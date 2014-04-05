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Расписание матчей
Украинская Премьер-лига 2026/2027
Таврия - Днепр
Таврия - Днепр: обзор матча 05 апреля 2014
Таврия
05.04.2014, суббота, 15:00
Украина. Премьер-Лига, 24 тур
0 : 2
Завершен
Днепр
9'
Жулиано
55'
Н. Калинич (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Таврия - Днепр
Желтая карточка
М. Прыходной
89'
Желтая карточка
М. Любичич
83'
Замена
Д. Матвиенко
️️️️
О. Гуменюк
75'
73'
Замена
Б. Гама
️️️️
Р. Зозуля
Замена
М. Прыходной
️️️️
С. Причиненко
67'
55'
ГОЛ с пенальти! 0:2!
Н. Калинич
46'
Замена
Н. Калинич
️️️️
Е. Селезнев
Замена
И. Кошман
️️️️
Е. Сантрапинских
46'
Желтая карточка
О. Гуменюк
42'
32'
Замена
Д. Канкава
️️️️
Е. Чеберячко
21'
Желтая карточка
Е. Чеберячко
9'
ГОЛ! 0:1!
Жулиано
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Таврия
23
Сергей Погорелый
ВР
6
Бобан Грнчаров
ЦЗ
21
Нуну Пинту
ЦЗ
11
Владимир Коробка
ЛП
23
Станислав Причиненко
ЛП
26
Владислав Павленко
ОП
33
Евгений Сантрапинских
ЦП
29
Марин Любичич
ЦП
9
Сергей Назаренко
ЦП
30
Олег Гуменюк
ПП
88
Каядо
ЦФ
Днепр
27
Ян Лаштувка
ВР
14
Евгений Чеберячко
ЦЗ
3
Ондрей Мазух
ЦЗ
44
Артем Федецкий
ПЗ
29
Руслан Ротань
ЦП
89
Сергей Политыло
ЦП
20
Жулиано
АП
7
Андрей Близниченко
ПВ
11
Евгений Селезнев
ЦФ
99
Матеус
ЦФ
10
Роман Зозуля
ЦФ
Главный тренер
Хуанде Рамос
Таврия
13
Дамир Кахриман
ВР
40
Юрий Путраш
ЛЗ
11
Дмитрий Матвиенко
ЦЗ
94
Семён Даценко
ЦЗ
5
Александр Аксёнов
ЦЗ
56
Игорь Кошман
ЦП
34
Максим Прыходной
ЦФ
Днепр
16
Денис Шелихов
ВР
23
Дуглас
ЦЗ
15
Денис Кулаков
ПЗ
22
Евгений Коноплянка
ЛВ
16
Бруно Гама
ЦП
23
Джаба Канкава
ЦП
9
Никола Калинич
ЦФ
2-1-5-1-1
23
Погорелый
6
Грнчаров
21
Нуну Пинту
26
Павленко
23
Причиненко
33
Сантрапинских
29
Любичич
9
Назаренко
30
Гуменюк
11
Коробка
88
Каядо
3-2-2-3
27
Лаштувка
44
Федецкий
3
Мазух
14
Чеберячко
29
Ротань
89
Политыло
7
Близниченко
20
Жулиано
10
Зозуля
99
Матеус
11
Селезнев
30
Гуменюк
11
Матвиенко
11
Матвиенко
30
Гуменюк
23
Причиненко
34
Прыходной
34
Прыходной
23
Причиненко
33
Сантрапинских
56
Кошман
56
Кошман
33
Сантрапинских
10
Зозуля
16
Гама
16
Гама
10
Зозуля
14
Чеберячко
23
Канкава
23
Канкава
14
Чеберячко
11
Селезнев
9
Калинич
9
Калинич
11
Селезнев
Остались в запасе
Таврия
Днепр
13
Дамир Кахриман
ВР
40
Юрий Путраш
ЛЗ
94
Семён Даценко
ЦЗ
5
Александр Аксёнов
ЦЗ
16
Денис Шелихов
ВР
23
Дуглас
ЦЗ
15
Денис Кулаков
ПЗ
22
Евгений Коноплянка
ЛВ
Главный тренер
Хуанде Рамос
Остались в запасе
13
Дамир Кахриман
ВР
40
Юрий Путраш
ЛЗ
94
Семён Даценко
ЦЗ
5
Александр Аксёнов
ЦЗ
Остались в запасе
16
Денис Шелихов
ВР
23
Дуглас
ЦЗ
15
Денис Кулаков
ПЗ
22
Евгений Коноплянка
ЛВ
Главный тренер
Хуанде Рамос
Статистика матча Таврия - Днепр
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Таврия
Украина. Премьер-Лига, 30 тур
Таврия
0 : 3
16.05.2014
Мариуполь
Украина. Премьер-Лига, 28 тур
Таврия
0 : 1
04.05.2014
Металлург
Украина. Премьер-Лига, 27 тур
Ворскла
1 : 1
28.04.2014
Таврия
Украина. Премьер-Лига, 20 тур
Шахтер
2 : 1
23.04.2014
Таврия
Украина. Премьер-Лига, 26 тур
Таврия
0 : 1
20.04.2014
Карпаты
Днепр
Украина. Плей-офф, 10 тур
Днепр
0 : 0
31.05.2017
Волынь
Украина. Плей-офф, 9 тур
Ворскла
1 : 0
27.05.2017
Днепр
Украина. Плей-офф, 8 тур
Сталь
0 : 1
20.05.2017
Днепр
Украина. Плей-офф, 7 тур
Днепр
2 : 3
14.05.2017
Карпаты
Украина. Плей-офф, 6 тур
Звезда К
1 : 1
07.05.2017
Днепр
Информация о матче
Главный судья:
Евгений Арановский
(Киев)
Стадион:
Локомотив
Новости команд
Все
Таврия
Днепр
Четыре крымских клуба допущены к лицензированию РФС
2023.04.11 17:36
11
РФС может включить «Таврию» и «Севастополь» в состав ФНЛ-2 (Иван Карпов)
2022.03.02 15:22
13
Головин претендует на звание лучшего игрока недели в Лиге Европы
2018.03.16 07:15
16
С «Днепра» сняли шесть очков за долги перед нападающим «Милана»
2018.01.17 10:15
1
Защитник сборной Венесуэлы может перейти в «Анжи» или «Ахмат»
2017.11.22 17:14
Четыре крымских клуба допущены к лицензированию РФС
2023.04.11 17:36
11
РФС может включить «Таврию» и «Севастополь» в состав ФНЛ-2 (Иван Карпов)
2022.03.02 15:22
13
Головин претендует на звание лучшего игрока недели в Лиге Европы
2018.03.16 07:15
16
Защитник сборной Венесуэлы может перейти в «Анжи» или «Ахмат»
2017.11.22 17:14
Селюк: «Люди почему-то думают, что я из Украины, но я из Ленинграда»
2017.07.20 07:17
5
С «Днепра» сняли шесть очков за долги перед нападающим «Милана»
2018.01.17 10:15
1
Хавбек «Днепра» отказался от перехода в «Зенит», так как боялся потерять место в сборной Украины
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21
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12
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2017.07.15 07:06
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2017.06.19 06:34
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