Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига наций
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Украинская Премьер-лига 2026/2027
Карпаты - Таврия
Карпаты - Таврия: обзор матча 29 сентября 2013
Карпаты
29.09.2013, воскресенье, 18:00
Украина. Премьер-Лига, 11 тур
2 : 1
Завершен
Таврия
76'
С. Зенев (П)
79'
А. Буссаиди (АГ)
47'
И. Пластун (АГ)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Карпаты - Таврия
Замена
Р. Мисак
️️️️
А. Гладкий
90'
+1
Желтая карточка
Е. Бохашвили
85'
Желтая карточка
О. Голодюк
83'
82'
Замена
М. Прыходной
️️️️
Д. Ярчук
80'
Желтая карточка
М. Любичич
ГОЛ в свои ворота! 2:1!
А. Буссаиди
79'
78'
Замена
М. Алию
️️️️
М. Калиниченко
ГОЛ с пенальти! 1:1!
С. Зенев
76'
64'
Замена
В. Павленко
️️️️
В. Коробка
Замена
Е. Бохашвили
️️️️
Марселиньо
59'
47'
ГОЛ в свои ворота! 0:1!
И. Пластун
Желтая карточка
Марселиньо
45'
+2
45'
+1
Желтая карточка
Ю. Габовда
42'
Желтая карточка
А. Буссаиди
Желтая карточка
А. Гладкий
42'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Карпаты
31
Александр Ильющенков
ВР
21
Владимир Костевич
ЛЗ
6
Грегор Балажиц
ЦЗ
32
Игорь Пластун
ЦЗ
20
Павел Пашаев
ЦЗ
97
Марселиньо
ЛВ
32
Олег Голодюк
ЦП
5
Валерий Федорчук
ЦП
9
Арман Элла
ЦФ
20
Сергей Зенев
ЦФ
20
Александр Гладкий
ЦФ
Главный тренер
Александр Севидов
Таврия
13
Дамир Кахриман
ВР
5
Александр Аксёнов
ЦЗ
20
Анис Буссаиди
ПЗ
11
Владимир Коробка
ЛП
27
Гомес
ОП
46
Дмитрий Ярчук
ОП
25
Максим Калиниченко
ЦП
29
Марин Любичич
ЦП
13
Густав Свенссон
ЦП
30
Олег Гуменюк
ПП
19
Юрий Габовда
ЦФ
Карпаты
23
Роман Мисак
ВР
4
Андрей Гитченко
ЦЗ
11
Денис Мирошниченко
ПЗ
19
Андрей Ткачук
ОП
9
Ярослав Мартынюк
ОП
77
Евгений Бохашвили
ЦФ
Таврия
23
Сергей Погорелый
ВР
6
Мохаммед Алию
ЦЗ
94
Семён Даценко
ЦЗ
26
Владислав Павленко
ОП
26
Иван Комлев
ЦП
56
Сергей Мельник
ЦФ
34
Максим Прыходной
ЦФ
4-2-1-3
31
Ильющенков
21
Костевич
32
Пластун
20
Пашаев
6
Балажиц
32
Голодюк
5
Федорчук
97
Марселиньо
20
Гладкий
20
Зенев
9
Элла
2-2-5-1
13
Кахриман
20
Буссаиди
5
Аксёнов
27
Гомес
46
Ярчук
30
Гуменюк
25
Калиниченко
29
Любичич
13
Свенссон
11
Коробка
19
Габовда
97
Марселиньо
77
Бохашвили
77
Бохашвили
97
Марселиньо
20
Гладкий
23
Мисак
23
Мисак
20
Гладкий
46
Ярчук
34
Прыходной
34
Прыходной
46
Ярчук
25
Калиниченко
6
Алию
6
Алию
25
Калиниченко
11
Коробка
26
Павленко
26
Павленко
11
Коробка
Остались в запасе
Карпаты
Таврия
4
Андрей Гитченко
ЦЗ
11
Денис Мирошниченко
ПЗ
19
Андрей Ткачук
ОП
9
Ярослав Мартынюк
ОП
Главный тренер
Александр Севидов
56
Сергей Мельник
ЦФ
26
Иван Комлев
ЦП
23
Сергей Погорелый
ВР
94
Семён Даценко
ЦЗ
Остались в запасе
4
Андрей Гитченко
ЦЗ
11
Денис Мирошниченко
ПЗ
19
Андрей Ткачук
ОП
9
Ярослав Мартынюк
ОП
Остались в запасе
56
Сергей Мельник
ЦФ
26
Иван Комлев
ЦП
23
Сергей Погорелый
ВР
94
Семён Даценко
ЦЗ
Главный тренер
Александр Севидов
Статистика матча Карпаты - Таврия
4
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
3
Матчи команд
Карпаты
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Карпаты
- : -
21.11.2026
Заря
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Карпаты
5 : 0
02.11.2026
Кудровка
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Черноморец
0 : 0
25.10.2026
Карпаты
Украина. Премьер-лига, 9 тур
Карпаты
2 : 2
18.10.2026
Эпицентр
Украина. Премьер-лига, 8 тур
Динамо К
1 : 0
11.10.2026
Карпаты
Украина. Премьер-лига, 7 тур
Карпаты
1 : 1
20.09.2026
Верес
Таврия
Украина. Премьер-Лига, 30 тур
Таврия
0 : 3
16.05.2014
Мариуполь
Украина. Премьер-Лига, 28 тур
Таврия
0 : 1
04.05.2014
Металлург
Украина. Премьер-Лига, 27 тур
Ворскла
1 : 1
28.04.2014
Таврия
Украина. Премьер-Лига, 20 тур
Шахтер
2 : 1
23.04.2014
Таврия
Украина. Премьер-Лига, 26 тур
Таврия
0 : 1
20.04.2014
Карпаты
Информация о матче
Главный судья:
Анатолий Абдула
(Харьков)
Стадион:
Украина
Новости команд
Все
Карпаты
Таврия
«Харьков» – «Карпаты»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
«Карпаты» – «Кудровка»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 2 ноября 2026
2 ноября
Премьер-лига: шансы «Карпат» и «Кудровки» на победу в матче 11 тура
1 ноября
«Эпицентр» – «Харьков»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 24 октября 2026
24 октября
«Карпаты» – «Эпицентр»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 18 октября 2026
18 октября
«Харьков» – «Карпаты»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
«Карпаты» – «Кудровка»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 2 ноября 2026
2 ноября
Премьер-лига: шансы «Карпат» и «Кудровки» на победу в матче 11 тура
1 ноября
«Эпицентр» – «Харьков»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 24 октября 2026
24 октября
«Карпаты» – «Эпицентр»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 18 октября 2026
18 октября
Четыре крымских клуба допущены к лицензированию РФС
2023.04.11 17:36
11
РФС может включить «Таврию» и «Севастополь» в состав ФНЛ-2 (Иван Карпов)
2022.03.02 15:22
13
Головин претендует на звание лучшего игрока недели в Лиге Европы
2018.03.16 07:15
16
Защитник сборной Венесуэлы может перейти в «Анжи» или «Ахмат»
2017.11.22 17:14
Селюк: «Люди почему-то думают, что я из Украины, но я из Ленинграда»
2017.07.20 07:17
5
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+