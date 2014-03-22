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Расписание матчей
Украинская Премьер-лига 2026/2027
Черноморец - Таврия
Черноморец - Таврия: обзор матча 22 марта 2014
Черноморец
22.03.2014, суббота, 21:30
Украина. Премьер-Лига, 22 тур
0 : 0
Завершен
Таврия
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Черноморец - Таврия
90'
+2
Замена
М. Калиниченко
️️️️
Каядо
Замена
А. Диденко
️️️️
В. Аржанов
79'
Замена
Т. Окриашвили
️️️️
О. Данченко
72'
61'
Желтая карточка
Каядо
54'
Желтая карточка
Н. Пинту
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Черноморец
22
Дмитрий Безотосный
ВР
2
Петр Ковальчук
ЦЗ
4
Тейку
ЦЗ
3
Лео Матос
ЦЗ
21
Иван Бобко
ЛВ
82
Павел Ребенок
ЦП
94
Олег Данченко
ЦП
17
Владимир Аржанов
ЦП
8
Кирилл Ковальчук
ЦП
19
Алексей Гай
ЦП
69
Алексей Антонов
ЦФ
Главный тренер
Роман Григорчук
Таврия
23
Сергей Погорелый
ВР
6
Бобан Грнчаров
ЦЗ
21
Нуну Пинту
ЦЗ
11
Владимир Коробка
ЛП
27
Гомес
ОП
26
Владислав Павленко
ОП
9
Сергей Назаренко
ЦП
29
Марин Любичич
ЦП
30
Олег Гуменюк
ПП
31
Лучан Бурдужан
ЦФ
88
Каядо
ЦФ
Черноморец
44
Евгений Паст
ВР
25
Евгений Мартыненко
ЦЗ
30
Торнике Окриашвили
ЦП
33
Андрей Слинкин
ЦП
88
Ринар Валеев
ПП
9
Анатолий Диденко
ЦФ
Таврия
13
Дамир Кахриман
ВР
11
Дмитрий Матвиенко
ЦЗ
5
Александр Аксёнов
ЦЗ
46
Дмитрий Ярчук
ОП
56
Игорь Кошман
ЦП
25
Максим Калиниченко
ЦП
34
Максим Прыходной
ЦФ
3-5-1-1
22
Безотосный
2
Ковальчук
4
Тейку
3
Лео Матос
94
Данченко
17
Аржанов
8
Ковальчук
19
Гай
82
Ребенок
21
Бобко
69
Антонов
2-2-4-2
23
Погорелый
6
Грнчаров
21
Нуну Пинту
27
Гомес
26
Павленко
30
Гуменюк
9
Назаренко
29
Любичич
11
Коробка
88
Каядо
31
Бурдужан
94
Данченко
30
Окриашвили
30
Окриашвили
94
Данченко
17
Аржанов
9
Диденко
9
Диденко
17
Аржанов
88
Каядо
11
Матвиенко
11
Матвиенко
88
Каядо
88
Каядо
25
Калиниченко
25
Калиниченко
88
Каядо
Остались в запасе
Черноморец
Таврия
44
Евгений Паст
ВР
25
Евгений Мартыненко
ЦЗ
33
Андрей Слинкин
ЦП
88
Ринар Валеев
ПП
Главный тренер
Роман Григорчук
34
Максим Прыходной
ЦФ
56
Игорь Кошман
ЦП
13
Дамир Кахриман
ВР
5
Александр Аксёнов
ЦЗ
46
Дмитрий Ярчук
ОП
Остались в запасе
44
Евгений Паст
ВР
25
Евгений Мартыненко
ЦЗ
33
Андрей Слинкин
ЦП
88
Ринар Валеев
ПП
Остались в запасе
34
Максим Прыходной
ЦФ
56
Игорь Кошман
ЦП
13
Дамир Кахриман
ВР
5
Александр Аксёнов
ЦЗ
46
Дмитрий Ярчук
ОП
Главный тренер
Роман Григорчук
Статистика матча Черноморец - Таврия
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Черноморец
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Черноморец
- : -
23.11.2026
Эпицентр
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Кудровка
1 : 0
07.11.2026
Черноморец
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Верес
1 : 3
31.10.2026
Черноморец
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Черноморец
0 : 0
25.10.2026
Карпаты
Украина. Премьер-лига, 9 тур
Заря
2 : 1
17.10.2026
Черноморец
Украина. Премьер-лига, 8 тур
Черноморец
1 : 2
10.10.2026
Харьков
Таврия
Украина. Премьер-Лига, 30 тур
Таврия
0 : 3
16.05.2014
Мариуполь
Украина. Премьер-Лига, 28 тур
Таврия
0 : 1
04.05.2014
Металлург
Украина. Премьер-Лига, 27 тур
Ворскла
1 : 1
28.04.2014
Таврия
Украина. Премьер-Лига, 20 тур
Шахтер
2 : 1
23.04.2014
Таврия
Украина. Премьер-Лига, 26 тур
Таврия
0 : 1
20.04.2014
Карпаты
Информация о матче
Главный судья:
Александр Иванов
(Макеевка)
Стадион:
Черноморец
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