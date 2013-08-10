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Расписание матчей
Украинская Премьер-лига 2026/2027
Таврия - Шахтер
Таврия - Шахтер: обзор матча 10 августа 2013
Таврия
10.08.2013, суббота, 20:30
Украина. Премьер-Лига, 5 тур
0 : 4
Завершен
Шахтер
9'
Фред
47'
Л. Адриано
49'
С. Даценко (АГ)
54'
Л. Адриано
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Таврия - Шахтер
Замена
М. Прыходной
️️️️
Д. Ярчук
78'
Замена
С. Мельник
️️️️
М. Фещук
75'
71'
Замена
Майкон
️️️️
Л. Адриано
Замена
О. Гуменюк
️️️️
В. Коробка
65'
63'
Замена
А. Воловик
️️️️
А. Кучер
54'
ГОЛ! 0:4!
Л. Адриано
53'
Замена
Фернандо
️️️️
Эдуардо
49'
ГОЛ в свои ворота! 0:3!
С. Даценко
47'
ГОЛ! 0:2!
Л. Адриано
Пас отдал
Фред
26'
Желтая карточка
Д. Чигринский
9'
ГОЛ! 0:1!
Фред
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Таврия
13
Дамир Кахриман
ВР
40
Юрий Путраш
ЛЗ
29
Марин Любичич
ЦЗ
94
Семён Даценко
ЦЗ
20
Анис Буссаиди
ПЗ
23
Станислав Причиненко
ЛП
27
Гомес
ОП
46
Дмитрий Ярчук
ОП
9
Сергей Назаренко
ЦП
11
Владимир Коробка
ПП
10
Максим Фещук
ЦФ
Шахтер
30
Андрей Пятов
ВР
23
Эдуард Соболь
ЛЗ
50
Александр Кучер
ЦЗ
19
Дмитрий Чигринский
ЦЗ
33
Дарио Срна
ПЗ
9
Эдуардо
ЛП
11
Дуглас Коста
ЛВ
27
Тарас Степаненко
ОП
11
Алекс Тейшейра
ОП
7
Фред
ЦП
4
Луис Адриано
ЦФ
Главный тренер
Мирча Луческу
Таврия
16
Сергей Ситало
ВР
11
Дмитрий Матвиенко
ЦЗ
5
Александр Аксёнов
ЦЗ
26
Владислав Павленко
ОП
30
Олег Гуменюк
ПП
56
Сергей Мельник
ЦФ
34
Максим Прыходной
ЦФ
Шахтер
1
Антон Каниболоцкий
ВР
13
Вячеслав Шевчук
ЛЗ
4
Александр Воловик
ЦЗ
27
Сергей Кривцов
ЦЗ
20
Фернандо
ОП
24
Дмитрий Гречишкин
ЦП
5
Майкон
ЦФ
4-2-3-1
13
Кахриман
40
Путраш
29
Любичич
94
Даценко
20
Буссаиди
27
Гомес
46
Ярчук
23
Причиненко
9
Назаренко
11
Коробка
10
Фещук
4-2-2-1-1
30
Пятов
33
Срна
50
Кучер
19
Чигринский
23
Соболь
27
Степаненко
11
Тейшейра
7
Фред
9
Эдуардо
11
Коста
4
Адриано
10
Фещук
56
Мельник
56
Мельник
10
Фещук
46
Ярчук
34
Прыходной
34
Прыходной
46
Ярчук
11
Коробка
30
Гуменюк
30
Гуменюк
11
Коробка
50
Кучер
4
Воловик
4
Воловик
50
Кучер
9
Эдуардо
20
Фернандо
20
Фернандо
9
Эдуардо
4
Адриано
5
Майкон
5
Майкон
4
Адриано
Остались в запасе
Таврия
Шахтер
11
Дмитрий Матвиенко
ЦЗ
16
Сергей Ситало
ВР
5
Александр Аксёнов
ЦЗ
26
Владислав Павленко
ОП
1
Антон Каниболоцкий
ВР
13
Вячеслав Шевчук
ЛЗ
27
Сергей Кривцов
ЦЗ
24
Дмитрий Гречишкин
ЦП
Главный тренер
Мирча Луческу
Остались в запасе
11
Дмитрий Матвиенко
ЦЗ
16
Сергей Ситало
ВР
5
Александр Аксёнов
ЦЗ
26
Владислав Павленко
ОП
Остались в запасе
1
Антон Каниболоцкий
ВР
13
Вячеслав Шевчук
ЛЗ
27
Сергей Кривцов
ЦЗ
24
Дмитрий Гречишкин
ЦП
Главный тренер
Мирча Луческу
Статистика матча Таврия - Шахтер
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Таврия
Украина. Премьер-Лига, 30 тур
Таврия
0 : 3
16.05.2014
Мариуполь
Украина. Премьер-Лига, 28 тур
Таврия
0 : 1
04.05.2014
Металлург
Украина. Премьер-Лига, 27 тур
Ворскла
1 : 1
28.04.2014
Таврия
Украина. Премьер-Лига, 20 тур
Шахтер
2 : 1
23.04.2014
Таврия
Украина. Премьер-Лига, 26 тур
Таврия
0 : 1
20.04.2014
Карпаты
Шахтер
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Шахтер
- : -
20.11.2026
Левый берег
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Шахтер
0 : 0
08.11.2026
Динамо К
Лига чемпионов, Общий этап
Шахтер
0 : 1
03.11.2026
Спортинг
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Шахтер
2 : 0
30.10.2026
Оболонь
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Шахтер
0 : 0
24.10.2026
Заря
Лига чемпионов, Общий этап
Интер
1 : 0
21.10.2026
Шахтер
Информация о матче
Главный судья:
Сергей Березка
(Киев)
Стадион:
Локомотив
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