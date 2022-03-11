Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Жереми Пье - статистика

    #26 | Защитник
    Имя Жереми
    Фамилия Пье
    Состав Без клуба
    Родной город Гренобль
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 23 февраля 1989 (34 года)
    Рост 173
    Вес 65
    Стоимость:
    € 800
    тыс
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Лилль 1 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    21.05.2022 Был в запасе Лилль (Лилль) 2:2 Ренн (Ренн)
    14.05.2022 Был в запасе Ницца (Ницца) 1:3 Лилль (Лилль)
    06.05.2022 Был в запасе Лилль (Лилль) 1:2 Монако (Монако)
    01.05.2022 Был в запасе Труа (Труа) 3:0 Лилль (Лилль)
    24.04.2022 Был в запасе Лилль (Лилль) 1:0 Страсбур (Страсбур)
    20.04.2022 Был в запасе Реймс (Реймс) 2:1 Лилль (Лилль)
    16.04.2022 79' -90' Лилль (Лилль) 1:2 Ланс (Ланс)
    10.04.2022 Был в запасе Анжер (Анжер) 1:1 Лилль (Лилль)
    02.04.2022 Был в запасе Лилль (Лилль) 0:0 Бордо (Бордо)
    11.03.2022 Был в запасе Лилль (Лилль) 0:0 Сент-Этьен (Сент-Этьен)
    27.02.2022 Был в запасе Лион (Лион) 0:1 Лилль (Лилль)
    18.02.2022 Был в запасе Лилль (Лилль) 0:0 Метц (Метц)
    12.02.2022 Был в запасе Монпелье (Монпелье) 0:1 Лилль (Лилль)
    06.02.2022 Был в запасе Лилль (Лилль) 1:5 ПСЖ (Париж)
    04.12.2021 Был в запасе Лилль (Лилль) 2:1 Труа (Труа)
    27.11.2021 Был в запасе Лилль (Лилль) 1:1 Нант (Нант)
    19.11.2021 Был в запасе Монако (Монако) 2:2 Лилль (Лилль)
    06.11.2021 Был в запасе Лилль (Лилль) 1:1 Анжер (Анжер)
    29.10.2021 Был в запасе ПСЖ (Париж) 2:1 Лилль (Лилль)
    23.10.2021 Был в запасе Лилль (Лилль) 1:1 Брест (Брест)
    16.10.2021 Был в запасе Клермон (Клермон-Ферранд) 1:0 Лилль (Лилль)
    03.10.2021 Был в запасе Лилль (Лилль) 2:0 Марсель (Марсель)
    25.09.2021 Был в запасе Страсбур (Страсбур) 1:2 Лилль (Лилль)
    22.09.2021 Был в запасе Лилль (Лилль) 2:1 Реймс (Реймс)
    18.09.2021 Был в запасе Ланс (Ланс) 1:0 Лилль (Лилль)
    10.09.2021 Был в запасе Лорьян (Лорьян) 2:1 Лилль (Лилль)
    29.08.2021 Был в запасе Лилль (Лилль) 2:1 Монпелье (Монпелье)
    14.08.2021 Был в запасе Лилль (Лилль) 0:4 Ницца (Ницца)
    08.08.2021 Был в запасе Метц (Метц) 3:3 Лилль (Лилль)
    • Читайте нас: 
    11