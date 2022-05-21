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Жереми Пье
Статистика
Жереми Пье - статистика
Завершил карьеру
23 февраля 1989 (37), Гренобль
#26 | Защитник
173 см | 65 кг
Франция
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Статистика по турнирам
Франция. Кубок 2021/2022
Франция. Лига 1 2021/2022
Лига Европы 2020/2021
Франция. Кубок 2020/2021
Франция. Лига 1 2020/2021
Лига чемпионов 2019/2020
Франция. Лига 1 2019/2020
Франция. Кубок лиги 2018/2019
Франция. Лига 1 2018/2019
Англия. Кубок Лиги 2017/2018
Англия. Премьер-лига 2017/2018
Англия. Премьер-лига 2016/2017
Франция. Лига 1 2015/2016
Лига Европы 2014/2015
Лига Чемпионов 2011/2012
Товарищеские матчи 2011
Франция. Лига 1 2011/2012
Лига Чемпионов 2010/2011
Франция. Лига 1 2010/2011
Команда
И
Г
П
Ж
К
Лилль
1
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Франция. Лига 1, 38 тур
Лилль
2 : 2
21.05.2022
Ренн
Был в запасе
Франция. Лига 1, 37 тур
Ницца
1 : 3
14.05.2022
Лилль
Был в запасе
Франция. Лига 1, 36 тур
Лилль
1 : 2
06.05.2022
Монако
Был в запасе
Франция. Лига 1, 35 тур
Труа
3 : 0
01.05.2022
Лилль
Был в запасе
Франция. Лига 1, 34 тур
Лилль
1 : 0
24.04.2022
Страсбур
Был в запасе
Франция. Лига 1, 33 тур
Реймс
2 : 1
20.04.2022
Лилль
Был в запасе
Франция. Лига 1, 32 тур
Лилль
1 : 2
16.04.2022
Ланс
79' - 90'
Франция. Лига 1, 31 тур
Анжер
1 : 1
10.04.2022
Лилль
Был в запасе
Франция. Лига 1, 30 тур
Лилль
0 : 0
02.04.2022
Бордо
Был в запасе
Франция. Лига 1, 28 тур
Лилль
0 : 0
11.03.2022
Сент-Этьен
Был в запасе
Франция. Лига 1, 26 тур
Лион
0 : 1
27.02.2022
Лилль
Был в запасе
Франция. Лига 1, 25 тур
Лилль
0 : 0
18.02.2022
Метц
Был в запасе
Франция. Лига 1, 24 тур
Монпелье
0 : 1
12.02.2022
Лилль
Был в запасе
Франция. Лига 1, 23 тур
Лилль
1 : 5
06.02.2022
ПСЖ
Был в запасе
Франция. Лига 1, 17 тур
Лилль
2 : 1
04.12.2021
Труа
Был в запасе
Франция. Лига 1, 15 тур
Лилль
1 : 1
27.11.2021
Нант
Был в запасе
Франция. Лига 1, 14 тур
Монако
2 : 2
19.11.2021
Лилль
Был в запасе
Франция. Лига 1, 13 тур
Лилль
1 : 1
06.11.2021
Анжер
Был в запасе
Франция. Лига 1, 12 тур
ПСЖ
2 : 1
29.10.2021
Лилль
Был в запасе
Франция. Лига 1, 11 тур
Лилль
1 : 1
23.10.2021
Брест
Был в запасе
Франция. Лига 1, 10 тур
Клермон
1 : 0
16.10.2021
Лилль
Был в запасе
Франция. Лига 1, 9 тур
Лилль
2 : 0
03.10.2021
Марсель
Был в запасе
Франция. Лига 1, 8 тур
Страсбур
1 : 2
25.09.2021
Лилль
Был в запасе
Франция. Лига 1, 7 тур
Лилль
2 : 1
22.09.2021
Реймс
Был в запасе
Франция. Лига 1, 6 тур
Ланс
1 : 0
18.09.2021
Лилль
Был в запасе
Франция. Лига 1, 5 тур
Лорьян
2 : 1
10.09.2021
Лилль
Был в запасе
Франция. Лига 1, 4 тур
Лилль
2 : 1
29.08.2021
Монпелье
Был в запасе
Франция. Лига 1, 2 тур
Лилль
0 : 4
14.08.2021
Ницца
Был в запасе
Франция. Лига 1, 1 тур
Метц
3 : 3
08.08.2021
Лилль
Был в запасе
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