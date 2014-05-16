Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Максим Прыходной - статистика

Завершил карьеру
27 октября 1992 (33)
#34 | Нападающий
176 см | 70 кг
Украина
Статистика
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Таврия
15
0
0
2
0
Матчи игрока в этом турнире
Украина. Премьер-Лига, 30 тур
Таврия
0 : 3
16.05.2014
Мариуполь
1' - 78'
Украина. Премьер-Лига, 28 тур
Таврия
0 : 1
04.05.2014
Металлург
Был в запасе
Украина. Премьер-Лига, 27 тур
Ворскла
1 : 1
28.04.2014
Таврия
89' - 90'
Украина. Премьер-Лига, 20 тур
Шахтер
2 : 1
23.04.2014
Таврия
Был в запасе
Украина. Премьер-Лига, 26 тур
Таврия
0 : 1
20.04.2014
Карпаты
46' - 90'
Украина. Премьер-Лига, 25 тур
Металлист
1 : 0
13.04.2014
Таврия
1' - 60'
Украина. Премьер-Лига, 24 тур
Таврия
0 : 2
05.04.2014
Днепр
67' - 90'
89'
Украина. Премьер-Лига, 23 тур
Металлург
1 : 0
28.03.2014
Таврия
Был в запасе
Украина. Премьер-Лига, 22 тур
Черноморец
0 : 0
22.03.2014
Таврия
Был в запасе
Украина. Премьер-Лига, 21 тур
Таврия
1 : 2
16.03.2014
Динамо К
85' - 90'
Украина. Премьер-Лига, 18 тур
Говерла
2 : 1
30.11.2013
Таврия
84' - 90'
90'
Украина. Премьер-Лига, 17 тур
Таврия
2 : 2
24.11.2013
Волынь
Был в запасе
Украина. Премьер-Лига, 16 тур
Заря
0 : 0
09.11.2013
Таврия
87' - 90'
Украина. Премьер-Лига, 15 тур
Мариуполь
1 : 2
02.11.2013
Таврия
Был в запасе
Украина. Премьер-Лига, 13 тур
Металлург
2 : 1
20.10.2013
Таврия
78' - 90'
Украина. Премьер-Лига, 12 тур
Таврия
0 : 1
04.10.2013
Ворскла
Был в запасе
Украина. Премьер-Лига, 11 тур
Карпаты
2 : 1
29.09.2013
Таврия
82' - 90'
Украина. Премьер-Лига, 10 тур
Таврия
0 : 3
21.09.2013
Металлист
Был в запасе
Украина. Премьер-Лига, 9 тур
Днепр
1 : 0
15.09.2013
Таврия
73' - 90'
Украина. Премьер-Лига, 8 тур
Таврия
3 : 1
30.08.2013
Металлург
Был в запасе
Украина. Премьер-Лига, 7 тур
Таврия
1 : 2
25.08.2013
Черноморец
Был в запасе
Украина. Премьер-Лига, 5 тур
Таврия
0 : 4
10.08.2013
Шахтер
78' - 90'
Украина. Премьер-Лига, 3 тур
Таврия
1 : 3
28.07.2013
Говерла
55' - 90'
Украина. Премьер-Лига, 2 тур
Волынь
1 : 0
21.07.2013
Таврия
Был в запасе
Украина. Премьер-Лига, 1 тур
Таврия
0 : 2
12.07.2013
Заря
1' - 46'
Главные новости
Скорая отставка в РПЛ, странный намек Генича, пенсия Ловчева, угроза Роналду и другие новости
00:59
Генич предостерег клуб РПЛ от «очень большой ошибки»
00:30
АПЛ. «Челси» Алонсо крупно уступил в дерби (0:3)
00:11
1
Лещенко увидел «абсурдную ситуацию» в российском футболе
Вчера, 22:52
8
Ловчев сообщил, кто открыл ему глаза на российский футбол
Вчера, 22:23
5
Генич намекнул на нечестный характер топ-матча РПЛ
Вчера, 22:07
7
Хави удивил первым своим составом сборной Нидерландов
Вчера, 21:33
1
Зидан определил капитана сборной Франции
Вчера, 20:57
1
«Стал невыносимым»: в «Краснодаре» выявили нервного игрока
Вчера, 20:51
5
Ловчев высказался о своем назначении на пост тренера «Спартака»
Вчера, 20:23
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+