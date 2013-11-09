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Расписание матчей
Украинская Премьер-лига 2026/2027
Заря - Таврия
Заря - Таврия: обзор матча 09 ноября 2013
Заря
09.11.2013, суббота, 15:30
Украина. Премьер-Лига, 16 тур
0 : 0
Завершен
Таврия
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Заря - Таврия
87'
Замена
М. Прыходной
️️️️
С. Назаренко
Желтая карточка
Д. Липартия
85'
Желтая карточка
В. Вернидуб
82'
77'
Замена
А. Аксёнов
️️️️
М. Фещук
74'
Замена
В. Павленко
️️️️
В. Коробка
Замена
Л. Идахор
️️️️
М. Малышев
71'
70'
Желтая карточка
М. Любичич
Замена
П. Худзик
️️️️
Ж. Любенович
65'
Замена
Д. Липартия
️️️️
М. Белый
57'
Желтая карточка
М. Малышев
8'
1'
Желтая карточка
Д. Ярчук
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Заря
1
Кршеван Сантини
ВР
29
Максим Белый
ЦЗ
45
Артем Гордиенко
ЦЗ
44
Тони Шунич
ЦЗ
15
Виталий Вернидуб
ЦЗ
16
Григорий Ярмаш
ПЗ
10
Дмитрий Хомченовский
ЛВ
17
Максим Малышев
ОП
6
Никита Каменюка
ЦП
22
Желько Любенович
ЦП
99
Данило
ЦФ
Главный тренер
Юрий Вернидуб
Таврия
13
Дамир Кахриман
ВР
20
Анис Буссаиди
ПЗ
11
Владимир Коробка
ЛП
27
Гомес
ОП
46
Дмитрий Ярчук
ОП
9
Сергей Назаренко
ЦП
29
Марин Любичич
ЦП
13
Густав Свенссон
ЦП
30
Олег Гуменюк
ПП
19
Юрий Габовда
ЦФ
10
Максим Фещук
ЦФ
Заря
12
Виталий Постранский
ВР
33
Ярослав Олейник
ЛЗ
8
Павел Мягков
ЦЗ
7
Павел Худзик
ЛП
13
Джаба Липартия
ЦФ
11
Лаки Идахор
ЦФ
Таврия
16
Сергей Ситало
ВР
6
Мохаммед Алию
ЦЗ
5
Александр Аксёнов
ЦЗ
94
Семён Даценко
ЦЗ
26
Владислав Павленко
ОП
34
Максим Прыходной
ЦФ
3-3-2-1-1
1
Сантини
45
Гордиенко
44
Шунич
15
Вернидуб
29
Белый
17
Малышев
16
Ярмаш
6
Каменюка
22
Любенович
10
Хомченовский
99
Данило
1-2-5-2
13
Кахриман
20
Буссаиди
27
Гомес
46
Ярчук
30
Гуменюк
9
Назаренко
29
Любичич
13
Свенссон
11
Коробка
10
Фещук
19
Габовда
22
Любенович
7
Худзик
7
Худзик
22
Любенович
29
Белый
13
Липартия
13
Липартия
29
Белый
17
Малышев
11
Идахор
11
Идахор
17
Малышев
9
Назаренко
34
Прыходной
34
Прыходной
9
Назаренко
10
Фещук
5
Аксёнов
5
Аксёнов
10
Фещук
11
Коробка
26
Павленко
26
Павленко
11
Коробка
Остались в запасе
Заря
Таврия
12
Виталий Постранский
ВР
33
Ярослав Олейник
ЛЗ
8
Павел Мягков
ЦЗ
Главный тренер
Юрий Вернидуб
6
Мохаммед Алию
ЦЗ
16
Сергей Ситало
ВР
94
Семён Даценко
ЦЗ
Остались в запасе
12
Виталий Постранский
ВР
33
Ярослав Олейник
ЛЗ
8
Павел Мягков
ЦЗ
Остались в запасе
6
Мохаммед Алию
ЦЗ
16
Сергей Ситало
ВР
94
Семён Даценко
ЦЗ
Главный тренер
Юрий Вернидуб
Статистика матча Заря - Таврия
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Заря
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Карпаты
- : -
21.11.2026
Заря
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Заря
1 : 2
08.11.2026
ЛНЗ
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Заря
1 : 0
02.11.2026
Эпицентр
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Шахтер
0 : 0
24.10.2026
Заря
Украина. Премьер-лига, 9 тур
Заря
2 : 1
17.10.2026
Черноморец
Украина. Премьер-лига, 8 тур
Левый берег
1 : 3
12.10.2026
Заря
Таврия
Украина. Премьер-Лига, 30 тур
Таврия
0 : 3
16.05.2014
Мариуполь
Украина. Премьер-Лига, 28 тур
Таврия
0 : 1
04.05.2014
Металлург
Украина. Премьер-Лига, 27 тур
Ворскла
1 : 1
28.04.2014
Таврия
Украина. Премьер-Лига, 20 тур
Шахтер
2 : 1
23.04.2014
Таврия
Украина. Премьер-Лига, 26 тур
Таврия
0 : 1
20.04.2014
Карпаты
Информация о матче
Главный судья:
Александр Билокур
(Курахово, Донецкая область)
Стадион:
Авангард
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