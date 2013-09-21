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Расписание матчей
Украинская Премьер-лига 2026/2027
Таврия - Металлист
Таврия - Металлист: обзор матча 21 сентября 2013
Таврия
21.09.2013, суббота, 17:00
Украина. Премьер-Лига, 10 тур
0 : 3
Завершен
Металлист
49'
М. Девич
64'
М. Девич
88'
Х. Соса
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Таврия - Металлист
88'
ГОЛ! 0:3!
Х. Соса
Пас отдал
Марлос
82'
Замена
К. Вильягра
️️️️
С. Бланко
Замена
В. Коробка
️️️️
Ю. Путраш
74'
Замена
С. Мельник
️️️️
М. Фещук
74'
70'
Желтая карточка
Эдмар
Замена
Ю. Путраш
️️️️
М. Калиниченко
69'
64'
ГОЛ! 0:2!
М. Девич
Пас отдал
Р. Моледо
Желтая карточка
М. Калиниченко
51'
49'
ГОЛ! 0:1!
М. Девич
46'
Замена
Марлос
️️️️
А. Гомес
Желтая карточка
С. Назаренко
42'
Желтая карточка
Гомес
22'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Таврия
13
Дамир Кахриман
ВР
5
Александр Аксёнов
ЦЗ
46
Дмитрий Ярчук
ОП
27
Гомес
ОП
13
Густав Свенссон
ЦП
9
Сергей Назаренко
ЦП
25
Максим Калиниченко
ЦП
29
Марин Любичич
ЦП
30
Олег Гуменюк
ПП
19
Юрий Габовда
ЦФ
10
Максим Фещук
ЦФ
Металлист
81
Владимир Дишленкович
ВР
18
Папа Гуйе
ЦЗ
4
Родриго Моледо
ЦЗ
6
Марсио Азеведо
ЦЗ
19
Павел Ксенз
ПЗ
7
Диего Соуза
ОП
29
Себастьян Бланко
ЦП
7
Хосе Соса
ЦП
8
Эдмар
ЦП
10
Алехандро Гомес
ЦФ
32
Марко Девич
ЦФ
Таврия
23
Сергей Погорелый
ВР
40
Юрий Путраш
ЛЗ
94
Семён Даценко
ЦЗ
11
Владимир Коробка
ЛП
26
Владислав Павленко
ОП
34
Максим Прыходной
ЦФ
56
Сергей Мельник
ЦФ
Металлист
29
Александр Горяинов
ВР
3
Кристиан Вильягра
ПЗ
55
Александр Нойок
ОП
5
Олег Шелаев
ОП
32
Олег Красноперов
ЦП
10
Марлос
ПВ
1-2-5-2
13
Кахриман
5
Аксёнов
46
Ярчук
27
Гомес
13
Свенссон
9
Назаренко
25
Калиниченко
29
Любичич
30
Гуменюк
10
Фещук
19
Габовда
4-1-3-2
81
Дишленкович
19
Ксенз
4
Моледо
6
Азеведо
18
Гуйе
7
Соуза
29
Бланко
7
Соса
8
Эдмар
32
Девич
10
Гомес
10
Фещук
56
Мельник
56
Мельник
10
Фещук
25
Калиниченко
40
Путраш
40
Путраш
25
Калиниченко
Путраш
11
Коробка
11
Коробка
Путраш
29
Бланко
3
Вильягра
3
Вильягра
29
Бланко
10
Гомес
10
Марлос
10
Марлос
10
Гомес
Остались в запасе
Таврия
Металлист
34
Максим Прыходной
ЦФ
23
Сергей Погорелый
ВР
94
Семён Даценко
ЦЗ
26
Владислав Павленко
ОП
55
Александр Нойок
ОП
29
Александр Горяинов
ВР
5
Олег Шелаев
ОП
32
Олег Красноперов
ЦП
Остались в запасе
34
Максим Прыходной
ЦФ
23
Сергей Погорелый
ВР
94
Семён Даценко
ЦЗ
26
Владислав Павленко
ОП
Остались в запасе
55
Александр Нойок
ОП
29
Александр Горяинов
ВР
5
Олег Шелаев
ОП
32
Олег Красноперов
ЦП
Статистика матча Таврия - Металлист
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Таврия
Украина. Премьер-Лига, 30 тур
Таврия
0 : 3
16.05.2014
Мариуполь
Украина. Премьер-Лига, 28 тур
Таврия
0 : 1
04.05.2014
Металлург
Украина. Премьер-Лига, 27 тур
Ворскла
1 : 1
28.04.2014
Таврия
Украина. Премьер-Лига, 20 тур
Шахтер
2 : 1
23.04.2014
Таврия
Украина. Премьер-Лига, 26 тур
Таврия
0 : 1
20.04.2014
Карпаты
Металлист
Украина. Премьер-лига, 30 тур
Металлист
0 : 3
04.06.2023
Черноморец
Украина. Премьер-лига, 29 тур
Металлист
1 : 2
29.05.2023
Минай
Украина. Премьер-лига, 28 тур
Кривбасс
2 : 0
25.05.2023
Металлист
Украина. Премьер-лига, 27 тур
Харьков
2 : 0
21.05.2023
Металлист
Украина. Премьер-лига, 26 тур
Металлист
0 : 5
14.05.2023
Заря
Информация о матче
Главный судья:
Виктор Швецов
(Одесса)
Стадион:
Локомотив
Новости команд
Все
Таврия
Металлист
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