Максим Прыходной - статистика
#34 | Нападающий
|Имя
|Максим
|Отчество
|Сергеевич
|Фамилия
|Прыходной
|Команда
|Таврия
|Состав
|Молодежный
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|27 октября 1992 (30 лет)
|Рост
|176
|Вес
|70
|Имя
|Максим
|Отчество
|Сергеевич
|Фамилия
|Прыходной
|Команда
|Таврия
|Состав
|Молодежный
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|27 октября 1992 (30 лет)
|Рост
|176
|Вес
|70
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Таврия
|15
|0
|0
|2
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|16.05.2014
|1' -78'
|Таврия (Симферополь)
|0:3
|Мариуполь (Мариуполь)
|04.05.2014
|Был в запасе
|Таврия (Симферополь)
|0:1
|Металлург (Донецк)
|28.04.2014
|89' -90'
|Ворскла (Полтава)
|1:1
|Таврия (Симферополь)
|23.04.2014
|Был в запасе
|Шахтер (Донецк)
|2:1
|Таврия (Симферополь)
|20.04.2014
|46' -90'
|Таврия (Симферополь)
|0:1
|Карпаты (Львов)
|13.04.2014
|1' -60'
|Металлист (Харьков)
|1:0
|Таврия (Симферополь)
|05.04.2014
|67' -90'
|Таврия (Симферополь)
|0:2
|Днепр (Днепр)
|89'
|28.03.2014
|Был в запасе
|Металлург (Запорожье)
|1:0
|Таврия (Симферополь)
|22.03.2014
|Был в запасе
|Черноморец (Одесса)
|0:0
|Таврия (Симферополь)
|16.03.2014
|85' -90'
|Таврия (Симферополь)
|1:2
|Динамо (Киев)
|30.11.2013
|84' -90'
|Говерла (Ужгород)
|2:1
|Таврия (Симферополь)
|90'
|24.11.2013
|Был в запасе
|Таврия (Симферополь)
|2:2
|Волынь (Луцк)
|09.11.2013
|87' -90'
|Заря (Луганск)
|0:0
|Таврия (Симферополь)
|02.11.2013
|Был в запасе
|Мариуполь (Мариуполь)
|1:2
|Таврия (Симферополь)
|20.10.2013
|78' -90'
|Металлург (Донецк)
|2:1
|Таврия (Симферополь)
|04.10.2013
|Был в запасе
|Таврия (Симферополь)
|0:1
|Ворскла (Полтава)
|29.09.2013
|82' -90'
|Карпаты (Львов)
|2:1
|Таврия (Симферополь)
|21.09.2013
|Был в запасе
|Таврия (Симферополь)
|0:3
|Металлист (Харьков)
|15.09.2013
|73' -90'
|Днепр (Днепр)
|1:0
|Таврия (Симферополь)
|30.08.2013
|Был в запасе
|Таврия (Симферополь)
|3:1
|Металлург (Запорожье)
|25.08.2013
|Был в запасе
|Таврия (Симферополь)
|1:2
|Черноморец (Одесса)
|10.08.2013
|78' -90'
|Таврия (Симферополь)
|0:4
|Шахтер (Донецк)
|03.08.2013
|72' -90'
|1:0
|Таврия (Симферополь)
|28.07.2013
|55' -90'
|Таврия (Симферополь)
|1:3
|Говерла (Ужгород)
|21.07.2013
|Был в запасе
|Волынь (Луцк)
|1:0
|Таврия (Симферополь)
|12.07.2013
|1' -46'
|Таврия (Симферополь)
|0:2
|Заря (Луганск)