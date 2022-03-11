|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Лилль
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|21.05.2022
|Был в запасе
|Лилль (Лилль)
|2:2
|Ренн (Ренн)
|14.05.2022
|Был в запасе
|Ницца (Ницца)
|1:3
|Лилль (Лилль)
|06.05.2022
|Был в запасе
|Лилль (Лилль)
|1:2
|Монако (Монако)
|01.05.2022
|Был в запасе
|Труа (Труа)
|3:0
|Лилль (Лилль)
|24.04.2022
|Был в запасе
|Лилль (Лилль)
|1:0
|Страсбур (Страсбур)
|20.04.2022
|Был в запасе
|Реймс (Реймс)
|2:1
|Лилль (Лилль)
|16.04.2022
|79' -90'
|Лилль (Лилль)
|1:2
|Ланс (Ланс)
|10.04.2022
|Был в запасе
|Анжер (Анжер)
|1:1
|Лилль (Лилль)
|02.04.2022
|Был в запасе
|Лилль (Лилль)
|0:0
|Бордо (Бордо)
|11.03.2022
|Был в запасе
|Лилль (Лилль)
|0:0
|Сент-Этьен (Сент-Этьен)
|27.02.2022
|Был в запасе
|Лион (Лион)
|0:1
|Лилль (Лилль)
|18.02.2022
|Был в запасе
|Лилль (Лилль)
|0:0
|Метц (Метц)
|12.02.2022
|Был в запасе
|Монпелье (Монпелье)
|0:1
|Лилль (Лилль)
|06.02.2022
|Был в запасе
|Лилль (Лилль)
|1:5
|ПСЖ (Париж)
|04.12.2021
|Был в запасе
|Лилль (Лилль)
|2:1
|Труа (Труа)
|27.11.2021
|Был в запасе
|Лилль (Лилль)
|1:1
|Нант (Нант)
|19.11.2021
|Был в запасе
|Монако (Монако)
|2:2
|Лилль (Лилль)
|06.11.2021
|Был в запасе
|Лилль (Лилль)
|1:1
|Анжер (Анжер)
|29.10.2021
|Был в запасе
|ПСЖ (Париж)
|2:1
|Лилль (Лилль)
|23.10.2021
|Был в запасе
|Лилль (Лилль)
|1:1
|Брест (Брест)
|16.10.2021
|Был в запасе
|Клермон (Клермон-Ферранд)
|1:0
|Лилль (Лилль)
|03.10.2021
|Был в запасе
|Лилль (Лилль)
|2:0
|Марсель (Марсель)
|25.09.2021
|Был в запасе
|Страсбур (Страсбур)
|1:2
|Лилль (Лилль)
|22.09.2021
|Был в запасе
|Лилль (Лилль)
|2:1
|Реймс (Реймс)
|18.09.2021
|Был в запасе
|Ланс (Ланс)
|1:0
|Лилль (Лилль)
|10.09.2021
|Был в запасе
|Лорьян (Лорьян)
|2:1
|Лилль (Лилль)
|29.08.2021
|Был в запасе
|Лилль (Лилль)
|2:1
|Монпелье (Монпелье)
|14.08.2021
|Был в запасе
|Лилль (Лилль)
|0:4
|Ницца (Ницца)
|08.08.2021
|Был в запасе
|Метц (Метц)
|3:3
|Лилль (Лилль)