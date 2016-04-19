Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Джей Эммануэль-Томас - статистика

Завершил карьеру
27 декабря 1990 (35), Лондон
#13 | Полузащитник
191 см
Англия
Статистика Трансферы
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Куинз Парк Рейнджерс
10
3
0
0
0
Милтон Кинс Донс
3
0
0
1
0
Матчи игрока в этом турнире
Англия. Чемпионшип, 43 тур
Шеффилд Уэнсдэй
0 : 0
19.04.2016
Милтон Кинс Донс
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 40 тур
Милтон Кинс Донс
1 : 2
05.04.2016
Вулверхэмптон
78' - 90'
86'
Англия. Чемпионшип, 38 тур
Милтон Кинс Донс
1 : 2
19.03.2016
Брайтон
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 37 тур
Халл Сити
1 : 1
12.03.2016
Милтон Кинс Донс
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 36 тур
Чарльтон
0 : 0
08.03.2016
Милтон Кинс Донс
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 34 тур
Блэкберн
3 : 2
27.02.2016
Милтон Кинс Донс
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 33 тур
Милтон Кинс Донс
1 : 1
23.02.2016
Хаддерсфилд Таун
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 32 тур
Милтон Кинс Донс
0 : 2
20.02.2016
Бристоль Сити
1' - 62'
Англия. Чемпионшип, 31 тур
Дерби Каунти
0 : 1
13.02.2016
Милтон Кинс Донс
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 29 тур
Милтон Кинс Донс
1 : 1
09.02.2016
Мидлсбро
1' - 62'
Англия. Чемпионшип, 26 тур
Блэкберн
1 : 1
12.01.2016
Куинз Парк Рейнджерс
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 24 тур
Куинз Парк Рейнджерс
1 : 1
28.12.2015
Хаддерсфилд Таун
77' - 90'
Англия. Чемпионшип, 23 тур
Ипсвич Таун
2 : 1
26.12.2015
Куинз Парк Рейнджерс
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 22 тур
Бристоль Сити
1 : 1
19.12.2015
Куинз Парк Рейнджерс
81' - 90'
Англия. Чемпионшип, 21 тур
Куинз Парк Рейнджерс
2 : 2
15.12.2015
Брайтон
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 20 тур
Куинз Парк Рейнджерс
0 : 0
12.12.2015
Бернли
74' - 90'
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Мидлсбро
1 : 0
20.11.2015
Куинз Парк Рейнджерс
82' - 90'
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Куинз Парк Рейнджерс
0 : 0
07.11.2015
Престон
64' - 90'
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Брентфорд
1 : 0
30.10.2015
Куинз Парк Рейнджерс
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Куинз Парк Рейнджерс
3 : 0
24.10.2015
Милтон Кинс Донс
1' - 90'
70'
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Куинз Парк Рейнджерс
0 : 0
20.10.2015
Шеффилд Уэнсдэй
1' - 69'
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Бирмингем Сити
2 : 1
17.10.2015
Куинз Парк Рейнджерс
1' - 84'
Англия. Чемпионшип, 10 тур
Куинз Парк Рейнджерс
4 : 3
03.10.2015
Болтон
1' - 90'
13, 90'
Англия. Чемпионшип, 8 тур
Халл Сити
1 : 1
19.09.2015
Куинз Парк Рейнджерс
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 6 тур
Куинз Парк Рейнджерс
1 : 2
12.09.2015
Ноттингем Форест
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 5 тур
Хаддерсфилд Таун
0 : 1
29.08.2015
Куинз Парк Рейнджерс
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 4 тур
Куинз Парк Рейнджерс
4 : 2
22.08.2015
Ротерхэм
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 3 тур
Вулверхэмптон
2 : 3
19.08.2015
Куинз Парк Рейнджерс
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 2 тур
Куинз Парк Рейнджерс
2 : 2
15.08.2015
Кардифф
76' - 90'
Англия. Чемпионшип, 1 тур
Чарльтон
2 : 0
08.08.2015
Куинз Парк Рейнджерс
71' - 90'
Главные новости
Скорая отставка в РПЛ, странный намек Генича, пенсия Ловчева, угроза Роналду и другие новости
00:59
Генич предостерег клуб РПЛ от «очень большой ошибки»
00:30
АПЛ. «Челси» Алонсо крупно уступил в дерби (0:3)
00:11
Бундеслига. «Бавария» выбила пыль из «Униона» (7:0), у Олисе 3 гола, у Кейна – 2
Вчера, 23:26
Лещенко увидел «абсурдную ситуацию» в российском футболе
Вчера, 22:52
6
Ловчев сообщил, кто открыл ему глаза на российский футбол
Вчера, 22:23
5
Генич намекнул на нечестный характер топ-матча РПЛ
Вчера, 22:07
6
Хави удивил первым своим составом сборной Нидерландов
Вчера, 21:33
1
Зидан определил капитана сборной Франции
Вчера, 20:57
1
«Стал невыносимым»: в «Краснодаре» выявили нервного игрока
Вчера, 20:51
5
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+