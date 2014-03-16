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    Максим Прыходной - статистика

    #34 | Нападающий
    Имя Максим
    Отчество Сергеевич
    Фамилия Прыходной
    Команда Таврия
    Состав Молодежный
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 27 октября 1992 (30 лет)
    Рост 176
    Вес 70
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Таврия 15 0 0 2 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    16.05.2014 1' -78' Таврия (Симферополь) 0:3 Мариуполь (Мариуполь)
    04.05.2014 Был в запасе Таврия (Симферополь) 0:1 Металлург (Донецк)
    28.04.2014 89' -90' Ворскла (Полтава) 1:1 Таврия (Симферополь)
    23.04.2014 Был в запасе Шахтер (Донецк) 2:1 Таврия (Симферополь)
    20.04.2014 46' -90' Таврия (Симферополь) 0:1 Карпаты (Львов)
    13.04.2014 1' -60' Металлист (Харьков) 1:0 Таврия (Симферополь)
    05.04.2014 67' -90' Таврия (Симферополь) 0:2 Днепр (Днепр)
    89'
    28.03.2014 Был в запасе Металлург (Запорожье) 1:0 Таврия (Симферополь)
    22.03.2014 Был в запасе Черноморец (Одесса) 0:0 Таврия (Симферополь)
    16.03.2014 85' -90' Таврия (Симферополь) 1:2 Динамо (Киев)
    30.11.2013 84' -90' Говерла (Ужгород) 2:1 Таврия (Симферополь)
    90'
    24.11.2013 Был в запасе Таврия (Симферополь) 2:2 Волынь (Луцк)
    09.11.2013 87' -90' Заря (Луганск) 0:0 Таврия (Симферополь)
    02.11.2013 Был в запасе Мариуполь (Мариуполь) 1:2 Таврия (Симферополь)
    20.10.2013 78' -90' Металлург (Донецк) 2:1 Таврия (Симферополь)
    04.10.2013 Был в запасе Таврия (Симферополь) 0:1 Ворскла (Полтава)
    29.09.2013 82' -90' Карпаты (Львов) 2:1 Таврия (Симферополь)
    21.09.2013 Был в запасе Таврия (Симферополь) 0:3 Металлист (Харьков)
    15.09.2013 73' -90' Днепр (Днепр) 1:0 Таврия (Симферополь)
    30.08.2013 Был в запасе Таврия (Симферополь) 3:1 Металлург (Запорожье)
    25.08.2013 Был в запасе Таврия (Симферополь) 1:2 Черноморец (Одесса)
    10.08.2013 78' -90' Таврия (Симферополь) 0:4 Шахтер (Донецк)
    03.08.2013 72' -90' 1:0 Таврия (Симферополь)
    28.07.2013 55' -90' Таврия (Симферополь) 1:3 Говерла (Ужгород)
    21.07.2013 Был в запасе Волынь (Луцк) 1:0 Таврия (Симферополь)
    12.07.2013 1' -46' Таврия (Симферополь) 0:2 Заря (Луганск)
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