс Келлер
25
Андрес Палоп
ВР
2
Филипп Вольшайд
ЦЗ
6
Симон Рольфес
ЦП
19
Роберто Хильберт
ПП
Главный тренер
Сами Хююпя
Остались в запасе
2
Тим Хогланд
ПЗ
10
Транкильо Барнетта
ЦП
7
Макс Майер
АП
Остались в запасе
25
Андрес Палоп
ВР
2
Филипп Вольшайд
ЦЗ
6
Симон Рольфес
ЦП
19
Роберто Хильберт
ПП
Главный тренер
Йенс Келлер
Главный тренер
Сами Хююпя
Статистика матча Шальке-04 - Байер
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
3
Матчи команд
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 10 тур
Шальке-04
- : -
21.11.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 9 тур
Хоффенхайм
2 : 1
08.11.2026
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 8 тур
Шальке-04
0 : 2
31.10.2026
РБ Лейпциг
Германия. Кубок, 1/16 финала
Динамо Дрезден
2 : 0
28.10.2026
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 7 тур
Кельн
0 : 0
24.10.2026
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 6 тур
Шальке-04
0 : 1
17.10.2026
Майнц
Байер
Германия. Бундеслига, 10 тур
Байер
- : -
21.11.2026
Падерборн
Германия. Бундеслига, 9 тур
Кельн
1 : 2
08.11.2026
Байер
Лига Европы, 4 тур
Байер
0 : 1
05.11.2026
Марсель
Германия. Бундеслига, 8 тур
Байер
2 : 4
31.10.2026
Штутгарт
Германия. Кубок, 1/16 финала
Байер
5 : 2
28.10.2026
Нюрнберг
Германия. Бундеслига, 7 тур
Хоффенхайм
3 : 0
25.10.2026
Байер
Информация о матче
Главный судья:
Петер Гагельманн
(Бремен)
Стадион:
Фелтинс-Арена
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