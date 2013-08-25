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Расписание матчей
Украинская Премьер-лига 2026/2027
Таврия - Черноморец
Таврия - Черноморец: обзор матча 25 августа 2013
Таврия
25.08.2013, воскресенье, 22:30
Украина. Премьер-Лига, 7 тур
1 : 2
Завершен
Черноморец
90+1'
В. Коробка
2'
С. Самодин
53'
С. Самодин
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Таврия - Черноморец
ГОЛ! 1:2!
В. Коробка
90'
+1
87'
Замена
А. Диденко
️️️️
С. Риера
Желтая карточка
В. Коробка
77'
Замена
В. Павленко
️️️️
Ю. Габовда
77'
71'
Замена
Ф. Джа Джедже
️️️️
Л. Матос
Желтая карточка
А. Буссаиди
70'
68'
Желтая карточка
М. Бергер
66'
Желтая карточка
П. Фонтанелло
Замена
В. Коробка
️️️️
С. Причиненко
65'
Замена
С. Назаренко
️️️️
М. Калиниченко
63'
53'
ГОЛ! 0:2!
С. Самодин
Пас отдал
Л. Матос
46'
Замена
А. Минейро
️️️️
К. Вангели
Желтая карточка
Д. Ярчук
18'
9'
Желтая карточка
К. Вангели
2'
ГОЛ! 0:1!
С. Самодин
Пас отдал
В. Приёмов
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Таврия
13
Дамир Кахриман
ВР
20
Анис Буссаиди
ПЗ
23
Станислав Причиненко
ЛП
27
Гомес
ОП
46
Дмитрий Ярчук
ОП
29
Марин Любичич
ЦП
25
Максим Калиниченко
ЦП
13
Густав Свенссон
ЦП
30
Олег Гуменюк
ПП
19
Юрий Габовда
ЦФ
10
Максим Фещук
ЦФ
Черноморец
22
Дмитрий Безотосный
ВР
5
Маркус Бергер
ЦЗ
14
Пабло Фонтанелло
ЦЗ
32
Кристи Вангели
ЦЗ
3
Лео Матос
ЦЗ
22
Евгений Зубейко
ПЗ
21
Иван Бобко
ЛВ
99
Сито Риера
ЛВ
8
Кирилл Ковальчук
ЦП
22
Сергей Самодин
ЦФ
80
Владимир Приёмов
ЦФ
Главный тренер
Роман Григорчук
Таврия
16
Сергей Ситало
ВР
5
Александр Аксёнов
ЦЗ
94
Семён Даценко
ЦЗ
11
Владимир Коробка
ЛП
26
Владислав Павленко
ОП
9
Сергей Назаренко
ЦП
34
Максим Прыходной
ЦФ
Черноморец
44
Евгений Паст
ВР
70
Андерсон Минейро
ЛЗ
2
Петр Ковальчук
ЦЗ
19
Алексей Гай
ЦП
9
Франк Джа Джедже
АП
69
Алексей Антонов
ЦФ
9
Анатолий Диденко
ЦФ
1-2-5-2
13
Кахриман
20
Буссаиди
27
Гомес
46
Ярчук
23
Причиненко
29
Любичич
25
Калиниченко
13
Свенссон
30
Гуменюк
10
Фещук
19
Габовда
3-2-1-2-2
22
Безотосный
14
Фонтанелло
32
Вангели
3
Лео Матос
22
Зубейко
5
Бергер
8
Ковальчук
21
Бобко
99
Риера
80
Приёмов
22
Самодин
23
Причиненко
11
Коробка
11
Коробка
23
Причиненко
19
Габовда
26
Павленко
26
Павленко
19
Габовда
25
Калиниченко
9
Назаренко
9
Назаренко
25
Калиниченко
32
Вангели
70
Минейро
70
Минейро
32
Вангели
3
Лео Матос
9
Джа Джедже
9
Джа Джедже
3
Лео Матос
99
Риера
9
Диденко
9
Диденко
99
Риера
Остались в запасе
Таврия
Черноморец
34
Максим Прыходной
ЦФ
16
Сергей Ситало
ВР
5
Александр Аксёнов
ЦЗ
94
Семён Даценко
ЦЗ
44
Евгений Паст
ВР
2
Петр Ковальчук
ЦЗ
19
Алексей Гай
ЦП
69
Алексей Антонов
ЦФ
Главный тренер
Роман Григорчук
Остались в запасе
34
Максим Прыходной
ЦФ
16
Сергей Ситало
ВР
5
Александр Аксёнов
ЦЗ
94
Семён Даценко
ЦЗ
Остались в запасе
44
Евгений Паст
ВР
2
Петр Ковальчук
ЦЗ
19
Алексей Гай
ЦП
69
Алексей Антонов
ЦФ
Главный тренер
Роман Григорчук
Статистика матча Таврия - Черноморец
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Таврия
Украина. Премьер-Лига, 30 тур
Таврия
0 : 3
16.05.2014
Мариуполь
Украина. Премьер-Лига, 28 тур
Таврия
0 : 1
04.05.2014
Металлург
Украина. Премьер-Лига, 27 тур
Ворскла
1 : 1
28.04.2014
Таврия
Украина. Премьер-Лига, 20 тур
Шахтер
2 : 1
23.04.2014
Таврия
Украина. Премьер-Лига, 26 тур
Таврия
0 : 1
20.04.2014
Карпаты
Черноморец
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Черноморец
- : -
23.11.2026
Эпицентр
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Кудровка
1 : 0
07.11.2026
Черноморец
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Верес
1 : 3
31.10.2026
Черноморец
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Черноморец
0 : 0
25.10.2026
Карпаты
Украина. Премьер-лига, 9 тур
Заря
2 : 1
17.10.2026
Черноморец
Украина. Премьер-лига, 8 тур
Черноморец
1 : 2
10.10.2026
Харьков
Информация о матче
Главный судья:
Сергей Даньковский
(Киев)
Стадион:
Локомотив
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