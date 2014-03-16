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Расписание матчей
Украинская Премьер-лига 2026/2027
Таврия - Динамо К
Таврия - Динамо К: обзор матча 16 марта 2014
Таврия
16.03.2014, воскресенье, 21:30
Украина. Премьер-Лига, 21 тур
1 : 2
Завершен
Динамо К
90'
Л. Бурдужан
39'
Д. Мбокани
50'
А. Ярмоленко
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Таврия - Динамо К
ГОЛ! 1:2!
Л. Бурдужан
90'
Замена
М. Прыходной
️️️️
Каядо
85'
83'
Замена
Б. Идейе
️️️️
Д. Мбокани
Замена
М. Калиниченко
️️️️
В. Коробка
74'
73'
Замена
О. Гусев
️️️️
Д. Ленс
67'
Замена
Р. Безус
️️️️
Ю. Бельханда
Замена
В. Павленко
️️️️
Гомес
65'
50'
ГОЛ! 0:2!
А. Ярмоленко
Пас отдал
Д. Ленс
39'
ГОЛ! 0:1!
Д. Мбокани
29'
Желтая карточка
Ю. Бельханда
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Таврия
23
Сергей Погорелый
ВР
21
Нуну Пинту
ЛЗ
5
Александр Аксёнов
ЦЗ
6
Бобан Грнчаров
ЦЗ
20
Анис Буссаиди
ПЗ
11
Владимир Коробка
ЛП
29
Марин Любичич
ОП
27
Гомес
ОП
9
Сергей Назаренко
(К)
ЦП
88
Каядо
ПП
31
Лучан Бурдужан
ЦФ
Динамо К
23
Александр Рыбка
ВР
8
Евгений Макаренко
ЛЗ
34
Евгений Хачериди
ЦЗ
15
Александар Драгович
ЦЗ
21
Данило Силва
ПЗ
17
Джермейн Ленс
ЛВ
44
Мигель Велозу
ОП
20
Юнес Бельханда
ЦП
19
Денис Гармаш
АП
7
Андрей Ярмоленко
ПВ
70
Дьемерси Мбокани
ЦФ
Главный тренер
Олег Блохин
Таврия
16
Сергей Ситало
ВР
40
Юрий Путраш
ЛЗ
94
Семён Даценко
ЦЗ
26
Владислав Павленко
ОП
33
Евгений Сантрапинских
ЦП
25
Максим Калиниченко
ЦП
34
Максим Прыходной
ЦФ
Динамо К
35
Максим Коваль
ВР
21
Домагой Вида
ЦЗ
90
Роман Безус
ЦП
8
Сергей Сидорчук
ЦП
5
Огнен Вукоевич
ЦП
20
Олег Гусев
ПП
12
Браун Идейе
ЦФ
4-2-3-1
23
Погорелый
21
Нуну Пинту
5
Аксёнов
6
Грнчаров
20
Буссаиди
29
Любичич
27
Гомес
11
Коробка
9
Назаренко
88
Каядо
31
Бурдужан
4-1-1-3-1
23
Рыбка
21
Данило Силва
34
Хачериди
15
Драгович
8
Макаренко
44
Велозу
20
Бельханда
7
Ярмоленко
19
Гармаш
17
Ленс
70
Мбокани
88
Каядо
34
Прыходной
34
Прыходной
88
Каядо
27
Гомес
26
Павленко
26
Павленко
27
Гомес
11
Коробка
25
Калиниченко
25
Калиниченко
11
Коробка
20
Бельханда
90
Безус
90
Безус
20
Бельханда
17
Ленс
20
Гусев
20
Гусев
17
Ленс
70
Мбокани
12
Идейе
12
Идейе
70
Мбокани
Остались в запасе
Таврия
Динамо К
33
Евгений Сантрапинских
ЦП
16
Сергей Ситало
ВР
40
Юрий Путраш
ЛЗ
94
Семён Даценко
ЦЗ
35
Максим Коваль
ВР
21
Домагой Вида
ЦЗ
8
Сергей Сидорчук
ЦП
5
Огнен Вукоевич
ЦП
Главный тренер
Олег Блохин
Остались в запасе
33
Евгений Сантрапинских
ЦП
16
Сергей Ситало
ВР
40
Юрий Путраш
ЛЗ
94
Семён Даценко
ЦЗ
Остались в запасе
35
Максим Коваль
ВР
21
Домагой Вида
ЦЗ
8
Сергей Сидорчук
ЦП
5
Огнен Вукоевич
ЦП
Главный тренер
Олег Блохин
Статистика матча Таврия - Динамо К
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Таврия
Украина. Премьер-Лига, 30 тур
Таврия
0 : 3
16.05.2014
Мариуполь
Украина. Премьер-Лига, 28 тур
Таврия
0 : 1
04.05.2014
Металлург
Украина. Премьер-Лига, 27 тур
Ворскла
1 : 1
28.04.2014
Таврия
Украина. Премьер-Лига, 20 тур
Шахтер
2 : 1
23.04.2014
Таврия
Украина. Премьер-Лига, 26 тур
Таврия
0 : 1
20.04.2014
Карпаты
Динамо К
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Динамо К
- : -
22.11.2026
Оболонь
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Шахтер
0 : 0
08.11.2026
Динамо К
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Кривбасс
0 : 2
02.11.2026
Динамо К
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Динамо К
3 : 1
23.10.2026
Кудровка
Украина. Премьер-лига, 9 тур
Полесье
3 : 1
18.10.2026
Динамо К
Украина. Премьер-лига, 8 тур
Динамо К
1 : 0
11.10.2026
Карпаты
Информация о матче
Стадион:
НСК «Олимпийский»
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