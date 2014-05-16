Матчи игрока в этом турнире
Украина. Премьер-Лига, 30 тур
Украина. Премьер-Лига, 28 тур
Украина. Премьер-Лига, 27 тур
Украина. Премьер-Лига, 20 тур
Украина. Премьер-Лига, 26 тур
Украина. Премьер-Лига, 25 тур
Украина. Премьер-Лига, 24 тур
Украина. Премьер-Лига, 23 тур
Украина. Премьер-Лига, 22 тур
Украина. Премьер-Лига, 21 тур
Украина. Премьер-Лига, 18 тур
Украина. Премьер-Лига, 17 тур
Украина. Премьер-Лига, 16 тур
Украина. Премьер-Лига, 15 тур
Украина. Премьер-Лига, 13 тур
Украина. Премьер-Лига, 12 тур
Украина. Премьер-Лига, 11 тур
Украина. Премьер-Лига, 10 тур
Украина. Премьер-Лига, 9 тур
Украина. Премьер-Лига, 8 тур
Украина. Премьер-Лига, 7 тур
Украина. Премьер-Лига, 5 тур
Украина. Премьер-Лига, 3 тур
Украина. Премьер-Лига, 2 тур
Украина. Премьер-Лига, 1 тур