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Расписание матчей
Украинская Премьер-лига 2026/2027
Таврия - Металлург
Таврия - Металлург: обзор матча 30 августа 2013
Таврия
30.08.2013, пятница, 20:30
Украина. Премьер-Лига, 8 тур
3 : 1
Завершен
Металлург
22'
М. Фещук (П)
46'
М. Фещук
80'
М. Фещук
40'
И. Матяж (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Таврия - Металлург
Желтая карточка
С. Назаренко
86'
Замена
В. Павленко
️️️️
М. Фещук
84'
83'
Замена
Р. Платон
️️️️
И. Матяж
ГОЛ! 3:1!
М. Фещук
Пас отдал
Ю. Габовда
80'
Замена
В. Коробка
️️️️
М. Калиниченко
75'
74'
Замена
И. Коротецкий
️️️️
Сержио
58'
Замена
Тейку
️️️️
А. Годин
Замена
С. Назаренко
️️️️
Гомес
57'
ГОЛ! 2:1!
М. Фещук
Пас отдал
М. Калиниченко
46'
Желтая карточка
С. Причиненко
41'
40'
ГОЛ с пенальти! 1:1!
И. Матяж
Желтая карточка
А. Буссаиди
39'
ГОЛ с пенальти! 1:0!
М. Фещук
22'
Желтая карточка
Гомес
13'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Таврия
13
Дамир Кахриман
ВР
20
Анис Буссаиди
ПЗ
23
Станислав Причиненко
ЛП
46
Дмитрий Ярчук
ОП
27
Гомес
ОП
25
Максим Калиниченко
ЦП
29
Марин Любичич
ЦП
13
Густав Свенссон
ЦП
30
Олег Гуменюк
ПП
19
Юрий Габовда
ЦФ
10
Максим Фещук
ЦФ
Металлург
12
Либор Грдличка
ВР
39
Евгений Опанасенко
ЦЗ
5
Андрей Нестеров
ЦЗ
77
Сержио
ЛП
14
Виталий Гавриш
ОП
11
Алексей Годин
ЦП
20
Иван Матяж
ЦП
42
Евгений Писоцкий
ПП
14
Андрей Шевчук
ЦФ
21
Юрий Штурко
ЦФ
9
Сергей Рудыка
ЦФ
Главный тренер
Сергей Пучков
Таврия
16
Сергей Ситало
ВР
94
Семён Даценко
ЦЗ
11
Владимир Коробка
ЛП
26
Владислав Павленко
ОП
26
Иван Комлев
ЦП
9
Сергей Назаренко
ЦП
34
Максим Прыходной
ЦФ
Металлург
1
Максим Старцев
ВР
4
Тейку
ЦЗ
13
Игорь Коротецкий
ЦЗ
25
Александр Максимов
ЦП
10
Жуниор
АП
27
Тарас Лазарович
ЦФ
24
Руслан Платон
ЦФ
1-2-5-2
13
Кахриман
20
Буссаиди
46
Ярчук
27
Гомес
23
Причиненко
25
Калиниченко
29
Любичич
13
Свенссон
30
Гуменюк
10
Фещук
19
Габовда
2-1-4-3
12
Грдличка
39
Опанасенко
5
Нестеров
14
Гавриш
42
Писоцкий
11
Годин
20
Матяж
77
Сержио
9
Рудыка
21
Штурко
14
Шевчук
25
Калиниченко
11
Коробка
11
Коробка
25
Калиниченко
10
Фещук
26
Павленко
26
Павленко
10
Фещук
27
Гомес
9
Назаренко
9
Назаренко
27
Гомес
11
Годин
4
Тейку
4
Тейку
11
Годин
77
Сержио
13
Коротецкий
13
Коротецкий
77
Сержио
20
Матяж
24
Платон
24
Платон
20
Матяж
Остались в запасе
Таврия
Металлург
34
Максим Прыходной
ЦФ
26
Иван Комлев
ЦП
16
Сергей Ситало
ВР
94
Семён Даценко
ЦЗ
1
Максим Старцев
ВР
25
Александр Максимов
ЦП
10
Жуниор
АП
27
Тарас Лазарович
ЦФ
Главный тренер
Сергей Пучков
Остались в запасе
34
Максим Прыходной
ЦФ
26
Иван Комлев
ЦП
16
Сергей Ситало
ВР
94
Семён Даценко
ЦЗ
Остались в запасе
1
Максим Старцев
ВР
25
Александр Максимов
ЦП
10
Жуниор
АП
27
Тарас Лазарович
ЦФ
Главный тренер
Сергей Пучков
Статистика матча Таврия - Металлург
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
0
Матчи команд
Таврия
Украина. Премьер-Лига, 30 тур
Таврия
0 : 3
16.05.2014
Мариуполь
Украина. Премьер-Лига, 28 тур
Таврия
0 : 1
04.05.2014
Металлург
Украина. Премьер-Лига, 27 тур
Ворскла
1 : 1
28.04.2014
Таврия
Украина. Премьер-Лига, 20 тур
Шахтер
2 : 1
23.04.2014
Таврия
Украина. Премьер-Лига, 26 тур
Таврия
0 : 1
20.04.2014
Карпаты
Металлург
Украина. Кубок, 1/16 финала
Металлург
1 : 2
18.09.2025
Феникс-Мариуполь
Украина. Премьер-Лига, 26 тур
Металлург
0 : 3
15.05.2016
Карпаты
Украина. Премьер-Лига, 25 тур
Динамо К
3 : 0
07.05.2016
Металлург
Украина. Премьер-Лига, 24 тур
Металлург
0 : 3
30.04.2016
Черноморец
Украина. Премьер-Лига, 23 тур
Олимпик
0 : 0
23.04.2016
Металлург
Информация о матче
Главный судья:
Александр Билокур
(Курахово, Донецкая область)
Стадион:
Локомотив
Новости команд
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Таврия
Металлург
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Четыре крымских клуба допущены к лицензированию РФС
2023.04.11 17:36
11
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2022.03.02 15:22
13
Головин претендует на звание лучшего игрока недели в Лиге Европы
2018.03.16 07:15
16
Защитник сборной Венесуэлы может перейти в «Анжи» или «Ахмат»
2017.11.22 17:14
Селюк: «Люди почему-то думают, что я из Украины, но я из Ленинграда»
2017.07.20 07:17
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2015.11.30 04:43
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