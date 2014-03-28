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Расписание матчей
Украинская Премьер-лига 2026/2027
Металлург - Таврия
Металлург - Таврия: обзор матча 28 марта 2014
Металлург
28.03.2014, пятница, 21:00
Украина. Премьер-Лига, 23 тур
1 : 0
Завершен
Таврия
23'
В. Приёмов (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Металлург - Таврия
90'
+4
Желтая карточка
Е. Сантрапинских
90'
+4
Желтая карточка
Б. Грнчаров
Желтая карточка
С. Балич
90'
+3
Замена
Лео
️️️️
В. Приёмов
90'
+2
Желтая карточка
Ю. Штурко
90'
Замена
Ю. Штурко
️️️️
Сержио
89'
Замена
М. Йокич
️️️️
Е. Писоцкий
79'
74'
Замена
Е. Сантрапинских
️️️️
Д. Ярчук
69'
Желтая карточка
С. Назаренко
61'
Желтая карточка
Д. Матвиенко
59'
Замена
И. Кошман
️️️️
Л. Бурдужан
Желтая карточка
Е. Писоцкий
54'
53'
Желтая карточка
Л. Бурдужан
46'
Замена
М. Калиниченко
️️️️
В. Коробка
38'
Желтая карточка
Н. Пинту
ГОЛ с пенальти! 1:0!
В. Приёмов
23'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Металлург
12
Евгений Боровик
ВР
74
Саша Балич
ЛЗ
5
Андрей Нестеров
ЦЗ
13
Игорь Коротецкий
ЦЗ
22
Андрей Сахневич
ПЗ
77
Сержио
ЛП
14
Виталий Гавриш
ОП
42
Евгений Писоцкий
ПП
9
Сергей Рудыка
ЦФ
28
Дмитрий Юсов
ЦФ
80
Владимир Приёмов
ЦФ
Главный тренер
Олег Таран
Таврия
23
Сергей Погорелый
ВР
11
Дмитрий Матвиенко
ЦЗ
6
Бобан Грнчаров
ЦЗ
21
Нуну Пинту
ЦЗ
11
Владимир Коробка
ЛП
26
Владислав Павленко
ОП
46
Дмитрий Ярчук
ОП
29
Марин Любичич
ЦП
9
Сергей Назаренко
ЦП
88
Каядо
ЦФ
31
Лучан Бурдужан
ЦФ
Металлург
1
Максим Старцев
ВР
18
Александр Каплиенко
ЛЗ
55
Милош Йокич
ОП
30
Лео
ЦФ
21
Юрий Штурко
ЦФ
27
Тарас Лазарович
ЦФ
24
Руслан Платон
ЦФ
Таврия
13
Дамир Кахриман
ВР
40
Юрий Путраш
ЛЗ
94
Семён Даценко
ЦЗ
56
Игорь Кошман
ЦП
33
Евгений Сантрапинских
ЦП
25
Максим Калиниченко
ЦП
34
Максим Прыходной
ЦФ
4-1-2-3
12
Боровик
74
Балич
5
Нестеров
13
Коротецкий
22
Сахневич
14
Гавриш
77
Сержио
42
Писоцкий
80
Приёмов
28
Юсов
9
Рудыка
3-2-3-2
23
Погорелый
11
Матвиенко
6
Грнчаров
21
Нуну Пинту
26
Павленко
46
Ярчук
29
Любичич
9
Назаренко
11
Коробка
31
Бурдужан
88
Каядо
80
Приёмов
30
Лео
30
Лео
80
Приёмов
42
Писоцкий
55
Йокич
55
Йокич
42
Писоцкий
77
Сержио
21
Штурко
21
Штурко
77
Сержио
31
Бурдужан
56
Кошман
56
Кошман
31
Бурдужан
46
Ярчук
33
Сантрапинских
33
Сантрапинских
46
Ярчук
11
Коробка
25
Калиниченко
25
Калиниченко
11
Коробка
Остались в запасе
Металлург
Таврия
18
Александр Каплиенко
ЛЗ
1
Максим Старцев
ВР
27
Тарас Лазарович
ЦФ
24
Руслан Платон
ЦФ
Главный тренер
Олег Таран
34
Максим Прыходной
ЦФ
13
Дамир Кахриман
ВР
40
Юрий Путраш
ЛЗ
94
Семён Даценко
ЦЗ
Остались в запасе
18
Александр Каплиенко
ЛЗ
1
Максим Старцев
ВР
27
Тарас Лазарович
ЦФ
24
Руслан Платон
ЦФ
Остались в запасе
34
Максим Прыходной
ЦФ
13
Дамир Кахриман
ВР
40
Юрий Путраш
ЛЗ
94
Семён Даценко
ЦЗ
Главный тренер
Олег Таран
Статистика матча Металлург - Таврия
3
6
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
6
Матчи команд
Металлург
Украина. Кубок, 1/16 финала
Металлург
1 : 2
18.09.2025
Феникс-Мариуполь
Украина. Премьер-Лига, 26 тур
Металлург
0 : 3
15.05.2016
Карпаты
Украина. Премьер-Лига, 25 тур
Динамо К
3 : 0
07.05.2016
Металлург
Украина. Премьер-Лига, 24 тур
Металлург
0 : 3
30.04.2016
Черноморец
Украина. Премьер-Лига, 23 тур
Олимпик
0 : 0
23.04.2016
Металлург
Таврия
Украина. Премьер-Лига, 30 тур
Таврия
0 : 3
16.05.2014
Мариуполь
Украина. Премьер-Лига, 28 тур
Таврия
0 : 1
04.05.2014
Металлург
Украина. Премьер-Лига, 27 тур
Ворскла
1 : 1
28.04.2014
Таврия
Украина. Премьер-Лига, 20 тур
Шахтер
2 : 1
23.04.2014
Таврия
Украина. Премьер-Лига, 26 тур
Таврия
0 : 1
20.04.2014
Карпаты
Информация о матче
Главный судья:
Александр Головков
(Северодонецк)
Стадион:
Славутич-Арена
Новости команд
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2018.03.16 07:15
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Защитник сборной Венесуэлы может перейти в «Анжи» или «Ахмат»
2017.11.22 17:14
Селюк: «Люди почему-то думают, что я из Украины, но я из Ленинграда»
2017.07.20 07:17
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