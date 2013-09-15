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Расписание матчей
Украинская Премьер-лига 2026/2027
Днепр - Таврия
Днепр - Таврия: обзор матча 15 сентября 2013
Днепр
15.09.2013, воскресенье, 18:00
Украина. Премьер-Лига, 9 тур
1 : 0
Завершен
Таврия
71'
Е. Селезнев
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Днепр - Таврия
90'
+3
Желтая карточка
В. Коробка
90'
+1
Желтая карточка
О. Гуменюк
86'
Замена
А. Аксёнов
️️️️
В. Павленко
Желтая карточка
Р. Зозуля
75'
73'
Замена
М. Прыходной
️️️️
М. Калиниченко
ГОЛ! 1:0!
Е. Селезнев
Пас отдал
С. Кравченко
71'
66'
Замена
В. Коробка
️️️️
С. Назаренко
Замена
Е. Коноплянка
️️️️
И. Стринич
63'
Замена
Р. Зозуля
️️️️
А. Кобахидзе
46'
Замена
С. Кравченко
️️️️
С. Политыло
42'
41'
Желтая карточка
А. Буссаиди
Желтая карточка
Д. Канкава
8'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Днепр
71
Денис Бойко
ВР
14
Евгений Чеберячко
ЦЗ
3
Ондрей Мазух
ЦЗ
23
Иван Стринич
ЦЗ
5
Виталий Мандзюк
ПЗ
16
Бруно Гама
ЦП
30
Александр Кобахидзе
ЦП
23
Джаба Канкава
ЦП
89
Сергей Политыло
ЦП
99
Матеус
ЦФ
11
Евгений Селезнев
ЦФ
Главный тренер
Хуанде Рамос
Таврия
13
Дамир Кахриман
ВР
20
Анис Буссаиди
ПЗ
46
Дмитрий Ярчук
ОП
26
Владислав Павленко
ОП
13
Густав Свенссон
ЦП
29
Марин Любичич
ЦП
25
Максим Калиниченко
ЦП
9
Сергей Назаренко
ЦП
30
Олег Гуменюк
ПП
19
Юрий Габовда
ЦФ
10
Максим Фещук
ЦФ
Днепр
27
Ян Лаштувка
ВР
2
Александру Влад
ЛЗ
23
Дуглас
ЦЗ
15
Денис Кулаков
ПЗ
22
Евгений Коноплянка
ЛВ
14
Сергей Кравченко
ЦП
10
Роман Зозуля
ЦФ
Таврия
23
Сергей Погорелый
ВР
94
Семён Даценко
ЦЗ
5
Александр Аксёнов
ЦЗ
23
Станислав Причиненко
ЛП
11
Владимир Коробка
ЛП
56
Сергей Мельник
ЦФ
34
Максим Прыходной
ЦФ
4-4-2
71
Бойко
14
Чеберячко
3
Мазух
23
Стринич
5
Мандзюк
16
Гама
23
Канкава
89
Политыло
30
Кобахидзе
11
Селезнев
99
Матеус
1-2-5-2
13
Кахриман
20
Буссаиди
46
Ярчук
26
Павленко
30
Гуменюк
29
Любичич
25
Калиниченко
9
Назаренко
13
Свенссон
10
Фещук
19
Габовда
89
Политыло
14
Кравченко
14
Кравченко
89
Политыло
23
Стринич
22
Коноплянка
22
Коноплянка
23
Стринич
30
Кобахидзе
10
Зозуля
10
Зозуля
30
Кобахидзе
25
Калиниченко
34
Прыходной
34
Прыходной
25
Калиниченко
26
Павленко
5
Аксёнов
5
Аксёнов
26
Павленко
9
Назаренко
11
Коробка
11
Коробка
9
Назаренко
Остались в запасе
Днепр
Таврия
27
Ян Лаштувка
ВР
2
Александру Влад
ЛЗ
23
Дуглас
ЦЗ
15
Денис Кулаков
ПЗ
Главный тренер
Хуанде Рамос
56
Сергей Мельник
ЦФ
23
Сергей Погорелый
ВР
94
Семён Даценко
ЦЗ
23
Станислав Причиненко
ЛП
Остались в запасе
27
Ян Лаштувка
ВР
2
Александру Влад
ЛЗ
23
Дуглас
ЦЗ
15
Денис Кулаков
ПЗ
Остались в запасе
56
Сергей Мельник
ЦФ
23
Сергей Погорелый
ВР
94
Семён Даценко
ЦЗ
23
Станислав Причиненко
ЛП
Главный тренер
Хуанде Рамос
Статистика матча Днепр - Таврия
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Днепр
Украина. Плей-офф, 10 тур
Днепр
0 : 0
31.05.2017
Волынь
Украина. Плей-офф, 9 тур
Ворскла
1 : 0
27.05.2017
Днепр
Украина. Плей-офф, 8 тур
Сталь
0 : 1
20.05.2017
Днепр
Украина. Плей-офф, 7 тур
Днепр
2 : 3
14.05.2017
Карпаты
Украина. Плей-офф, 6 тур
Звезда К
1 : 1
07.05.2017
Днепр
Таврия
Украина. Премьер-Лига, 30 тур
Таврия
0 : 3
16.05.2014
Мариуполь
Украина. Премьер-Лига, 28 тур
Таврия
0 : 1
04.05.2014
Металлург
Украина. Премьер-Лига, 27 тур
Ворскла
1 : 1
28.04.2014
Таврия
Украина. Премьер-Лига, 20 тур
Шахтер
2 : 1
23.04.2014
Таврия
Украина. Премьер-Лига, 26 тур
Таврия
0 : 1
20.04.2014
Карпаты
Информация о матче
Главный судья:
Дмитрий Кутаков
(Бровары, Киевская область)
Стадион:
Днепр-Арена
Новости команд
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Днепр
Таврия
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11
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2022.03.02 15:22
13
Головин претендует на звание лучшего игрока недели в Лиге Европы
2018.03.16 07:15
16
С «Днепра» сняли шесть очков за долги перед нападающим «Милана»
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1
Защитник сборной Венесуэлы может перейти в «Анжи» или «Ахмат»
2017.11.22 17:14
С «Днепра» сняли шесть очков за долги перед нападающим «Милана»
2018.01.17 10:15
1
Хавбек «Днепра» отказался от перехода в «Зенит», так как боялся потерять место в сборной Украины
2017.10.15 10:35
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2017.06.19 06:34
6
Четыре крымских клуба допущены к лицензированию РФС
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11
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