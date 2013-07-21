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Расписание матчей
Украинская Премьер-лига 2026/2027
Волынь - Таврия
Волынь - Таврия: обзор матча 21 июля 2013
Волынь
21.07.2013, воскресенье, 20:30
Украина. Премьер-Лига, 2 тур
1 : 0
Завершен
Таврия
43'
Э. Бикфалви
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Волынь - Таврия
90'
Желтая карточка
М. Любичич
Замена
Р. Карасюк
️️️️
Шумахер
82'
76'
Замена
М. Калиниченко
️️️️
А. Шиндер
70'
Замена
В. Коробка
️️️️
М. Фещук
Замена
Д. Задерецкий
️️️️
В. Гошкодеря
70'
Замена
Д. Козьбан
️️️️
Леандро
63'
Желтая карточка
Я. Масло
62'
59'
Желтая карточка
С. Причиненко
58'
Замена
С. Причиненко
️️️️
В. Павленко
Желтая карточка
Б. Шершун
52'
ГОЛ! 1:0!
Э. Бикфалви
Пас отдал
Шумахер
43'
35'
Желтая карточка
Гомес
Желтая карточка
В. Шиков
17'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Волынь
42
Виталий Недилько
ВР
23
Дмитрий Немчанинов
ЦЗ
28
Леандро
ЦЗ
30
Сергей Симинин
ЦЗ
4
Ванче Шиков
ЦЗ
23
Богдан Шершун
ЦЗ
52
Ян Масло
ЦЗ
29
Ярослав Кинаш
ОП
99
Виталий Гошкодеря
ЦП
10
Эрик Бикфалви
АП
7
Шумахер
ЦФ
Главный тренер
Виталий Кварцяный
Таврия
13
Дамир Кахриман
ВР
40
Юрий Путраш
ЛЗ
94
Семён Даценко
ЦЗ
20
Анис Буссаиди
ПЗ
27
Гомес
ОП
26
Владислав Павленко
ОП
29
Марин Любичич
ЦП
9
Сергей Назаренко
ЦП
19
Юрий Габовда
ЦФ
7
Антон Шиндер
ЦФ
10
Максим Фещук
ЦФ
Волынь
13
Артем Кичак
ВР
57
Артем Щедрый
ЦЗ
20
Дмитрий Задерецкий
ЦЗ
18
Виталий Прындета
ЦЗ
17
Роман Карасюк
ЦП
88
Игорь Скоба
ЦП
89
Дмитрий Козьбан
ЦФ
Таврия
23
Сергей Погорелый
ВР
11
Дмитрий Матвиенко
ЦЗ
5
Александр Аксёнов
ЦЗ
23
Станислав Причиненко
ЛП
11
Владимир Коробка
ЛП
25
Максим Калиниченко
ЦП
34
Максим Прыходной
ЦФ
3-3-1-1-1
42
Недилько
4
Шиков
23
Шершун
52
Масло
30
Симинин
29
Кинаш
28
Леандро
99
Гошкодеря
10
Бикфалви
7
Шумахер
3-2-2-3
13
Кахриман
20
Буссаиди
94
Даценко
40
Путраш
27
Гомес
26
Павленко
29
Любичич
9
Назаренко
10
Фещук
7
Шиндер
19
Габовда
7
Шумахер
17
Карасюк
17
Карасюк
7
Шумахер
99
Гошкодеря
20
Задерецкий
20
Задерецкий
99
Гошкодеря
28
Леандро
89
Козьбан
89
Козьбан
28
Леандро
26
Павленко
23
Причиненко
23
Причиненко
26
Павленко
10
Фещук
11
Коробка
11
Коробка
10
Фещук
7
Шиндер
25
Калиниченко
25
Калиниченко
7
Шиндер
Остались в запасе
Волынь
Таврия
57
Артем Щедрый
ЦЗ
13
Артем Кичак
ВР
18
Виталий Прындета
ЦЗ
88
Игорь Скоба
ЦП
Главный тренер
Виталий Кварцяный
34
Максим Прыходной
ЦФ
11
Дмитрий Матвиенко
ЦЗ
23
Сергей Погорелый
ВР
5
Александр Аксёнов
ЦЗ
Остались в запасе
57
Артем Щедрый
ЦЗ
13
Артем Кичак
ВР
18
Виталий Прындета
ЦЗ
88
Игорь Скоба
ЦП
Остались в запасе
34
Максим Прыходной
ЦФ
11
Дмитрий Матвиенко
ЦЗ
23
Сергей Погорелый
ВР
5
Александр Аксёнов
ЦЗ
Главный тренер
Виталий Кварцяный
Статистика матча Волынь - Таврия
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Волынь
Украина. Плей-офф, 10 тур
Днепр
0 : 0
31.05.2017
Волынь
Украина. Плей-офф, 9 тур
Волынь
0 : 1
27.05.2017
Карпаты
Украина. Плей-офф, 8 тур
Звезда К
2 : 0
20.05.2017
Волынь
Украина. Плей-офф, 7 тур
Волынь
0 : 1
12.05.2017
Сталь
Украина. Плей-офф, 6 тур
Волынь
0 : 1
05.05.2017
Ворскла
Таврия
Украина. Премьер-Лига, 30 тур
Таврия
0 : 3
16.05.2014
Мариуполь
Украина. Премьер-Лига, 28 тур
Таврия
0 : 1
04.05.2014
Металлург
Украина. Премьер-Лига, 27 тур
Ворскла
1 : 1
28.04.2014
Таврия
Украина. Премьер-Лига, 20 тур
Шахтер
2 : 1
23.04.2014
Таврия
Украина. Премьер-Лига, 26 тур
Таврия
0 : 1
20.04.2014
Карпаты
Информация о матче
Главный судья:
Александр Билокур
(Курахово, Донецкая область)
Стадион:
Авангард
Новости команд
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Волынь
Таврия
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