Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Александру Бурчану - статистика

Завершил карьеру
24 апреля 1985 (41), Галац
#55 | Полузащитник
177 см | 72 кг
Румыния
Статистика Новости Трансферы Публикации
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Арсенал
20
0
0
1
0
Матчи игрока в этом турнире
Россия. Премьер-лига, 20 тур
Урал
1 : 1
08.12.2017
Арсенал
1' - 72'
Россия. Премьер-лига, 19 тур
Арсенал
0 : 1
01.12.2017
Спартак
1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 18 тур
Тосно
3 : 2
25.11.2017
Арсенал
1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 17 тур
Арсенал
0 : 0
18.11.2017
Рубин
1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 16 тур
СКА-Хабаровск
1 : 2
05.11.2017
Арсенал
1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Арсенал
1 : 0
27.10.2017
ЦСКА
1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Анжи
3 : 2
22.10.2017
Арсенал
1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Зенит
0 : 1
15.10.2017
Арсенал
1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Арсенал
1 : 0
29.09.2017
Краснодар
1' - 90'
45'
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Уфа
1 : 0
24.09.2017
Арсенал
1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 10 тур
Арсенал
1 : 0
15.09.2017
Динамо
1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 9 тур
Ростов
2 : 2
09.09.2017
Арсенал
1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 8 тур
Арсенал
0 : 1
26.08.2017
Амкар-Пермь
1' - 79'
Россия. Премьер-лига, 7 тур
Ахмат
1 : 2
21.08.2017
Арсенал
1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 6 тур
Арсенал
2 : 2
14.08.2017
Урал
75' - 90'
Россия. Премьер-лига, 5 тур
Спартак
2 : 0
09.08.2017
Арсенал
21' - 90'
Россия. Премьер-лига, 4 тур
Арсенал
1 : 2
06.08.2017
Тосно
1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 3 тур
Рубин
2 : 1
29.07.2017
Арсенал
1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 2 тур
Арсенал
1 : 0
24.07.2017
СКА-Хабаровск
1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 1 тур
Локомотив
1 : 0
18.07.2017
Арсенал
1' - 90'
Главные новости
Скорая отставка в РПЛ, странный намек Генича, пенсия Ловчева, угроза Роналду и другие новости
00:59
Генич предостерег клуб РПЛ от «очень большой ошибки»
00:30
АПЛ. «Челси» Алонсо крупно уступил в дерби (0:3)
00:11
Лещенко увидел «абсурдную ситуацию» в российском футболе
Вчера, 22:52
6
Ловчев сообщил, кто открыл ему глаза на российский футбол
Вчера, 22:23
5
Генич намекнул на нечестный характер топ-матча РПЛ
Вчера, 22:07
7
Хави удивил первым своим составом сборной Нидерландов
Вчера, 21:33
1
Зидан определил капитана сборной Франции
Вчера, 20:57
1
«Стал невыносимым»: в «Краснодаре» выявили нервного игрока
Вчера, 20:51
5
Ловчев высказался о своем назначении на пост тренера «Спартака»
Вчера, 20:23
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+