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Расписание матчей
Украинская Премьер-лига 2026/2027
Мариуполь - Таврия
Мариуполь - Таврия: обзор матча 02 ноября 2013
Мариуполь
02.11.2013, суббота, 18:00
Украина. Премьер-Лига, 15 тур
1 : 2
Завершен
Таврия
32'
Р. Фомин
29'
М. Фещук
55'
В. Коробка
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Мариуполь - Таврия
90'
+3
Замена
М. Алию
️️️️
М. Фещук
90'
+2
Желтая карточка
Д. Кахриман
89'
Желтая карточка
Г. Свенссон
88'
Замена
А. Аксёнов
️️️️
Д. Ярчук
82'
Замена
В. Павленко
️️️️
В. Коробка
Замена
А. Мандзюк
️️️️
Майкон
81'
Замена
В. Чурко
️️️️
С. Шевчук
60'
55'
ГОЛ! 1:2!
В. Коробка
Замена
В. Кулач
️️️️
С. Гаращенков
46'
ГОЛ! 1:1!
Р. Фомин
32'
29'
ГОЛ! 0:1!
М. Фещук
Пас отдал
В. Коробка
19'
Желтая карточка
Гомес
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Мариуполь
12
Рустам Худжамов
ВР
5
Артем Путивцев
ЛЗ
2
Алексей Полянский
ЦЗ
18
Иван Ордец
ЦЗ
18
Сергей Гаращенков
ПЗ
92
Роман Емельянов
ОП
19
Виталий Федотов
ЦП
6
Алексей Довгий
ЦП
70
Сергей Шевчук
ЦП
5
Майкон
ЦФ
19
Руслан Фомин
ЦФ
Главный тренер
Николай Павлов
Таврия
13
Дамир Кахриман
ВР
20
Анис Буссаиди
ПЗ
11
Владимир Коробка
ЛП
27
Гомес
ОП
46
Дмитрий Ярчук
ОП
9
Сергей Назаренко
ЦП
29
Марин Любичич
ЦП
13
Густав Свенссон
ЦП
30
Олег Гуменюк
ПП
19
Юрий Габовда
ЦФ
10
Максим Фещук
ЦФ
Мариуполь
1
Евгений Гальчук
ВР
93
Иван Цюпа
ЦЗ
13
Сергей Яворский
ЦЗ
5
Андрей Тотовицкий
АП
11
Вячеслав Чурко
ПВ
10
Владислав Кулач
ЦФ
16
Александр Мандзюк
ЦФ
Таврия
16
Сергей Ситало
ВР
6
Мохаммед Алию
ЦЗ
94
Семён Даценко
ЦЗ
5
Александр Аксёнов
ЦЗ
26
Владислав Павленко
ОП
34
Максим Прыходной
ЦФ
56
Сергей Мельник
ЦФ
4-1-3-2
12
Худжамов
5
Путивцев
2
Полянский
18
Ордец
18
Гаращенков
92
Емельянов
19
Федотов
6
Довгий
70
Шевчук
19
Фомин
5
Майкон
1-2-5-2
13
Кахриман
20
Буссаиди
27
Гомес
46
Ярчук
30
Гуменюк
9
Назаренко
29
Любичич
13
Свенссон
11
Коробка
10
Фещук
19
Габовда
70
Шевчук
11
Чурко
11
Чурко
70
Шевчук
18
Гаращенков
10
Кулач
10
Кулач
18
Гаращенков
5
Майкон
16
Мандзюк
16
Мандзюк
5
Майкон
10
Фещук
6
Алию
6
Алию
10
Фещук
46
Ярчук
5
Аксёнов
5
Аксёнов
46
Ярчук
11
Коробка
26
Павленко
26
Павленко
11
Коробка
Остались в запасе
Мариуполь
Таврия
5
Андрей Тотовицкий
АП
93
Иван Цюпа
ЦЗ
1
Евгений Гальчук
ВР
13
Сергей Яворский
ЦЗ
Главный тренер
Николай Павлов
34
Максим Прыходной
ЦФ
56
Сергей Мельник
ЦФ
16
Сергей Ситало
ВР
94
Семён Даценко
ЦЗ
Остались в запасе
5
Андрей Тотовицкий
АП
93
Иван Цюпа
ЦЗ
1
Евгений Гальчук
ВР
13
Сергей Яворский
ЦЗ
Остались в запасе
34
Максим Прыходной
ЦФ
56
Сергей Мельник
ЦФ
16
Сергей Ситало
ВР
94
Семён Даценко
ЦЗ
Главный тренер
Николай Павлов
Статистика матча Мариуполь - Таврия
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
3
Матчи команд
Мариуполь
Украина. Премьер-лига, 18 тур
Мариуполь
0 : 3
10.12.2021
Днепр-1
Украина. Премьер-лига, 17 тур
Десна
3 : 3
05.12.2021
Мариуполь
Украина. Премьер-лига, 16 тур
Мариуполь
0 : 1
26.11.2021
Львов
Украина. Премьер-лига, 15 тур
Ворскла
5 : 1
21.11.2021
Мариуполь
Украина. Премьер-лига, 14 тур
Минай
0 : 2
06.11.2021
Мариуполь
Таврия
Украина. Премьер-Лига, 30 тур
Таврия
0 : 3
16.05.2014
Мариуполь
Украина. Премьер-Лига, 28 тур
Таврия
0 : 1
04.05.2014
Металлург
Украина. Премьер-Лига, 27 тур
Ворскла
1 : 1
28.04.2014
Таврия
Украина. Премьер-Лига, 20 тур
Шахтер
2 : 1
23.04.2014
Таврия
Украина. Премьер-Лига, 26 тур
Таврия
0 : 1
20.04.2014
Карпаты
Информация о матче
Главный судья:
Сергей Бойко
(Иванков, Киевская область)
Стадион:
Ильичевец
Новости команд
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